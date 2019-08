Premieră: Moment Queen pe scena Cerbului de Aur 2019

Celebrul musical We will rock you, în deschiderea Galei Festivalului de la Braşov. Festivalul Cerbul de Aur va fi transmis, în direct şi în exclusivitate, pe TVR 1, TVR HD, TVR Moldova, TVR Internaţional şi platforma TVR+.

Seara de Gală a Cerbului de Aur 2019 va marca o premieră pentru televiziunile din România – un fragment din celebrul musical We will rock you va fi pe scena de la Brașov.

În premieră și în exclusivitate, piesele cu care legendara trupă Queen a făcut istorie și care fac parte din We will rock you, scris de Ben Elton în 2002 pe baza a 22 de hituri din repertoriul emblematicei formații, se vor auzi ȋn Piaţa Sfatului.

În show-ul de sâmbătă seara o vom vedea pe Loredana, alături de Lucian Ionescu, Mara Captaru, Bianca Popescu, Vlad Nicolici şi alţi artişti din trupa musicalului. Lor li se vor alătura, la sfârșitul acestui moment, toți cei 12 finaliști ai concursului internațional de interpretare Cerbul de Aur 2019.

We will rock you cu fragmente din memorabilele melodii We will rock you, I want to break free, Somebody to love, Killer queen, I want it all, Kind of magic, Who wants to live forever, Headlong, We are the champions este o poveste despre puterea extraordinară a muzicii și a dragostei într-o lume a viitorului, pus în scenă de 17 ani cu mare succes, fiind montat în 15 țări, cu peste 20 de milioane de spectatori.

Producția românească a musicalului a fost lansată în România în aprilie 2019, la București, într-o senzatională punere în scenă, semnată de Răzvan Mazilu.

Festivalul Cerbul de Aur 2019 va fi o ediţie completă, pentru toate gusturile, cu ritm dar şi romantică! Pe scena din Piaţa Sfatului vor urca Ronan Keating, Emeli Sandé, Ştefan Bănică, Irina Rimes, Corina Chiriac.

Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente.

Cei 12 artişti din concurs vor performa în prima şi a doua zi a Festivalului, joi şi vineri, 22 şi 23 august, pentru ca sâmbătă să aflăm câştigătorii premiilor în valoare totală de 55 de mii de euro.

Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Festivalul Cerbul de Aur va fi transmis în direct şi în exclusivitate, în perioada 22-25 august, pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi platforma TVR+, de la ora 21.00.

Pentru cele patru zile ale evenimentului, organizatorii au pus la dispoziţie mai multe categorii de bilete, cu preţuri începând de la 70 de lei. Acestea sunt disponibile pe Eventim.ro, UPC.ro şi în reţeaua magazinelor partenere: Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărtureşti, Diverta şi Humanitas. De asemenea, biletele se pot cumpăra şi de la casele de bilete Eventim din Cluj - în cadrul Iulius Mall şi din Bucureşti – în cadrul Cinema PRO. Biletele pot fi achiziţionate cu opţiunea de livrare prin curier, ridicare de la casa de bilete, print-at-home (in format pdf) sau în format e-ticket (bilet direct pe telefonul mobil) cu cost zero.

Despre Festivalul Internaţional Cerbul de Aur:

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 18 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2018, la aniversarea celor 50 de ani de la debut. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzicã organizat în România şi, în mod tradiţional, la Brașov.

De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Barbara, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow, James Blunt, Amy Macdonald, Nicole Scherzinger şi mulţi alţii.

Prin calitatea actelor artistice prezentate, „Cerbul de Aur” este nu doar un brand de prestigiu al TVR, ci şi unul naţional, spectacolele organizate în cadrul festivalului adunând de un număr impresionant de spectatori şi telespectatori din întreaga ţară.

