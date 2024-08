Iuliana Tudor, vedeta care a prezentat fiecare ediție a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia”

Folclorul este pasiunea sa, iar realizările Iulianei Tudor i-au adus nu doar notorietate - prin proiectele pe care le-a coordonat, superproducţii precum Teledonurile TVR, festivalurile „Cerbul de Aur”, „Mamaia - Folclor”, „Maria Tănase”, precum şi Gala „TVR 50”, Premiile TVR Internaţional şi Gala Crucea Roşie - cât și dragostea telespectatorilor.

Prezența distinsă în peisajul media, încă de la debutul în televiziune, Iuliana Tudor a ținut în mâini destinul unor producţii de notorietate. Premiile venite din partea presei, pentru Festivalurile de Folclor „Mamaia” şi „Cerbul de Aur”, completate de premiul Asociaţiei Profesioniştilor de Televiziune, pentru producţia de divertisment „O dată-n viaţă”, dar și audienţe-record pentru Televiziunea Română sunt dovada muncii și dedicației sale, dar și a recunoașterii din partea publicului său.

Alături de Iuliana Tudor, cea mai „populară” vedetă a Televiziunii Române, vom descoperi povestea și emoțiile de început ale Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia”, proiect în care s-a alăturat încă de la prima ediție. Cum s-a născut ideea și cine au fost oamenii implicați aflați citind interviul cu Iuliana Tudor.

Reporter TVR: Ai trăit emoțiile festivalului încă de la prima ediție. Cum s-a născut ideea si cine au fost oamenii implicați în concept?

Iuliana Tudor: Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” a fost construit, iniţial, ca un proiect dedicat ansamblurilor profesioniste din România, fiecare venind cu un program special. Doamna Elize Stan, ca realizator din partea Televiziunii Române, a transformat evenimentul într-un concurs dedicat tinerilor amatori, de peste 16 ani, cu două secţiuni: „Intepretare vocală” şi „Interpretare instrumentală”. Aşadar, artiştii vocali şi artiştii instrumentişti se întrec pentru premii consistente, de multe ediţii la „Mamaia-Folclor”.

Reporter TVR: Ai participat la fiecare ediție? Ce amintiri te leagă de festival?

Iuliana Tudor: Din momentul în care evenimentul a fost transformat în festival-concurs, am fost gazdă şi implicată alături de doamna Elize Stan. Ca redactor, la începutul carierei şi, mai apoi, ca realizator, am participat la tot ceea ce însemnă construcţie editorială şi de producţie TV. Nu pot să aleg o amintire sau alta, pentru că ar fi nedrept. Cu fiecare nouă ediţie, ne-am străduit să o facem mai frumoasă ca precedenta. Am reuşit şi lucrul acesta şi s-a văzut în cifre, în audienţe, dar şi în felul în care a fost primit de fiecare spectacol al Teatrului de vară din Mamaia. Cele mai frumoase amintiri rămân, cu siguranţă, cele legate de tinerii concurenţi, mulţi dintre ei artişti cunoscuţi acum. Dar, pe atunci, se aflau pentru prima oară pe scena unui festival important, cu un juriu de specialişti în faţă şi cu presiunea transmisiilor în direct. Pentru că, încă de la prima ediţie în care am fost implicată, festivalul a fost transmis în direct.

Reporter TVR: Vei fi din nou gazdă a festivalului, ce așteptări ai de la tinerii concurenţi?

Iuliana Tudor: La ediţia din acest an sunt 20 de concurenţi aleşi după preselecţie. Avem secţiunile „Vocal” şi „Instrumental”, după cum am spus şi sunt convinsă că nivelul valoric va fi foarte ridicat. Le doresc succes tuturor şi abia aştept să-i văd producându-se în faţa publicului spectator, telespectator şi în faţa juriului. Le vom ţine pumnii şi îi vom susţine cu tot ceea ce ţine de noi.

Reporter TVR: Fiul tău, Tudor, este deja adolescent. Ai reușit să îi transmiți și lui pasiunea pentru folclor?

Iuliana Tudor: Tudor a luat contact cu muzica tradiţională românească, în mod firesc, prin emisiunile pe care le realizez. Îi place, dar îl las să facă propriile alegeri, fie că este în legătură cu ceea ce ascultă sau cu ceea ce gustă în materie de muzică. Am avut grijă să îl expun, încă de mic, la toate genurile, de la clasic, pop, rock, jazz, până la dance, folclor şi aşa mai departe şi, deja având 14 ani, are discernământ în ceea ce alege.

Reporter TVR: Știu că a fost o vară plină de evenimente. Ai avut timp și de relaxare? Unde ai fost în concediu?

Iuliana Tudor: Concediul a fost în luna iunie şi acum îmi pare foarte departe, având în vedere câte lucruri am făcut de atunci şi până acum. Dar a fost o săptămână de relaxare, în care am fugit pentru puţin timp de toate, inclusiv de telefon. Am reuşit să ne odihnim.

Un interviu de Anca Simionescu