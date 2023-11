„Portret de excelență”. Felicia Filip, „noua regină a Traviatei”: Muzica începe acolo unde se sfârșește puterea cuvântului | VIDEO

„După 1989, primul spectacol a fost în Elveția, cu „Traviata”. Deși stagiunea însemna o serie de 12 spectacole, succesul răsunător a făcut ca, pentru prima oară în istoria teatrului elvețian, să se reia spectacolul și anul următor”, a povestit soprana Felicia Filip, invitată la „Portret de excelență”, în 18 noiembrie.

„Diva céleste” sau „noua regină a Traviatei”, aşa cum a numit-o critica internaţională, Felicia Filip este o personalitate marcantă cu o voce excepţională, a cărei carieră a început la Bucureşti şi s-a desfăşurat pe cele mai mari scene ale lumii, de la Royal Opera House Covent Garden la Wiener Staatsoper, din Moscova, Barcelona, Tokyo sau Toronto.

„Montserrat Cabale mi-a spus, după un spectacol, „sei un cavallo di scena", un compliment imens pe care mi l-a făcut. De atunci, am petrecut multe momente împreună​”, a povestit Felicia Filip, în interviul acordat Mihaelei Olaru.

A fost solistă a Operei Naţionale din Bucureşti, iar în prezent este directoarea generală a Operei Comice pentru Copii din Bucureşti şi conf. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe şi Arte, în cadrul Universității Valahia din Târgovişte.

În bogata sa carieră, Felicia Filip a câștigat numeroase premii, fiind unica solistă din lume ce a obţinut toate premiile Mozart la Barcelona, Viena şi Toronto.

„Muzica începe acolo unde se sfârșește puterea cuvântului. Îmi place să cred că talentul reprezintă un buchet de calități - de când te naști, educația, familia, felul cum studiezi, preocuparea pentru a deveni din ce în ce mai bun - este viața 24 din 24 de ore, construită pe o scară pe care trebuie să urci treaptă cu treaptă și ale cărei trepte trebuie să fie foarte solide”, a explicat Felicia Filip, la „Portret de excelență”.

„Toate încercările și plecările mele dinainte de 1989 în străinătate au fost o poveste ... cu emoții, dar am trecut peste ele și mi-au consolidat viața. Prima plecare a fost la Barcelona, la Concursul Internațional Mozart. După obținerea vizei, fix în prima zi de concurs, am plecat cu trenul, am avut bani doar de un bilet dus, știind că trebuie să câștig.

Premiile erau în bani și, astfel, aveam cum să mă întorc. Se făcuse cinci dimineața, în ultima zi de concurs, și așteptam rezultatele finale, când mi-am auzit numele și nu o dată, ci de două ori. Câștigasem un premiu, plus marele premiu Mozart!

Felicia Filip a mai spus, în interviul cu Mihaela Olaru, că „fiecare dintre noi merităm oamenii pe care îi întâlnim. În cazul meu, sunt foarte bogată, pentru că Dumnezeu îmi arată și-mi pune în suflet acei oameni valoroși cu care străbat viața.

Soțul meu, Cristian Mihăilescu, și cu mine suntem precum doi copii ținându-se de mână, care merg împreună și descoperă viața. Ne bucurăm și ne dăm povețe, uneori ne criticăm cu argumente constructive, dar nu suntem niciodată în competiție. Împărțim bucuria, fericirea atunci când partenerul are succes, construim împreună. Între noi nu e loc de gelozie. Am avut bucuria să joc alături de el pe scenă, dar și să joc în spectacolele lui”.

