Podcast #eurovisionestitu: Andrei Duţu | VIDEO

Andrei Duţu: Piesa „Statues” a fost o binecuvântare şi o provocare imensă.

Podcasturile TVR şi Bucureşti FM, #eurovisionestitu, au început în forţă. Jurnaliştii Laura Fronoiu, Marius Popa și Răzvan Petre au invitat în studioul TVR pe primul dintre cei 12 artişti calificaţi în finala Selecţiei Naţionale: Andrei Duțu (melodia „Statues”).

Tânărul de 28 de ani, din Bucureşti, a răspuns cu sinceritate întrebărilor puse de jurnalişti şi nu s-a ferit să vorbească de viaţa personală sau lucrurile care îi sunt dragi. Am aflat astfel că, pe lângă muzică, Andrei are o pasiune - este iubitor de animale şi se ocupă cu grijă de motănelul Otto.

„Prietenul meu cel mai bun l-a găsit şi l-a salvat. Fusese aruncat într-o pungă pe marginea drumului. Când am auzit povestea şi l-am văzut, mi-am zis „Trebuie să-l iau!”. Cred că cel mai important lucru pe care ar trebuie să-l spun despre Otto este că până acum nu a stricat nimic în apartament”, a povestit Andrei Duțu.

Cu această ocazie, artistul a vorbit şi despre mesajul melodiei "Statues", înscrisă în drumul spre Liverpool: „"Statues" este despre a conştientiza că întâlnim multe obstacole în viaţă dar important este să trecem cu fruntea sus”.



Cu un CV impresionant, Andrei Duțu a locuit şase ani în Marea Britanie, unde a studiat muzica și şi-a format o trupă, „Unknown Chapters”. A obținut diploma First Class Honours - Creative Musicianship - Vocals - Performance la University of West London, Londra și diploma de merit Double grade Distinction Merit BTEC Level 3 - Music Diploma la Wigan and Leigh College, iar în 2016 a primit titlul Awarded Student of the Year.

Despre drumul său profesional, experienţa din Marea Britanie sau în ce proiecte este implicat Andrei Duțu, aflaţi urmărind podcastul TVR şi Bucureşti FM, #eurovisionestitu, pe platformele de podcast ale TVR și pe canalul de YouTube al Televiziunii Române.

În finala Selecției Naționale ESC 2023, din 11 februarie, s-au calificat 12 piese muzicale: "Call on me" - Deiona, "No time for me" - Andrada Popa, "Take you home" - Ocean Drive, "Puppet" - Amia, "Statues" - Andrei Duțu, "D.G.T. (Off and on)" - Theodor Andrei, "Lele" - Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros, "Bla Bla Bla" - Aledaida, "Faralaes" - Adriana Moraru, "Hai vino" - Maryliss, JaxMan "Bad&Cool" și "Periniţa mea" - Andreea D Folclor Orchestra.

Reamintim că Eurovision Song Contest 2023 are loc anul acesta în Marea Britanie, țara care va organiza evenimentul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat de Rusia. Semifinalele sunt programate pentru zilele de 9 şi 11 mai, iar finala are loc în 13 mai 2023.