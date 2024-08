Paul Surugiu-Fuego: „Nu sunt artist de folclor, dar îl iubesc exact ca un solist autentic!”

Artist îndrăgit și apreciat, Paul Surugiu-Fuego a demonstrat în spectacolele sale cât de bine poate interpreta mai multe genuri muzicale. Joi, 29 august, pe scena Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia”, Paul Surugiu-Fuego va susține un recital extraordinar. Cea de-a doua seară a festivalului se va difuza în direct, de la ora 19:00, la TVR Folclor.

Paul Surugiu-Fuego a pregătit iubitorilor muzicii populare românești un spectacol amplu, o călătorie prin toată țara, identificându-se cu tradițiile, costumul, graiul și repertoriul din mai multe zone istorice. Sub genericul „Drag de România noastră”, în spectacolul său, artistul va fi pe rând oltean, moldovean, bucovinean, ardelean, maramureșean, dobrogean, muntean, alături de tineri interpreți, mare parte dintre aceștia câștigători ai premiilor festivalului-concurs „Mamaia Folclor”, până în anul 2012.

Alături de Paul Surugiu și de Orchestra Ansamblului „Brâulețul” din Constanța, condusă de maestrul Cristian Obrejan, îi veți putea urmări pe Paul Ananie, Gabriela Tuță, Roxana Reche și Alexandru Pal, Ovidiu Homorodean, Oana Tomoiagă, Surorile Sânziana și Ioana Ștefan, Andreea Haisan, Alexandru Brădățan, Angelica Flutur, Valentin Sanfira, Beatrice Băndoiu, Olguța Berbec, Loredana Streche, Remus Novac, Gabriel Dumitru, Iulia Mihai, Fetele din Botoșani și, desigur, pe Iuliana Tudor și Gelu Voicu, gazdele festivalului.

„Dragilor, eu nu sunt artist de folclor, nu reprezint o zonă și cochetez cu genul! Dar îl iubesc exact ca un solist autentic, iubind să îmbrac costumul popular și să aduc publicului bijuteriile neamului nostru! E o onoare și o mândrie că peste 10 ansambluri mari din România m-au solicitat și am realizat acest proiect care, până la finalul anului, în alte componențe, se va mai realiza la Alexandria, din drag de Teleorman, pe 1 decembrie și la Brăila, pe mal de Dunăre.

Nu am pretenții că aș fi perfect, dar îmi place să ofer diversitate și să arăt ce fascinant este folclorul românesc! Îmi doresc ca folclorul să aibă locul lui, nu ca muzica de la sat, nu ca muzica aceea periferică la care apelăm doar la petreceri. Folclorul nu e o simplă horă cântată la evenimente. El înseamnă sute de ani de acumulări, înseamnă influențe, o anume dinamică a simțirilor și sunetul care dă neamului nostru o particularitate aparte. Muzica aceasta, deși aparent foarte simplă, are înălțimea simțirilor și a sincerității, are patos și are un anumit sentiment pe care nu-l regăsești cu ușurință în alte genuri. Iubiți folclorul, din drag de România noastră!”, spune Paul Surugiu-Fuego.

Recitalul susținut de Paul Surugiu-Fuego pe scena Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” poate fi urmărit și de telespectatorii TVR 2, duminică, 1 septembrie, de la ora 15.00, prima parte și duminică, 8 septembrie, de la ora 15:00, cea de-a doua parte.