Nostalgia „Ceaiului de la ora 5”: Cine erau premianţii în urmă cu 25 de ani ?

Marţi, 20 iulie, de la ora 20:00, la #generaţii TVR65 vă invităm să urmăriţi o ediţie care a scris istorie a „Ceaiului de la ora 5”!.

Vi-i mai amintiţi la debut pe Horia Brenciu, formația Gaz pe foc, campioana Gabi Szabo sau tinerii, pe atunci, Stela Popescu și Alexandru Arșinel? Marţi, 20 iulie, de la ora 20:00, la #generaţii TVR65 vă invităm să urmăriţi o ediţie care a scris istorie a „Ceaiului de la ora 5”! Precursor al emisiunilor lifestyle de astăzi, „Ceaiului de la ora 5”, show-ul live al Marinei Almăşan, s-a bucurat, timp de 8 ani de audienţe mari, public fidel şi invitaţi de primă mărime.

Figura centrală era o mare personalitate a vremii, în jurul căreia se țeseau subiectele emisiunii. Aşa că, alături de Marina au poposit cam toate valorile României, din toate domeniile.

În anul în care „Ceaiului de la ora 5” împlineşte 28 de ani de la debut, ediția selectată pentru difuzare este una specială - ea reprezintă oferirea Trofeelor „Ceaiul de la ora 5” pentru anul 1997, „noi fiind prima emisiune de televiziune din Romania care le-a oferit personalităților romanești premii anuale”, explică Marina Almăşan.

Ediția „Trofeelor” este emoţionantă, iar telespectatorii îşi vor reaminti cum arătau, acum un sfert de secol, Horia Brenciu, formația „Gaz pe foc”, campioana Gabi Szabo, omul de afaceri Ion Antonescu, îndrăgiții Stela Popescu și Alexandru Arșinel, Zina Dumitrescu și Cătălin Botezatu, marele actor Ștefan Iordache, câțiva din fotbaliștii de top ai echipei RAPID. Tot aici îl veți recunoaşte și pe Victor Socaciu, pe atunci soțul realizatoarei TVR.

„În ediţia cu pricina, în costumul mascotei Mușețel a intrat actrița Daniela Anencov, iar eu purtam o ținută semnată „Cătălin Botezatu”. Am și acum costumul respectiv și - culmea! - dacă sug puțin burta, încă mai încap în el!!!. Din păcate, este una dintre puținele ediții arhivate de TVR. Pe atunci, transmisiile erau directe și nimeni nu se obosea să le înregistreze. Eu am acasă o adevărată „arhivă personală”, însă cele peste 400 de copii sunt pe VHS, iar calitatea permite rareori redifuzarea lor. Însă ediția programată de TVR în cadrul proiectului TVR ‘65 este cu adevărat una de colecție! Până și mie mi-a făcut plăcere s-o revăd, eu fiind extrem de cârcotașă cu privire la propria-mi persoană!”, a adăugat Marina Almăşan.