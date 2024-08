Nadine Vlădescu: „Înotul rămâne sportul meu preferat – şi de practicat, şi de văzut”

I-am provocat pe prezentatorii emisiunilor TVR să ne vorbească despre sport şi succesele sportivilor care i-au făcut să le bată inima cu putere, ce îi motivează să facă sport şi ce campioni de la noi sau din lume sunt favoriţii lor.

Nadine Vlădescu, „Fata cu cartea” a Televiziunii Române şi una dintre prezentatoarele programului „Weekend matinal” de la TVR 1, ne-a vorbit cu emoţie despre sport şi sportivi, despre marii noştri campioni şi despre însemnătatea sportului în viaţa lui şi a noastră, a tuturor.

Ce momente din sport au emoţionat-o mai mult? „Cupa Mondială la fotbal, fără doar şi poate! Ţin cu Argentina de mică – nu spun de când. Am plâns de două ori, la două finale mondiale, când Argentina a pierdut... eram foarte îndrăgostită când eram mică de Claudio Caniggia, care era atacantul Argentinei pe vremea când mai juca Maradona, şi m-a durut foarte tare că Argentina nu reuşea să câştige, îi mai trebuia foarte puţin. Erau întotdeauna băieţii mei care pierdeau din ceva. Fiind artişti şi fiind axaţi mai mult pe imaginaţie şi pe improvizaţie, nu munceau suficient. Până la Messi. Am fost extrem de fericită în 2022, când au reuşit, în sfârşit, să câştige. Am plâns de bucurie şi pot să spun un lucru pe care l-am mai spus, dar îmi place foarte mult să-l repet, că am urmărit finala Cupei Mondiale împreună cu psihiatrul şi scriitorul Ion Vianu, care locuieşte în Elveţia – mare fan al Argentinei el însuşi – şi ne tot îmbărbătam reciproc – mai mult el pe mine, pentru că, la un moment dat, eu îmi pierdusem speranţa. Am murit şi am înviat de două ori la golurile echipei adverse şi Ion Vianu îmi scria: Nu, nu, stai liniştită, că or să câştige băieţii noştri! Am fost foarte fericită, după foarte mulţi ani, când Argentina a câştigat Campionatul Mondial de fotbal”, povesteşte Nadine.

Cartea nu e singura pasiune a Nadinei. Prezentatoarea nu este deloc străină de domeniul sportului, pe care îl practică de când se ştie. „Fac înot de mică – de foarte mică, de la 2 ani şi jumătate – şi înotul rămâne sportul meu preferat – şi de practicat, şi de văzut. Îmi plac foarte mult campionatele mondiale de înot, mi se pare o atmosferă extraordinară şi este contactul cu apa... apa fiind mediul meu preferat, aş sta în apă tot timpul”. Iar înotul nu este singurul sport cu care s-a familiarizat. „ Încă un sport pe care l-am practicat în şcoala generală şi-n liceu a fost handbalul, care mi-a plăcut foarte, foarte mult, eram un pivot foarte bun, pentru că eram iute şi mică şi mă descurcam printre liniile adverse. Am făcut tot felul de sporturi de sală, până şi arte marţiale, până când am avut un mic accident de maşină – m-a lovit cineva în spate şi n-am mai putut să fac sporturi de contact sau cu sărituri. Mergeam la sală mult timp, acum mai mulţi ani. Încerc să revin la acest obicei, nu am suficient timp, deşi e o disciplină extraordinară să faci un sport, să-l practici chiar zilnic. În rest, dansez, oricând pot. Am făcut tot felul de dansuri, de la tango la step. Şi merg foarte mult pe jos, iar ăsta este un sport şi pentru minte, pentru că nimic nu te linişteşte mai mult decât să te plimbi şi să te gândeşti, se ordonează toate lucrurile. Asta, ori concusul prin oraş, noaptea, cu maşina”, completează ea.

Cunoscând eforturile pe care le implică o viaţă dedicată sportului, Nadine are toată admiraţia pentru cei care fac performanţă în acest domeniu. „Am spus de Luminiţa Huţupan şi de Ana Maria Brânză – toţi sportivii români îmi sunt dragi, pentru că ştiu ce înseamnă să munceşti cu corpul tău şi e o disciplină foarte importantă. Şi să faci un sport de performanţă, mai ales într-o ţară care nu şi-a valorizat mereu sportivii şi care nu le-a oferit mereu resursele, înseamnă mare lucru. Şi nu pot să nu-l pomenesc şi pe Ivan Patzaichin, despre care am făcut mai multe materiale şi ştiu că toată lumea îl adoră şi vorbeşte despre el, dar rămâne unul dintre cei mai importanţi sportivi – şi pentru conduita lui morală, şi pentru coloana vertebrală pe care a avut-o întotdeauna”, subliniază ea.

„E vital ca sportul să fie în centrul atenţiei unei societăţi”, mai spune Nadine Vlădescu, „pentru că mintea şi corpul nu sunt disociate, nu suntem doar corpul nostru, nu suntem doar mintea noastră. Una fără celălalt şi invers nu pot exista armonios. Mens sana in corpore sano, evident, dar dincolo de asta, cei care fac sport ştiu foarte bine ce putere le dă lucrul ăsta, câtă disciplină îţi construieşte o activitate sportivă şi, mai ales, dacă practici sportul de copil, te dezvolţi altfel – şi ca structură interioară, şi ca fizic. Şi asta se vede. Se vede în felul în care mergi, se vede în felul în care stai, în încrederea pe care o ai în tine, care trece mereu prin corp. Dacă eu aş fi fost o blondă de 1,80, aş fi avut o altă percepţie asupra vieţii, ori dacă aş fi fost bărbat. Corpul e foarte important şi e important să ne gândim mereu la el şi la cum îl putem ajuta prin sport. Îndemnul meu ar fi să faceţi orice sport, să încercaţi mai multe sporturi, să vedeţi ce vă place şi să nu vă gândiţi la sport ca la o corvoadă. E un antrenament foarte puternic şi al minţii, acela de a te trezi în fiecare dimineaţă, poate chiar foarte devreme, şi de a te duce la bazin, la sală, pe stadion, în parc, să alergi – şi, până la urmă, lucrul acesta îţi dă din ce în ce mai multă încredere în tine”, ne sfătuieşte prezentatoarea TVR.

