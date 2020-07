Michal Szpak întruchipează legendele Eurovision în uimitorul tribut ”Volcano Man”

În ultimele săptămâni, am văzut foste vedete Eurovision care fac coverul piesei „Volcano Man”, promovând filmul Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Însă, acum, Steaua Eurovision 2016 din Polonia, Michał Szpak, a lansat versiunea sa și a dus lucrurile la un cu totul alt nivel.