Cariere de succes: Muniandy Shanmugam, lider și mentor pentru personalul de securitate ONU (II)

Muniandy Shanmugam a fost consilier principal de securitate, director al Departamentului de Siguranță și Securitate al Națiunilor Unite în Somalia, înainte de a se retrage din serviciul ONU pe 30 decembrie 2021. A lucrat pentru Serviciul Regal de Poliție Malaezian și în misiuni de menținere a păcii, tribunale ale Națiunilor Unite și misiuni politice speciale în Somalia, Afganistan, Sudan, Pakistan, Kosovo și Cambodgia.

Cu o experiență de peste 41 de ani în domeniul securității, Muniandy Shanmugam a colaborat și cu ofițeri români aflați în diferite misiuni ONU, apreciind pregatirea lor excepțională pentru a face față unor situații de risc extrem. A influențat cariere și a devenit un munte de cunoaștere pentru tinerii care au accesat sau doresc să acceseze cariere internaționale la cel mai înalt nivel.

Muniandy Shanmugam - Somalia

Ați devenit mentor pentru mulți dintre subordonații și colegii din cadrul UNDSS, agențiile ONU, programele AFP, organizațiile internaționale neguvernamentale INGO etc., inclusiv pentru ofițerii români activi în misiuni ONU, direct sub supravegherea dumneavoastră. Le-ați influențat carierele multora dintre ei. Cum apreciați pregatirea lor pentru teatre de operațiuni, deschiderea lor pentru o carieră de succes?

Ofițerii români din teatrele de operațiuni sunt foarte profesioniști. Au dat dovadă de o capacitate extraordinară de înțelegere și de aplicare a protocoalelor de securitate, a procedurilor de răspuns în situații de urgență și a strategiilor de gestionare a riscurilor.

Am fost mereu atent la capacitatea lor de a lua decizii corecte, în timp util, sub presiune, lucru crucial în mediile cu risc ridicat.

Ofițerii români au dat dovadă de spirit de echipă, adaptabilitate și flexibilitate, rezistență mentală și emoțională.

Am apreciat competențele și pregătirea tehnică a ofițerilor români care au operat cu sisteme de supraveghere, instrumentele de comunicare și software de analiză a datelor, la cel mai înalt standard.

Sunt profesioniști integri, antrenați mental, emoțional și fizic pentru situații dintre cele mai dificile.

Am admirat și încurajat dorința lor de a-și asuma responsabilitatea pentru acțiunile și deciziile lor.

Întalnire management - Departamentul de Siguranță și Securitate ONU

Am avut șansa de a fi înconjurat de profesioniști cu capacitate de analiză și soluționare a riscurilor în teatrele de operațiuni, în medii dinamice.

Cum definiți colaborarea strânsă a Guvernului României cu Organizația Națiunilor Unite timp de multe decenii?

Cu siguranță, România este foarte apreciată pentru sprijinul său de lungă durată pentru menținerea păcii acordat Națiunilor Unite și pentru sacrificiul personalului său militar și de poliție din întreaga lume.

Pe lângă operațiunile ONU de menținere a păcii, ONU are și parteneriate strategice cu Guvernul României pentru a consolida serviciile de protecție UNDSS la nivel global. Aceste servicii profesionale de securitate sprijină derularea activităților înalților funcționari ONU și ale reprezentanților speciali ai Secretarului General atunci când activează în medii cu risc foarte ridicat.

Guvernul României a permis, prin Serviciul de Protecție și Pază (SPP), detașarea ofițerilor de protecție în diverse misiuni de menținere a păcii ONU: Afganistan, Sudan, Sudanul de Sud, Siria, Libia și Republica Centrafricană. Acești ofițeri nu numai că au demonstrat o îndemânare și un angajament excepțional, ci au demonstrat și o dăruire imensă principiilor și valorilor Națiunilor Unite. Capacitatea lor de a opera eficient în unele dintre cele mai provocatoare medii a fost esențială în asigurarea siguranței personalului ONU și a înalților oficiali ONU.

Unii dintre acești ofițeri au plecat din serviciile de securitate românești și au accesat poziții importante în cadrul Organizației Națiunilor Unite și continuă să lucreze pe tot globul. Înțelegerea lor profundă atât a contextului operațional, cât și a cerințelor unice ale misiunilor ONU, i-a transformat în atuuri de neprețuit pentru organizație.

