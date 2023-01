Prezentare oficială Cristiano Ronaldo: Acest contract este unic pentru că eu sunt unic!

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a fost prezentat oficial marți de către clubul saudita Al-Nassr. În conferința de presă, lusitanul a declarat că înțelegerea oferită de gruparea saudită este unică pentru că și el este un jucător unic.

„Mă simt bine, sunt atât de mândru că am luat această mare decizie în viața mea. Munca mea este terminată în Europa, am jucat pentru cele mai mari cluburi din Europa. Acum este o nouă provocare și mă bucur că Al-Nassr mi-a oferit această oportunitate. Nu doar pentru fotbal, ci și pentru generațiile viitoare. Este o provocare, dar sunt fericit. Familia mea este și ea fericită. Când am luat decizia, familia mea și copiii mei m-au susținut. Primirea de ieri a fost incredibilă”, a spus Cristiano Ronaldo, care a explicat apoi motivele pentru care a ales să vină la Al-Nassr: „Este o mare oportunitate, nu doar în fotbal, ci și de a schimba mentalitatea noilor generații. Am avut mai multe oferte în Europa, Brazilia, Australia, MLS și chiar Portugalia. Multe cluburi au încercat să mă facă să semnez. Dar eu știu ce vreau și ce nu vreau. Este o șansă de a ajuta la dezvoltarea multor lucruri, inclusiv fotbalul feminin. Va da o altă viziune asupra țării, asupra fotbalului. De aceea am acceptat această oportunitate”, a spus Ronaldo.

Portughezul a răspuns și detractorilor săi, cei care îl acuză că a ales banii în detrimentul performanței: „Mulți oameni vorbesc, dar nu știu nimic despre fotbal. Fotbalul a fost diferit în ultimii 15 ani. De exemplu, ultima echipă care a câștigat împotriva campioanei mondiale a fost Arabia Saudită. Nu este ușor să câștigi meciuri astăzi. Pentru mine nu este un sfârșit de carieră faptul că am venit în Arabia Saudită. Nu-mi pasă ce cred oamenii. Sunt foarte fericit să mă aflu aici. Știu că liga este foarte competitivă, am văzut multe meciuri. Sper să joc mâine dacă antrenorul îmi dă o șansă. Vreau să bat recorduri aici. Acest contract este unic pentru că eu sunt unic așa că pentru mine este un lucru normal. E simplu: vin aici ca să câștig, să joc, să mă bucur, să fac parte din succesul țării și al culturii ei. Ceea ce vreau este să zâmbesc și să joc fotbal", a încheiat Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a semnat un contract ăână în anl 2025 cu echipa Al-Nassr, din Arabia Saudită. Portughezul va primi cel mai mare salariu oferit vreodată unui jucător de fotbal – o sumă care poate ajunge la 200 milioane de euro pe an.