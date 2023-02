„Emigranții”, pariul unor tineri artiști, și „Unchiul Vanea”, cu Rebengiuc, Mariana Mihuț și Horațiu Mălăele, la TVR Cultural

În ultima săptămână din luna februarie, TVR Cultural îi invită pe telespectatori la două montări de excepție ale pieselor „Emigranții”, a polonezului Sławomir Mrożek, și „Unchiul Vanea”, de A.P. Cehov.

Miercuri, 22 februarie, de la ora 22.00, TVR Cultural transmite piesa „Emigranții”, de Sławomir Mrożek, montat pentru TV de Andrei Măgălie, după un proiect realizat de teatrul independent Arca, în anul 2015, cu sprijinul Institutului Polonez.

Spectacolul TV a fost montat de Teatrul de Televiziune, un proiect al Casei de Producție TVR. Proiectul a fost inițiat de doi actori ai teatrului Arca, Lari Giorgescu și Silvian Vâlcu, și scenograful Vladimir Turturică.

Imagine din arhiva TVR

Piesa polonezului Sławomir Mrożek, scrisă în 1963, când autorul se refugiază la Paris, spune povestea a doi emigranți din Polonia - un muncitor și un intelectual - care se stabilesc la Paris. Unul își dorește să se îmbogățească și să se întoarcă la familia lui, iar celălalt nu se mai poate întoarce, fiind refugiat politic. Cei doi nu se pot înțelege, însă nu se pot despărți.

Spectacolul „Emigranţii” este un cumul al dilemelor existenţiale a doi oameni ce fac parte din clase sociale diferite, obligaţi să împartă aceeaşi camera într-o ţară străină lor, ţară din care nu mai pot pleca, explică Institutul Polonez de Cultură, de la București.

În dramele sale, Mrożek, născut în 1930 în Polonia, prezintă situații simple, iar tipologia personajelor pieselor lui se caracterizează prin comic și absurd. Cea mai renumită piesă a sa, „Tango”, este o critică la adresa sistemelor totalitare. Următoarea piesă ca importanță este „Emigranții”, care a fost scrisă în perioada în care el însuși a trăit ca emigrant, prelucrând astfel propria-i experiență a marginalizării, punând față în față imaginea refugiatului din motive economice și a celui din motive politice. Mrożek e un dramaturg ce își concentrează atenția asupra psihologiei personajelor sale în contextul mecanismelor istorice și politice contemporane.

Într-un interviu pentru blogul Bucureștii Vechi și Noi, actorul Lari Giorgescu a explicat cum cei trei artiști de la Teatrul Arca au făcut spectacolul fără a avea un regizor: „Imediat dupa ce am terminat masteratul, ne-am propus să dăm un alt tip de examen, să lucrăm singuri o piesă de teatru, să vedem dacă suntem în stare.

Spre surprinderea noastră, lucrurile s-au legat frumos. Cei de la Institutul Polonez ne-au ajutat cu drepturile de autor si cu o parte din banii pentru producție. A ieșit un proiect sută la sută independent, făcut de trei oameni de dragul de a face teatru. (...) Am făcut piesa și pentru ca am vrut ceva care să ne provoace și pentru că noi credem că, în alte condiții, nu am fi fost distribuiți în aceste roluri. Sunt două personaje contre- emploi”.

Imagine din arhiva TVR

„Emigranții”

Regia TV: Andrei Măgălie

Interpreți: Lari Giorgescu și Silvian Vâlcu

Scenografia: Vladimir Turturică

Echipa: producător - Lucia Constantinescu, director de imagine - Mugur Nedelescu, sunet - Valentin Bartolomeu, montaj - Rodica Rădulescu, postprocesare sunet - Gigi Melinte, ilustrație muzicală - Tudor Stanescu, organizator producție - Sorin Cristea, producător coordonator - Andras Demeter.

Duminică, 26 februarie, de la ora 22.00, TVR Cultural le aduce telespectatorilor piesa „Unchiul Vanea”, de A.P. Cehov, în regia lui Yuri Kordonsky, cu o distribuție de excepție: Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Coca Bloos, Horațiu Mălăele.

Traducerea în limba română a piesei este semnată de Moni Ghelerter și Radu Teculescu.

„Să ne imaginăm un grup restrâns de oameni inteligenţi, talentaţi, moderni şi sensibili, pe care destinul i-a izolat pe o insulă, separată de restul planetei nu prin apă, ci printr-o imensă claustrare, realizată prin toate formele posibile. Pentru ce trăiesc aceşti oameni? Ce îi susţine în lupta cu ororile unei asemenea vieţi?

Munca până la epuizare, încrederea în Dumnezeu, cărţile şi vodca. „Unchiul Vanea” este singura dintre piesele cehoviene în care moartea nu apare. Nimeni nu moare, nimeni nu ucide pe nimeni, nimeni nu se sinucide. Toate personajele supravieţuiesc. Moartea este un fel de rezoluţie, o soluţie. Toată această tragedie, fiind absolut serioasă, este absurdă şi comică în acelaşi timp”, arăta Yuri Kordonsky.

Horațiu Mălăele. Sursă: Captură video Arhiva TVR

În distribuție:

Victor Rebengiuc - Alexandr Vladimir Serebreakov, profesor universitar la pensie ;

Ana Ioana Macaria - Elena Andreevna, soţia lui;

Mariana Mihuț - Marina, dădacă bătrână;

Coca Bloos - Maria Vasilievna Voiniţkai, văduvă de consilier, mama primei soţii a profesorului;

Horaţiu Mălăele - Ivan Petrovici Voiniţchi (Unchiul Vanea), fiul ei;

Andreea Bibiri - Sofia Alexandrovna (Sonia), fiica lui din prima căsătorie;

Cornel Scripcaru - Mihail Lvovici Astrov, medic;

Andras Demeter - un argat;

Ionel Mihăilescu - Ilia Ilici Teleghin, proprietar scăpătat.

Mariana Mihuț și Victor Rebengiuc. Sursă: Captură video Arhiva TVR

Echipa: organizator producție - Sorin Cristea, ilustraţie muzicală - Mihaela Constantinescu, regia de sunet - Gabi Scîrlet, editor imagine - Marius Rusitoru, scenografie decor - Bogdan Brolla, scenografie costume - Nicoleta Petrovici, scenografie spectacol - Elena Dmitrakova, director de imagine - Vlad Tănase, regia TV - Gini Ignat, redactor - Sînziana Miloşoiu, producător - Diana Dumitru.

Andreea Bibiri. Sursă: Captură video Arhiva TVR