Guvernul României, prin intermediul SPP (Serviciul Român de Protecție și Pază), în cooperare cu UNDSS, s-a implicat activ în asigurarea cursurilor de formare a ofițerilor de protecție, contribuind la menținerea și îmbunătățirea standardelor profesionale. Aceste programe de formare sunt esențiale pentru ca ofițerii de protecție să fie echipați cu abilități și cunoștințe valoroase pentru a aborda amenințările și provocările în evoluție.

Muniandy Shanmugam la sediul ONU din Viena, august 2024

Personal, sunt recunoscător Guvernului României pentru sprijinul acordat serviciilor de protecție în cadrul misiunilor ONU. Am avut privilegiul de a lucra cu mai multe echipe de protecție în Sudan și Afganistan timp de mai bine de un deceniu și pot să mărturisesc că nutresc un respect personal pentru profesionalismul, rezistența și dăruirea ofițerilor români cauzelor ONU.

Ofițerii români au demonstrat capacități operaționale incredibile, leadership puternic, spirit de echipă și un angajament profund față de fiecare misiune. Contribuțiile lor au fost cruciale în protejarea vieții înalților oficiali ONU și îndeplinirea cu succes a mandatelor critice ale ONU în unele dintre cele mai periculoase regiuni ale lumii.

Parteneriatul dintre Națiunile Unite și Guvernul României în ceea ce privește serviciile de protecție este un exemplu strălucitor de cooperare internațională eficientă. Sunt sigur că această colaborare va continua și în viitor!

Muniandy Shanmugam împreună cu Tadamichi Yamamoto, șeful misiunii ONU în Afghanistan, și General Bashary,

la ceremonia de decernare a medaliei pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor în misiune

Vă rog să descrieți una dintre experiențele dumneavoastră profesionale care v-au influențat evoluția către o poziție de conducere. Această experiență ar putea fi un factor stimulant pentru tinerii care se pregătesc pentru viitorul lor profesional.

Una dintre cele mai influente experiențe din cariera mea care mi-a modelat în mod semnificativ evoluția către o poziție de conducere a fost rolul meu de șef al securității (CSO) pentru Misiunea Națiunilor Unite din Afganistan (UNAMA).

În Afganistan am fost responsabil cu supravegherea operațiunilor de securitate într-o perioadă extrem de volatilă și foarte complexă, când Forța Internațională de Asistență pentru Securitate (ISAF) a decis să se retragă din Afganistan. Aproximativ 150.000 de forțe NATO au părăsit țara în mai multe faze, ducând la insecuritate și la o pierdere semnificativă a celei mai mari bănci de informații din țară. Organizațiile internaționale precum ONU, ONG-urile și altele și-au pierdut „ochii în pământ”, deoarece toate bazele militare din țară au fost predate progresiv Forțelor Naționale de Securitate Afgane.

Drept urmare, accesul la regiuni și provincii a fost întrerupt și mai multe provincii au căzut sub controlul insurgenților. Țara a ajuns în haos și s-a confruntat cu conflicte și instabilitate semnificative. Am trăit provocări imense pentru mobilitatea ONU și chiar pentru accesul la îndeplinirea programelor sale mandatate și la asigurarea siguranței și securității personalului și a activelor ONU la nivel național.

Situația de securitate din Afganistan a fost extrem de imprevizibilă, cu incidente frecvente de violență, terorism și insurgență. Gestionarea securității într-un astfel de mediu a necesitat vigilență constantă, adaptabilitate și o colaborare sporită cu guvernul gazdă.

Întâlnire cu oficialități ale guvernului local

Trebuia să reunim toate organizațiile internaționale, inclusiv ONU, ambasadele și alte entități care operau în Afganistan pentru o colaborare și cooperare îmbunătățită.

Odată cu plecarea armatei internaționale, am funcționat cu resurse limitate într-un mediu provocator. A fost nevoie de un management eficient și de rezolvare inovatoare a problemelor pentru a asigura succesul misiunii, lucrând îndeaproape cu toate organizațiile internaționale care se completează reciproc în situații de criză.

Am implementat strategii cuprinzătoare de securitate și planuri de urgență pentru a aborda potențialele amenințări și urgențe.

Am lucrat în echipă unită, am delegate sarcini subordonaților, sporindu-le încrederea în ei, am răspuns rapid și eficient fiecărei situații de criză

Cu prilejul experiențelor trăite în Afganistan, mi-am format și întărit gândirea strategică, mi-am câștigat respectul colegilor și organizațiilor internaționale și am influențat pozitiv destine personale și profesionale.

Acordarea distincției Kukri de către comandantul Gurkha în Afganistan

În calitate de lider cu o experiență internațională impresionantă, vă rog să oferiți câteva sfaturi tinerilor care visează la o carieră internațională în cadrul Națiunilor Unite și nu numai.

