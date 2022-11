”Prezenţe româneşti în Italia”: Cătălina Oana Curceanu, fizician

Un proiect realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, dedicat celei mai mari comunităţi româneşti din străinătate. Seria începe la TVR Internațional pe 11 noiembrie, de la ora 22:00, ora României.

Seria de la TVR Internaţional debutează vineri, 11 noiembrie, de la ora 22.00, ora României, cu cercetătoarea Cătălina Oana Curceanu, care contribuie în Italia la o revoluție științifică în plină desfășurare. Cercetătoarea conduce acum o echipă de 20 de fizicieni, matematicieni și informaticieni la Institutul Național de Fizică Nucleară, Laboratorul Frasati. Echipa sa, în care se află și trei români, este axată pe studiul experimental al fizicii nucleare (cu aplicații în studiul găurilor negre) și al cromo-dinamicii cuantice de energii joase. Aici au filmat realizatoarea Anca Berlogea Boariu şi directorul de imagine Claudiu Petringenaru.

Cătălina Curceanu, cercetătoarea care nu încetează să privească uimită cerul înstelat și să descifreze misterele particulelor subatomice, a povestit echipei TVR:

“Am ajuns acum 30 de ani în Frascati, la început cu o bursă de studiu. Tocmai terminasem facultatea de fizică la București și am venit la început pentru 3 luni, cu o bursă de studiu. Nu mi-am imaginat niciodată că o să treacă 30 de ani și voi rămâne exact aici.

Când eram mică, aveam 9-10 ani, petreceam vacanțele la bunica mea la Mediaș, în afara orașului. Și împreună cu tatăl meu și cu surorile mele mă uitam la stele. Era un cer senin, perfect, minunat. Și vedeam aceste stele și mă întrebam cum e posibil să știm la ce distanță sunt? Cum ? De unde știm? De ce strălucesc? Care e procesul? Care e focul ce le menține în viață? Și așa a pornit curiozitatea mea pentru știință, care nu s-a stins niciodată. Și după cum ați văzut, chiar și astăzi studiez, dintr-un anumit punct de vedere, stelele, cele de neutroni.

Este vorba despre ce rămâne dintr-o stea mai mare ca soarele. De câteva ori mai mare decât soarele, când moare, explodează, supernova, și parte din materia stelei, sub un colaps gravitațional se strânge până să ajungă la acest bulgăre, oarecum foarte dens, care se numește stea de neutron. Două sfere precum soarele unite cu o rază de circa 10 km.... e rămășița unei stele. A fost odată o stea mult mai mare. Se transformă într-o stea de neutron.

Ce răspunsuri caut acum? Dacă mecanica cuantică este teoria finală sau există o teorie dincolo de mecanica cuantică, care ar putea să explice în mod natural anumite - să le zicem - mistere, din cadrul actualei mecanici cuantice. Asta facem la Gran Sasso, laboratorul de sub munte, într-un tunel care unește două orașe, l’Aquila și Teramo, un tunel lung de 10 kilometri în care circulă mașinile. Dar la jumătate se deschide o poartă, care pare ceva cu totul fantastic, mare și din metal, și intri într-un univers paralel. Intri în așa-numitul laborator subteran, sub 1400 de metri de munte, și acolo sunt o grămadă de experimente, zeci de experimente care încearcă să studieze neutrinii, proprietățile neutrinilor, încearcă să măsoare materia întunecată, sau cum suntem noi, încearcă să descopere semnale ale unei eventuale teorii dincolo de actuala mecanică cuantică. Până acum nu am descoperit, dar în viitor cine știe… ar fi o descoperire evident de premiul Nobel, plus ar fi o descoperire care ar schimba total fizica actuală și știința de la ora actuală. Este fascinant să lucrezi în laboratorul de la Gran Sasso din multe puncte de vedere, inclusiv faptul că stai acolo sub munte, te simți în inima muntelui și încerci să faci tot ceea ce poți și tot ceea ce îți poți imagina ca să descoperi o lume necunoscută.”

Seria „Prezenţe româneşti în Italia”, realizată de Anca Berlogea Boariu şi Claudia Nedelcu Duca şi coordonată de Mihaela Crăciun si Corina Dobre, va putea fi urmărită la TVR Internaţional în perioada 11 – 20 noiembrie, la ora 22.00 (luni-vineri) şi la ora 21.00 (sâmbătă şi duminică), dar şi pe platforma tvrplus.ro.





Proiectul editorial dedicat celei mai mari comunităţi româneşti din străinătate a fost realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.