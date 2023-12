Programe speciale de Crăciun la TVR Internaţional

Concerte, ediţii speciale, transmisiuni religioase, spectacole ne aduc împreună de Crăciun. Iată propunerile TVR Internaţional pentru zilele de 23, 24, 25, 26 şi 27 decembrie.

Sărbătoarea Naşterii Domnului este dedicată timpului petrecut în familie, pentru a ne bucura de linişte şi pace în suflet, pentru a ne conecta cu prietenii. Fie că sunt acasă sau la mare depărtare, alături de TVR Internaţional, românii trăiesc împreună bucuria şi emoţia Crăciunului. TVRi ne propune câteva programe de sărbătoare pentru zilele de 23, 24, 25, 26 şi 27 decembrie.

Familia Lăpuşte din Vancouver - o viaţă în credinţă, nădejde şi bucurie, la „Prezenţe româneşti”

Din 1999, Mihaela Lăpuşte, director medical, şi preotul Nicolae locuiesc în Columbia Britanică, în Canada. Originară din Carei, judeţul Satu Mare, unde mama ei, Maria Bocancios, a fost învăţătoare, Mihaela Lăpuşte, profesor asociat la Universitatea British Columbia şi director medical al unei Clinici din Vancouver, ajungea aici ca soţia preotului paroh al Bisericii Ortodoxe Române „Sfânta Treime” din New Wesminster, Columbia Britanică. După cea absolvit Medicina, în 1997, la Cluj-Napoca, Mihaela a luat totul de la capăt în Vancouver, unde a început să lucreze ca asistentă medicală. Acum are în grijă peste 3.500 de pacienţi, este mama a 5 copii, iar duminica este alături de părintele Nicolae la Biserica „Sfânta Treime”. Mihaela Lăpuşte se prezintă cu modestie, sinceritate, căldură și naturaleţe, atât ca medic dedicat profesiei și sprijinirii tuturor celor în nevoie, cat şi ca mamă, preoteasă şi soţie. La rândul său, protopopul Iosif Nicolae Lăpuște, parohul bisericii „Sfânta Treime” din Vancouver, lucrează de 20 de ani în domeniul IT şi este inginer Software. A publicat mai multe lucrări, printre care şi teza de doctorat, un compendiu-manual de misiune ortodoxă în America și Canada. Inteligent, cultivat, cu har, părintele Nicolae vorbește despre istoria colonizării Canadei cu aceeași ușurință cu care ţine lecţiile de cateheză copiilor din parohie.

O familie care îşi duce viaţa departe de ţară, dar cu sufletul plin de credinţă, nădejde şi bucurie. O cunoaştem şi noi în ediţia specială de Crăciun a emisiunii „Prezenţe româneşti” de la TVR Internaţional, sâmbătă, 23 decembrie, de la ora 22.40.

„Deschide uşa, creştine!”, ne îndeamnă Gheorghiţa Nicolae, în ediţia de Crăciun „Tezaur folcloric”

În Ajunul Crăciunului, de la ora 13.00, realizatoarea Gheorghiţa Nicolae ne bate la uşă cu o ediţie de sărbătoare a emisiunii „Tezaur folcloric”. Programul subintitulat „Deschide uşa, creştine!” cuprinde colinde interpretate de Grupul folcloric Mureşenii din Tg. Mureş, coordonat de Cristian Ţăran, Grupurile folclorice Doruri Sibiene şi Mlădiţe Sibiene, coordonate de Izabela Tomiţa, Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania, din Baia Mare şi Coconii Maramureşului, coordonaţi de Iuliana Dragoş, Grupul folcloric Burnasul, din Alexandria, coordonat de Cristian Dumitru.

De Crăciun, petrecem în stil „Exclusiv în... Maramureș”!

În Ajunul Crăciunului, de la ora 17.00, Cristi Tabără și Cristina Șoloc ne invită într-un ținut superb, cu oameni buni, peisaje minunate, povești uimitoare și tradiții puternice: Maramureș. Echipa emisiunii „Exclusiv în România” începe călătoria de sus, de la Mănăstirea Pietroasa, una dintre cele mai importante mănăstiri din Maramureș și un lăcaș de cult cu o poveste demnă de a fi cunoscută. Locul pe care a fost înălțată mănăstirea a fost donat de o familie cu 9 copii - 2 băieți și 7 fete. Din cele 7 fete, 5 s-au călugărit, una dintre acestea fiind și stareța mănăstirii.

