"Prezenţe româneşti" cu prof. dr. Diana Ionescu

Miercuri, 6 decembrie, de la ora 22:00, cu reluare joi la 5:00 și 15:00, ora României, la TVR Internaţional, sub genericul "Prezenţe româneşti", o puteți revedea pe prof. dr. Diana Ionescu, Institutul Oncologic din Vancouver, Universitatea din British Columbia.

Nascută la Cugir, în judeţul Alba, la 6 decembrie 1970, de la 27 de ani stabilită în Canada, dr. Diana Ionescu este absolventa a Facultății de Medicină Generală a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (1995) și a programului de rezidențiat cu dublă specializare în anatomie patologică și medicină de laborator al Universității Pittsburgh Medical Center (2005), cu subspecializare în patologia ginecologică la Vancouver General Hospital (2006).

Este medic specialist anatomo patolog cu certificare în Canada (Royal College of Physicians and Surgeons, RCPSC) și SUA (American Board of Pathology). De la vârsta de 45 de ani este profesor de patologie la University of British Columbia, medic patolog consultant și director de anatomie patologică la Institutul Oncologic din British Columbia (BC Cancer Agency), și directorul medical al laboratorului provinciei BC pentru screeningul cancerului de col uterin.

Are expertiza clinică în cancerele ginecologice, de sân și cancerele toracic. Este autoarea a peste 70 de publicații științifice și articole, capitole de carte în patologia pulmonară, și este invitată ca prezentator la conferințe și seminarii de patologie și oncologie în Canada, USA și România.

Cercetarile sale includ patologia oncologică, biomarkerii moleculari, patologia digitală și AI, și cancerul pulmonar.

Dr. Ionescu este fondatoarea și directoarea cursului canadian de anatomie patologică și moleculară din 2016 (CAMP, http://www.pathologycamp.ca ) și a seriei online de patologie oncologică din 2020 (CAMP PODS, camppods.ca), având un interes special în educația adultului.

Timp de 8 ani (2009-2017) a fost Directorul programului de rezidență în anatomie patologică la UBC. Este consilier medical pentru organizația Lung Cancer Canada, membru în bordul editorial al revistelor Current Oncology și Archives of Pathology and Laboratory Medicine și este membru și purtător de cuvânt pentru Colegiul Patologilor Americani (CAP), membru al Academiei Internaționale pentru Studiul Cancerului de Plămân (IASLC), Societății Americane de Oncologie Clinică (ASCO) și Academiei de Patologie al SUA și Canada (USCAP).

Din octombrie 2023 dr. Ionescu este student la masteratul European de patologie moleculară de la universitatea Cote D’azur. Este deținatoarea a numeroase premii, printre care cele de la Insitutul Forțelor Armate SUA (AFIP, 2004), Societatea de Patologie Pulmonară (2004, 2005), ROMPOST TV (2020), BC Cancer (Patient Care Champion Nominee, 2021, 2023), UBC (Mentorship Award, 2022).



Diana este un avocat activ pentru medicina preventivă și pentru rolul patologului în diagosticul și tratamentul cancerului. De 15 ani voluntariază ca reporter și prezentator de emisiuni medicale la ROMPOST TV (Omni Television) în Vancouver, primind premiul Comunității Române pentru emisiunile realizate în timpul pandemiei COVID.

Dr. Ionescu a fost invitată să se adreseze Comisiei de Sănătate a Parlamentului Canadian explicind rolul biomarkerilor în medicina perosnalizată și Ministerului Sănătății din Provincia Britanică pentru evaluarea politicilor de screening a cancerului de col uterin, și rolului patologiei digitale și AI în patologia oncologică. Este prezentă anual la forumuri dedicate pacienților și realizatorul sesiunilor de educație medicală în licee, “Ești Construit din Celule” (“You are made of cells”).

Diana este editorul Ediției Speciale a Revistei informative a Asociației de Plămân din BC (BC Lung Association) pe tema Cancerul de Plămân-Speranța de la Prevenție la Tratament.

În România dr Ionescu a participat în ultimii 4 ani ca lector invitat la evenimente organizate de Asociația STOP CANCER, Societatea Națională de Oncologie Medicală (SNOMR), Societatea Română de Sindrom Lynch și în aprilie 2023 a fost coordonatorul medical al unui eveniment inedit, Biblioteka de Biomakeri. Diana este editor pe patologie la Jurnalul de Oncologie și Radioterapie Medicală (JMRO), și moderatorul edițiilor 2022 și 2023 ale Conferinței Spitalelor.





Realizator și producător Mihaela Crăciun