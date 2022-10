Olanda: Eurovision in Concert 2023 va avea loc pe 15 aprilie

Algemeen Dagblad a confirmat că unul dintre cele mai mari pre-party-uri, Eurovision in Concert, va reveni pentru a treisprezecea oară pe 15 aprilie 2023.

Vânzarea biletelor va începe vineri, 14 octombrie. Similar edițiilor anterioare, pre-party va avea loc la AFAS Amsterdam. Line-upul urmează să fie confirmat la începutul anului 2023. Comentatorul olandez Eurovision Cornald Maas va găzdui evenimentul.

Eurovision in Concert este una dintre cele mai mari și mai populare petreceri Eurovision și are loc în fiecare an la Amsterdam în perioada premergătoare concursului. Spectacolul a fost fondat de un grup de fani olandezi în 2009 și a devenit un eveniment extrem de popular printre fani și artiștii concurenți. 35 dintre cele 42 de țări concurente în concursul din 2017 au participat la Eurovision în Concurs, un nou record pentru eveniment. În acest an, deja 26 din cei 40 de artiști care vor participa la eveniment au anunțat în prealabil piesele pe care le vor cânta.

Sursa: eurovoix.com