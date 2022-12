Ordinea intrării artiştilor în concursul Eurovision România a fost stabilită!

Joi, 22 decembrie, a avut loc prima întâlnire a finaliștilor Selecţiei Naţionale cu reprezentanţii Televiziunii Române pentru tragerea la sorţi a ordinii intrării pieselor în concurs. Evenimentul s-a desfăşurat online.

· Noutate absolută: extragerea a 12 numere din numărul total de 36 de numere posibile aflate în urnă

Pentru melodia “Statues”, calificată în urma preselecţiei, dar înscrisă fără interpret ales, autorul şi echipa Eurovision România au decis ca aceasta să îi fie încredinţată interpretului Andrei Duţu.

În atmosfera plină de emoţie, persoana desemnată de Mişu Predescu, Şeful delegaţiei României pentru ESC 2023, a extras dintr-o urnă cu 36 de numere, biletul pentru fiecare dintre cei 12 artişti.

Numerele atribuite pieselor în ordinea intrării în finala Eurovision România, sunt:

1. Deiona, "Call on me"

3. Andrada Popa, "No time for me"

4. Ocean Drive, "Take you home"

8. Amia, "Puppet"

9. Andrei Duțu, "Statues"

10. Theodor Andrei, "D.G.T. (Off and on)"

16. Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros ,"Lele"

20. Aledaida, "Bla Bla Bla"

26. Adriana Moraru, "Faralaes"​

29. Maryliss, "Hai vino"

32. JaxMan (Erin Dăneţ) "Bad&Cool"

35. Andreea D Folclor Orchestra, "Periniţa mea"

În urma repartiţiei de astăzi, fiecare dintre finalişti va concura şi va fi votat de public, prin sms sau online, cu numărul atribuit artistului si melodiei respective.

În perioada imediat următoare, TVR va realiza 12 naraţiuni moderne (tip spot, clip, commercial video etc) şi va acorda şanse egale de prezentare pentru fiecare dintre participanţi

„Anul acesta, Selecţia Naţională Eurovision va surprinde printr-o abordare contemporană şi fresh, în care muzica va fi „inima” competiţiei noastre. Mix-ul de piese intrate în concurs este unul foarte bun, iar fiecare dintre cele 12 melodii poate fi un hit anul acesta. Vom filma într-un decor eclectic o serie de 12 poveşti cu fiecare dintre participanţi. Vreau să arătăm şi oamenii din spatele muzicii, îi vom porteretiza uman, cu emoţie, autentic. Vrem ca publicul să îi investească cu încredere şi să îi susţină cu toată „inima”, pentru că unul dintre ei va reprezenta România pe scena internaţională Eurovision. Ce-ar fi să câştigăm Eurovision 2023? ”, a declarat Remus Achim, regizorul proiectului.

Toate informaţiile privind modalitatea de organizare a concursului pot fi găsite în Regulamentul Selecţiei Naţionale, de pe site-ul oficial: http://eurovision.tvr.ro/2023/regulament.html

Despre Eurovision:

Eurovision Song Contest 2023 va avea loc anul acesta în Marea Britanie, ţara care va organiza evenimentul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat de Rusia. Semifinalele sunt programate pentru zilele de 9 şi 11 mai, iar finala, pe 13 mai 2023.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Pentru alte informaţii, vă rugăm să ne transmiteţi solicitările dumneavoastră la: eurovision.romania@tvr.ro

Echipa Eurovision Romania