De la cota 1000 din Borșa, coborâm în comuna Săcel, unde admirăm măştile realizate cu migală de Tezaurul Uman Viu UNESCO Vasile Șușca. Facem o oprire şi în orașul Vișeu de Sus, pentru că începe Noaptea Viflaimelor - un obicei devenit un adevărat brand local. Pe ceterașul Ioachim Făt îl vizităm, în comuna Dănești, unde ne așteaptă cu pomana porcului. Din emisiune nu puteau lipsi colindele Grupului Iza, cel mai autentic și faimos taraf tradițional din Maramureș.

Spectacol extraordinar al Corului Madrigal, în ajun, la TVRi

De peste jumătate de secol, sunetul sărbătorii Nașterii Domnului este similar pentru români cu cel al Madrigalului, iar evenimentele sale asociate cu acest moment al anului reprezintă una dintre cele mai longevive și consecvente tradiții culturale din România.

Concertul de Crăciun, difuzat la TVRi pe 24 decembrie, de la ora 18.00, se remarcă printr-un concept artistic unic, care aduce laolaltă sonoritatea specifică a Corului Madrigal, arta teatrală, o scenografie impresionantă și o îmbinare excepțională a vocilor madrigalești cu cele ale copiilor din Programul Național Cantus Mundi.

Scenariul spectacolului „Pe drumul Crăciunului” pornește de la o poveste universală. Este povestea fiecăruia dintre noi, a fiecărei familii care ar putea să se despartă, independent de voința sa, atunci când se află în calea unor evenimente colective violente, ce pot dezrădăcina și pune la încercare valorile ce unesc o familie. Este o istorie în sunet și lumină a celor înstrăinați, care păstrează speranța regăsirii prin simbolul luminos al Crăciunului. Colindele și momentele muzicale interpretate de Corul Madrigal se întrepătrund în spectacol cu dramatismul unei istorii arhetipale a familiilor destrămate din pricina valurilor istoriei, dar care, în final, își regăsesc seninul de care cu toții avem nevoie. Crăciunul devine acel timp magic, „căminul” esențial în care familia se regăsește, depășind durerea despărțirii și a traumei.

Ca în fiecare an, TVR respectă tradiţia de a transmite în direct mesajul Papei adresat „Cetăţii şi Lumii” din Cetatea Eternă a Vaticanului. În Ajunul Crăciunului, de la ora 20.30, emisiunea „Credo” dedică o ediţie specială sărbătorii Naşterii Domnului şi va transmisite Vigilia di Natale şi Liturghia pe care Sanctitatea Sa Papa Francisc le oficiază în Basilica Sfântului Petru. Şi pe 25 decembrie, de la ora 13.00, telespectatorii TVRi urmăresc ediţia de Crăciun „Credo” simultan cu românii din ţară.

„Iată, vin colindători!”, anunţă Iuliana Tudor, ca în fiecare an, la TVR 1 şi TVR Internaţional

„Vestim, ca în fiecare an, Naşterea Domnului, prin colinde tradiţionale şi cântece de Crăciun”, anunţă Iuliana Tudor programul de duminică seară. În Ajun, de la ora 22.15, intrăm în atmosfera sărbătorii ce bate la uşă alături de grupuri de colindători din toată ţara şi vedete ale folclorului românesc. Programul „Iată, vin colindători!”, înregistrat la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi, judeţul Dâmboviţa, continuă cu partea a doua, pe 26 decembrie, ora 19.00.

