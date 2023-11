Medicul stomatolog Alexandru Radian, la „Portret de excelență”: Nu sunt mândru de ce știu, ci îngrijorat de ceea ce nu știu. E un univers pe care trebuie să-l explorez

TVR Cultural difuzează sâmbătă, 11 noiembrie, de la ora 16.00, interviul Mihaelei Olaru cu medicul stomatolog Alexandru Radian, specialist în chirurgie dento-alveolară. Dialogul a fost înregistrat în cadrul emisiunii „Portret de excelență”.

„Mă număr printre norocoșii care au reușit să-și dea seama de timpuriu ce-i face fericiți. Părinții nu m-au obligat să aleg acest drum, dar m-au susținut necondiționat.

Profesional, tatăl meu a fost exemplul care m-a motivat, mama și bunicul - exemplele mele de bunătate; familia a reprezentat un ghid foarte important. Bunicul era un tip foarte corect, a fost pilot de avioane, a apărat rafinăria de la Ploieșți, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Ulterior, a devenit pilot pe avioane comerciale. A fost cel care a deschis ruta peste Atlantic - București - Havana”, a povestit medicul Alexandru Radian, la „Portret de excelență”.

„Nu am încercat să mă văd ca pe un nume. (...) Urmează-ți visurile, ele știu unde să te ducă. Am avut și norocul să întâlnesc oamenii potriviți, la momentul potrivit. Totul este despre motivație și motivația este ca un dus, trebuie să o ai nu doar o dată pe an.

Am făcut cursuri atât în țară, cât și afară. Am fost la Harvard, dar, pentru că am vrut să învăț mai mult, am ajuns la renumitul Carl E. Misch​, cel care mi-a devenit și mentor. Am fost în multe locuri de pe glob, să mă specializez sau să călătoresc. Mereu m-am întors în România. Îmi place aici, aici este acasă”, a mai explicat medicul chirurg.

Dr. Radian a mai arătat că „nu sunt mândru de ceea ce știu, ci îngrijorat de ceea ce nu știu. Este un univers pe care trebuie să-l explorez”.

***

Emisiunea „Portret de excelență” este difuzată la TVR Cultural în fiecare sâmbătă, de la ora 16.00.

Moderator: Mihaela Olaru

Producător: Raluca Amzăr