O nouă pagină în „Memorialul Durerii: „Așezări care s-au opus comunismului”

Lucia Hossu Longin revine luni, 6 decembrie, de la ora 22:00, la TVR 2, cu un nou sezon al seriei despre eroii care s-au opus comunismului.

În prima ediție a sezonului intitulat „Așezări care s-au opus comunismului” vom afla despre rezistența locuitorilor „Comunei Lisa”, de la poalele Făgărașului, care s-au opus cu îndârjire oricărei forme de colectivizare. Instalarea comunismului în România a provocat drame personale, a distrus categorii sociale și profesionale. Una dintre cele mai violente forme de manifestare a fost intruziunea în comunități, dislocarea acestora sau ruperea oricăror legături între locuitori. Multe dintre acestea s-au revoltat și, uneori, aproape întreaga suflare a satului a fost implicată în diverse forme de opoziție. De la refuzul intrării în colectiv până la lupta în munți cu arma în mână.

„În lupta care a început să se organizeze imediat după instalarea regimului comunist, au existat persoane care s-au opus individual, sub diverse forme, de la refuzul de a intra în colectiv sau refuzul de a urma indicațiile organelor de partid, până la plecatul cu arma în mână. Această rezistență s-a purtat de la individ, până la organizații, multe dintre acestea formându-se între sate sau între localități, uneori cu oameni veniți din toată țara, sau au fost localități întregi. De acestea ne ocupăm în nou sezon. Uneori întreaga comunitate locală a opus rezistență: plecând de la refuzul de a intra în cooperativă, pentru că de multe ori acolo s-a dus lupta cea mare, la rezistența față de agresiunea asupra averii personale”, a spus Alexandru Munteanu, producător „Memorialul durerii”.

Noul sezon, „Așezări care s-au opus comunismului” va debuta de luni, 6 decembrie, de la ora 22:00 şi va cuprinde „Comuna Lisa”, locul nașterii lui Octavian Paler, „Comuna Nucsoara”, județul Muscel, locul fraților Arnăuțoiu și comuna din Banat, „Teregova”.

Memorialul Durerii - 30 de ani alături de „O istorie care nu se învaţă la școală”

În 2021 s-au împlinit 30 de ani de la primul episod semnat de Lucia Hossu-Longin. De trei decenii, „Memorialul Durerii” oferă românilor una dintre cele mai complexe și documentate mărturii despre eroii care s-au opus comunismului, dar și despre torționarii lor. Seria, care a pornit cu 6 episoade, numără astăzi în arhiva TVR peste 250 de documentare ce poartă semnătura realizatoarei şi scriitoarei Lucia Hossu-Longin, cu ecou puternic atât în ţară, cât şi în toată Europa, la marile festivaluri de televiziune din lume și în emisiunile consacrate României.

Prin intermediul serialului documentar “Memorialul durerii” românii au aflat, inclusiv prin mărturii ale celor implicate, despre despre lupta lui Corneliu Coposu, Tudor Greceanu, Elisabeta Rizea, partizanilor lui Toma Arnăuțoiu, lui Ion Ioanid și a tuturor celor care s-au jertfit pentru libertatea de azi a României.

Achiziționat de Arhivele Hoover din Statele Unite şi de Biblioteca Congresului American, difuzat de Videoteca din Paris, locul unde sunt arhivate cele mai importante filme documentare din Europa, ca un film de colecție, „Memorialul Durerii" s-a bucurat de-a lungul timpului de sprijinul Televiziunii Române, singura televiziune din Europa de Est care a produs un demers publicistic consacrat personalităților emblematice ale detenției politice, din cei patruzeci și cinci de ani de comunism.

„Pentru noi a însemnat o muncă titanică. Pentru cei din generația tânără este un mod de a cunoaște adevărata istorie, deoarece am dorit să readucem în cartea de istorie adevăraţii eroi ai ţării. M-a marcat cel mai mult rezistența armată din munți, eu o socotesc pagina de istorie cea mai frumoasă și cea mai tragică în același timp. De aceea în ultimii ani am făcut foarte multe episoade cu rezistenţa armată pentru că am descoperit cum au murit eroii care au fost în munţi: au fost executaţi fie la Jilava, fie pe câmpul confruntărilor”, a spus Lucia Hossu-Longin, realizator „Memorialul Durerii”.