Vin să ne colinde, din toate zonele ţării, Florica Zaha, Liviu Buțiu, Antonela Ferche Buțiu și un grup de colindători din Bihor; Andreea Haisan, Oana Tomoiagă, Paul Ananie, Alexandru Brădățan, Gabriel Dumitru; un grup de colindători din Sibiu, Gura Râului ne aduce obiceiul Junilor de Crăciun; Andra Matei și un grup de colindători; Matilda Pascal Cojocărița, Alexandru Pugna, Domnica Dologa și Ana Maria Marti; Sorin Filip și Ansamblul Ciprian Porumbescu; Pițărăii din zona Mehedinți, conduși de Elena Mimiș Trancă; colinde arhaice cu Grupul de colindători „Haiducii Vlădicii” din Topoloveni; un grup de colindători din Rupea, Brașov; colinde arhaice cu Grupul de colindători din comuna Ciocile, Brăila; un grup din comuna Cornu Luncii, Suceava, ne arată obiceiuri cu măști; Marinela Baba și Grupul de colindătoare „Datina” din Alba; colinde oșenești cu Maria Tripon; Angela Buciu și un grup de tineri colindători; Maria Dragomiroiu; Floarea Calotă; grupuri de interpreţi lansaţi în cadrul emisiunii „Vedeta populară”: Maria Chivu, Marina Roșu, Simona Alexandru şi Anișoara Popescu, respectiv Gabriel Treteag, Diana Lungu, Didi Cojocariu, Petronela Popa, Alexandra Dan, Cătălina Rotaru şi Delia Gandore.

„Universul Credinței”, ediție specială: Crăciunul la Mănăstirea Comana, 25 decembrie, de la 9.00

Poveşti de Crăciun, colinde tradiţionale, istorii uitate despre ctitorii mănăstirii, mărturii despre frumusețea și profunzimea Sărbătorii Nașterii Domnului. Toate acestea - în atmosfera caldă și primitoare a Mănăstirii Comana, în prezenţa Părintelui stareț, arhimandritul Mihail Muscariu. Moderatori: Răzvan Bucuroiu și Andrei Victor Dochia.

Iar de la ora 10.00, urmărim în direct ediţia specială „Universul Credinței”, cu Sfânta Liturghie de Sărbătoarea Naşterii Domnului, săvârşită de Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel.

Celor mai mici telespectatori, Opera Comică pentru Copii le propune de Crăciun, de la ora 12.00, spectacolul „Spărgătorul de nuci”.

Iar de la ora 15.00, tot pe 25 decembrie, la „Drag de România mea”, Paul Surugiu Fuego îi are ca invitați pe cei cinci frați hazlii ai muzicii populare Alexandru Brădăţan, Andreea Haisan, Paul Ananie, Oana Tomioaga și Gabriel Dumitru. Bloggerul culinar Gina Bradea va face recomandări pentru masa de sărbători. Invitați: Paula Seling și Vlad Miriță.

Big Band-ul Radio, dirijat de Simona Strungaru, oferă telespectatorilor TVRi, de Crăciun, la 16.40, un concert extraordinar: selecţiuni din celebra partitură a baletului „Spărgătorul de nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski, în aranjamentul inedit în ritmuri de jazz conceput de Dave Wolpe. În partea a doua, pe scenă sunt şi cele două coruri Radio România, astfel încât Big Band-ul Radio, Corul Academic Radio şi Corul de Copii Radio se reunesc pentru o serie de colinde româneşti şi cântece internaţionale de Crăciun, interpretate în aranjamentul muzical semnat de Simona Strungaru.

La rândul ei, Paula Seling ne aduce cele mai frumoase colinde din „Colindar”. Cea de-a XIV-a ediţie a evenimentului este difuzată la TVR Internaţional de la ora 18.10, sub genericul emisiunii „Cap de afiş”. Concertul caritabil desfăşurat la Filarmonica „Oltenia” din Craiova este prezentat de jurnalista TVR Craiova Simona Mușuroi. Paulei Seling îi sunt alături în această seară de poveste, într-un program de colinde și cântece dedicate Nașterii Domnului: Corul Facultății de Teologie din Craiova, soprana Renata Zamfir, solista Laura Dinu, Corul mimico-gestual „Anghelos” și Corul psaltic „Sf. M. Mc. Tatiana Diaconița”, din Craiova.

Seara, pe 25 decembrie, de la ora 21.00, ascultăm o „Poveste de iarnă cu Lupii lui Calancea”. Cu lupi, haiduci şi muzică bună. Pentru al patrulea an consecutiv, proiectul de caritate aduce spiritul sărbătorilor, bunăvoință și magie în cele mai îndepărtate și vulnerabile colțuri ale țării: în casele de bătrâni, orfelinate, centre de reabilitare.