Urmărirea unei cariere internaționale, în special în cadrul unei organizații apreciate precum Națiunile Unite, este o aspirație lăudabilă și care poate aduce multe satisfacții.

Dragi tineri, educați-vă! Învățați cât mai multe limbi străine!

Exersați-vă capacitatea de a transmite idei clar, de a asculta activ și de vă angaja într-un dialog semnificativ cu diverse grupuri de oameni!

Faceți acțiuni de voluntariat la nivel național, dar mai ales în organizații internaționale, ONG-uri sau organisme guvernamentale. Experiența practică este de neprețuit pentru înțelegerea aspectelor operaționale ale muncii internaționale. Dacă este posibil, câștigați experiență de teren în medii diverse și provocatoare! Lucrul pe teren în diferite contexte culturale și geopolitice vă va lărgi perspectiva și vă va îmbunătăți adaptabilitatea.

Dezvoltați-vă o mentalitate globală! Cultivați înțelegerea și respectarea diferitelor medii culturale! Fiți deschiși la noi idei, perspective și moduri de lucru!

Construiți rețele profesionale puternice participând la conferințe, seminarii și ateliere legate de domeniul de interes! Căutați mentori care au experiență în cariere internaționale!

Nu vă feriți de misiuni provocatoare sau de riscuri calculate! Aceste experiențe oferă adesea cele mai mari oportunități de învățare și demonstrează disponibilitatea fiecăruia de a ieși din zona de confort și de a conduce.

Demonstrați angajament și pasiune! Calea către o carieră internațională poate fi competitivă și solicitantă, dar dăruirea și perseverența sunt cheia pentru depășirea obstacolelor.

Fiți informați cu privire la problemele, tendințele și evoluțiile globale! Înțelegerea peisajului internațional actual vă va ajuta să vă implicați mai eficient în munca voastră!

Dezvoltați-vă gândirea strategică, capacitatea de a lua prompt decizii și de a inspira și motiva pe alții. Învațați să lucrați eficient în echipe diverse!

Mențineți cele mai înalte standarde de etică și integritate! Fiți transparenți și onești în acțiunile și deciziile voastre pentru a vă spori credibilitatea!

Vizită de lucru în Somalia

Cultivarea inteligenței emoționale, înțelegerea și gestionarea propriilor emoții, precum și empatia față de ceilalți sunt cruciale în leadership. Inteligența emoțională ajută la construirea de relații puternice, la rezolvarea conflictelor și la conducerea cu compasiune și integritate.

Marii lideri înțeleg importanța formării de echipe puternice și a capacității altora. Promovează un mediu de colaborare, delegă în mod eficient și sprijină membrii echipei în creșterea și dezvoltarea lor.

Dezvoltarea rezilienței și a capacității de adaptare la circumstanțe în evoluție îi ajută pe viitorii lideri să își mențină concentrarea și să conducă eficient sub presiune.

Un lider adevărat trebuie să aibă viziune clară și să stabilească obiective realizabile, inspirându-i pe alții să lucreze spre îndeplinirea unui scop comun.

E important să obțină feedback de la colegi, mentori și membrii echipei și să reflecteze asupra lui! Feedback-ul constructiv poate oferi informații valoroase și poate ajuta la evoluția și creșterea unui lider.

Muniandy Shanmugam - investigare asasinat al fostului prim - ministru Benazir Bhutto, în Rawalpindi, Pakistan

Aspiranții la poziții de lider trebuie să demonstreze comportamentele și valorile pe care le așteaptă de la alții.

Urmărirea unei cariere internaționale în cadrul Națiunilor Unite sau al oricărei alte organizații globale necesită o armonizare între educație relevantă, experiență practică, o mentalitate globală, o rețea puternică și un angajament față de conduita etică!

Porniți în această călătorie cu pasiune, perseverență și o dăruire neclintită scopului vostru de a lucra la nivel înalt și veți găsi numeroase oportunități de a contribui la dezvoltarea internațională, pacea și securitatea lumii!

Maria Grăjdan și Muniandy Shanmugam la sediul ONU din Viena, august 2024

***

Ați parcurs partea a doua a interviului cu Muniandy Shanmugam, realizat de Maria Grăjdan în luna august a anului 2024, la Viena. Prima parte a interviului o puteți citi sau reciti în secțiunea Reportaj și analiză a site-ului TVR.

***

Alese mulțumiri domnului Muniandy Shanmugam pentru deschiderea Domniei Sale în a acorda acest interviu pentru TVR!