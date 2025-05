"Remix": Clubul Arhitecturii - 55 de ani și gala "We are the Underground” (II)

RECOMANDARI Duminică, 11 mai, de la ora 23:00, la TVR Cultural, vă invităm să urmăriți o ediție "Remix". Pe 15 octombrie 2024, în incinta fostului club bucureștean Kulturhaus a fost vernisată expoziția „Clubul Arhitecturii - 55”. În fapt, un proiect complex cofinanțat de AFCN, provocat de Adrian Șoaită și Cristian Cosma (editura CDPL), de arhivare a documentelor scrise, audio și video, rămase de pe urma celebrului club studențesc Club A. Alături de câțiva membri fondatori și de o parte din echipa managerială care a prelungit după Revoluție oaza culturală a anilor 70 – 80, echipa emisiunii Remix a fost solidară în depănarea amintirilor. Evenimentul a fost organizat în memoria directorului fondator Emil Barbu „Mac” Popescu, al cărui ultim interviu acordat editurii Casa de Pariuri Literare a fost preluat și într-un proiect anterior, Brand Cultural de București, succesiv și de emisiunea TVR Cultural. În particular, un vizionar care a finanțat Cineclubul A (datorită căruia există fotografii și imagini în mișcare care țin de arhiva de aur a culturi române, arhivate de Mirel Leventer). Cercetarea și publicitarea volumului uriaș de arhive, produs de activitatea clubului după 1990, lasă loc de urmări. Dintre cei implicați direct în istoria așezământului, au vorbit la eveniment: Ion Bogdan Lefter („Cafeneaua critică”), Costin Petrescu (membru fondator), Adrian Șoaită (manager 1990 – 2010), Răzvan Cosmin Țupa („Poeticile cotidianului”), Doru Ionescu.

.

Partea a doua a reportajului Remix la gala „We are the Underground” (revival metal-rock din anii 90, desfășurat în 10 – 11 ianuarie 2025, la clubul Quantic) continuă cu celelalte trupe care au susținut recitaluri: Gothic (Petroșani), God (Iași), Taine și L.O.S.T. (București), aceștia din urmă lansând noul lor album discografic - „Scars of tomorrow”. Laolaltă cu cele patru grupuri, sunt puse în lumină alte colege de generație precum Interitus Dei, Forceps, Dirty Shirt, Avatar, Psycho Symphony, Neurotica, Deimos, C.A.S.H. ș.a. De asemenea, sunt reamintite în imagini de arhivă festivalurile - concurs nouăzeciste - „Top T” (Buzău), „Posada Rock” (Câmpulung Mușcel), „SamRock” (Satu Mare) și „Constelații Rock” (Râmnicu Vâlcea) -, casa de discuri Promusic Productions (Cluj) și alți jurnaliști care au promovat și reflectat fenomenul: Florin Silviu Ursulescu, Doru Ionescu și Nelu Brîndușan. . Credite foto: Club A, Mihaela Petre, discogs, arhive personale . Doru Ionescu, Remix, TVR Cultural, We are the Underground Tag-uri: club a