„Avem o tradiție transmisă din buni străbuni și păstrată cu sfințenie - anul ce vine să creștem mai mari decât în anul ce rămâne, mai mari la fapte duioase și la concerte frumoase. „Povestea de iarnă” revine cu scopuri mai mărețe și mai ambițioase”, spun organizatorii concertului.

TVR Timişoara întâmpină cea mai așteptată sărbătoare a creștinătății cu cete de colindători din Banat, Bihor și Hunedoara, dar și cu datini și obiceiuri din Bucovina, legate de Marele Praznic al Crăciunului. „Sărbătoarea Crăciunului!” vine la TVRi la ora 23.10 cu interpreți şi grupuri din Banat și Ardeal, care aduc bucuria Crăciunului prin cântec de sărbătoare: Școala de Arte Timișoara, Grupul folcloric Lele de la Orăștie, Ansamblul Floarea Barcăului - Bihor, Ansamblul Plaiurile Dornelor - Suceava și soliștii Lorena Pascu, Liliana Laichici, Ioan Surdu, Ciprian Pop, Dumitru Teleagă și Voichita Suba.

Pe 26 decembrie, de la ora 21.00, TVRi aduce telespectatorilor săi „Mirosul Crăciunului” – un concert de cântece de iarnă susținut de TVA (Trupa cu Valoare Adăugată) și invitați de seamă: artiștii Grigore Leșe și Claudiu Bleonț. Binecunoscuții muzicieni Teo Boar (chitarist, compozitor, component al trupelor Pacifica, Mircea Baniciu Band, The Blue Workers), originar din Arad și Vladi Cnejevici (claviaturi, compozitor, component al trupelor Compact, Pasărea Colibri, Mircea Baniciu Band, The Blue Workers), originar din Timișoara, cărora li s-au alăturat Dorin Andone, actor al Teatrului Național din București, compozitor, textier, originar din Cluj Napoca și Adrian Vascu, provenit din zona consultanței în afaceri, compozitor și textier, originar din Târgu Lăpuș, județul Maramureș, au fondat în 2021, TVA (Trupa cu Valoare Adaugata).

„Gală aniversară Pentru 40 ani de activitate artistică Ionuţ Dolănescu”, eveniment de Crăciun la TVR

Unul dintre cei mai apreciaţi interpreţi ai folclorului românesc, Ionuț Dolănescu aniversează 40 de ani de activitate artistică. Cu această ocazie, Televiziunea Română propune, de Crăciun, un spectacol aniversar, ce va prezenta multiplele valențe interpretative ale lui Ionuț Dolănescu, trecând prin toate genurile muzicale. Iuliana Tudor ne aşteaptă, alături de mari artişti ai scenei româneşti, prieteni dragi ai sărbătoritului, pe 26 decembrie, de la ora 20.55, la TVRi, să-i urăm lui Ionuţ Dolănescu ani mulţi în faţa publicului său.

Vin cu bucurie la aniversare, în Studioul 3 al Televiziunii Române, Niculina Stoican, Mariana Ionescu Căpitănescu, Mioara Velicu, Simona Dinescu, Olguța Berbec, Ionuţ Fulea, Elena Jurjescu, Viorica de la Clejani, Marcel Pavel, Paula Seling, Alin Oprea, Alin Stoica și Stephanie Radu, actorul Daniel Tudorică, Orchestra Ansamblului Maria Tănase.

Concert „3 Sud-Est simfonic”, a treia zi de Crăciun, la TVR 1

După ce a definit muzica unei generații prin stilul său unic, tupa 3 Sud Est continuă să lanseze hituri, care ajung imediat în topurile naționale, trecând testul timpului. Pe 27 decembrie, de la ora 21.00, TVRi oferă telespectatorilor săi concertul „3 Sud-Est simfonic”, de la Sala Palatului, susținut de îndrăgita trupă în noiembrie 2023. Eveniment muzical de excepție, spectacolul a fost organizat cu participarea extraordinară a Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” din Botoşani, sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie. Cele mai cunoscute melodii ale trupei 3 Sud-Est au răsunat timp de 90 de minute în inimile celor peste 4000 de fani care au cântat la unison cântecele îndrăgite.

