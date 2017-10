Paula Seling, despre „Duelul pianelor” și oamenii dragi din viața sa

Invitată joi, 5 octombrie, la „Interviurile Libertatea LIVE”, Paula Seling a mărturisit: „Aș cânta toată viața și dincolo de ea!”

Noul sezon „Duelul pianelor” se apropie cu pași repezi și doar o săptămână ne mai desparte de cel de-al treilea sezon al concursului muzical de la TVR 2. De sâmbătă, 14 octombrie, de la ora 20.00, Paula, Ovi și Adrian Enache vor aduce din nou muzica bună și divertismentul în casele telespectatorilor și își provoacă fanii să descopere o competiție mai antrenantă și cu mai multe surprize.

Invitată joi, 5 octombrie, la Interviurile Libertatea LIVE, Paula Seling a dezvăluit o parte dintre noutățile celui de-al treilea sezon „Duelul pianelor”, și a vorbit cu plăcere despre amintiri și oameni dragi din cariera sa. Iată câteva declarații:

„Duelul Pianelor” a pornit de la ideea de competiție pe care o aveam, atât colegul meu, Ovi, cât și eu, la Eurovision 2010, dar și a doua oară, în 2014. Această competiție muzicală e foarte benefică. Iuliana Marciuc, prietena noastră bună, ascultându-ne poveștile a fost incitată de ideea realizării unei emisiuni cu această temă și, iată că s-a concretizat. Suntem în prag de lansare a celui de-al treilea sezon, din 14 octombrie. Știu că sunt mulți cei care ne așteaptă. Avem probe noi, invitați mulți, iar Adrian Enache e în formă, mai ceva ca până acum. Avem și invitați simpatici, care pun multă pasiune. Tot în acest nou sezon vom inaugura un concurs, o competiție pe Facebook!”.

Despre colaborarea cu Al Bano. „Cu Al Bano a fost o sclipire. El este impecabil de fiecare dată. M-am bucurat că, la majoritatea concertelor în România, m-a chemat pe mine să cânt partitura feminină. A fost minunat”.

Dedicație din partea trupei Scorpions. „Cu Scorpions nu pot să spun că am cântat, ei mi-au dedicat „Still loving you”, melodia mea preferată din perioada respectivă. Când am câștigat Cerbul de Aur, în 2002, ei erau la Brașov, m-au chemat pe scenă, m-au felicitat și mi-au dedicat „Still loving you”! Vă imaginați prin ce emoții am trecut, a fost ceva extraordinar”.

„Am făcut tot parcursul necesar pentru a învăța și pentru „a fura”, spus în mod pozitiv, din meseria celorlalți. Pentru că am început punând voce din spate, în trupa „Enders”, prima mea trupă și cântând la clape. Mie îmi plăcea să cânt vocal și cântam cât puteam. Gândiți-vă, inclusiv temele, acasă, mi le făceam ascultând muzică și încercam să cânt toate melismele și toate lucrurile pe care le făceau soliștii respectivi”.

„Au fost momente când mi-am dorit o vacanță. Nu am zis niciodată că m-am săturat de muzică. Nu am simțit niciodată că nu mai pot. Aș cânta toată viața și dincolo de ea! Ultima oară, într-o vacanță mai mare, am fost în urmă cu patru ani, din păcate”.

„Regret că nu pot să mut Baia Mare la București. Acolo stau părinții mei și regret că nu îi pot vedea mai des. Suntem nevoiți să vorbim pe Whats App. La un moment dat ne-am gândit să ne cumpărăm un domeniu la țară, nouă ne place la țară. Dacă ne ajută Dumnezeu...”

„Pe 21 decembrie va avea loc un concert aniversar, pentru 20 de ani de carieră. Veți avea parte de invitați surpriză. De asemenea, mă pregătesc de lansarea noului album”.