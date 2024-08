Cariere de succes: Muniandy Shanmugam, lider și mentor pentru personalul de securitate ONU

Muniandy Shanmugam a fost consilier principal de securitate, director al Departamentului de Siguranță și Securitate al Națiunilor Unite în Somalia, înainte de a se retrage din serviciul ONU pe 30 decembrie 2021. A lucrat pentru Serviciul Regal de Poliție Malaezian și în misiuni de menținere a păcii, tribunale ale Națiunilor Unite și misiuni politice speciale în Somalia, Afganistan, Sudan, Pakistan, Kosovo.

Despre principii și valori ale carierei unui lider și profesionist de excepție al uneia dintre cele mai importante organizații mondiale, aflăm în interviul ce urmează!

Ați deținut funcții de conducere în Poliția Regală Malaeziană și în mai multe misiuni de menținere a păcii ale Națiunilor Unite. Sunteți apreciat pentru eficiența cu care ați coordonat departamentele de securitate din cadrul ONU. Care sunt cele mai importante funcții pe care le-ați ocupat? Prin ce etape ați trecut pentru a ajunge să lucrați pentru una dintre cele mai prestigioase organizații din lume?

De-a lungul carierei mele am ocupat mai multe poziții cheie de conducere care mi-au marcat semnificativ călătoria profesională.

Distincție acordată de Poliția din Malaezia

Până să ajung la Organizația Națiunilor Unite am parcurs un mandat de 23 de ani în Serviciul Regal de Poliție din Malaezia, unde am fost: ofițer responsabil al diviziei de infracțiuni de crima organizată (CID D9) Ipoh, Perak și ofițer superior de investigații (SIO) CID în Petaling Jaya, Selangor. Această experiență mi-a oferit baza în leadership și managementul securității.

În 1990-1991, în timp ce lucram în Serviciul Regal de Poliție din Malaezia, am fost detașat la Autoritatea de Tranziție a Națiunilor Unite în Cambodgia (UNTAC), ceea ce a marcat începutul carierei mele internaționale în Organizația Națiunilor Unite. Aici am fost expus la complexitatea misiunilor ONU de menținere a păcii și securitate internațională.

Ulterior, am fost detașat, în 1999-2001, în Kosovo, unde am fost numit în funcția de director al operațiunilor, coordonând toți ofițerii internaționali de poliție dislocați în toată țara. Am avut control operațional asupra tuturor comandanților regionali și a poliției de frontieră cu un mandat ONU pentru drept și misiune de executare a ordinului. Uneori, chiar am acționat ca adjunct al comisarului de poliție pentru operațiuni, având comandă asupra tuturor ofițerilor și contingentelor internaționale de poliție dislocate în Kosovo.

Muniandy Shanmugam premiat de Majestatea Sa, Regele Malaeziei

În 2004, am optat pentru pensionare anticipată de la Serviciul Regal de Poliție Malaezian. Apoi am primit oferta pentru a deveni ofițer șef adjunct de securitate al Misiunii Națiunilor Unite în Sudan (UNMIS). Am înființat toate birourile de securitate din întreaga țară, inclusiv Sudanul de Sud și Darfur.

Am fost numit progresiv în roluri provocatoare ca ofițer șef de securitate în Sudan, Pakistan și Afganistan. Fiecare dintre aceste poziții mi-a oferit experiențe unice și mi-a perfecționat abilitățile în managementul securității, răspuns la criză și leadership.

Experiența practică în domeniul securității a fost clădită pe studii serioase. Am absolvit master în terorism, siguranță și securitate și unul în managementul urgențelor la CSU Australia, masterat în administrarea afacerilor (MBA) AeU Malaysia, plus alte certificate postuniversitare de la instituții prestigioase precum Universitatea din Oxford, Marea Britanie și Universitatea Ohio, SUA. Toate acestea m-au ajutat să dobândesc cunoștințe foarte necesare pentru rolurile de conducere pe care le-am ocupat la nivel înalt în Sistemul de Management al Securității Națiunilor Unite (UNSMS).

Participarea mea la diferite forumuri, ateliere ONU și programe cum ar fi Programul Liderilor ONU, Programul ONU de Dezvoltare a Conducerii Executive și Programele de Management, a contribuit la gestionarea eficientă a operațiunilor de securitate.

Munca performantă consecventă, dăruirea și dezvoltarea profesională continuă mi-au deschis calea pentru numirea mea ca și consilier principal de securitate, director al Națiunilor Unite în Somalia, culminând cu o carieră distinsă în cadrul Departamentului de Securitate și Securitate al Națiunilor Unite (UNDSS).

Deplasarea unui convoi Somalia

Cum v-ați impus ca lider la un asemenea nivel? Ați condus Departamentul de Siguranță și Securitate al Națiunilor Unite (UNDSS) în țări cu un nivel ridicat de risc, precum Afganistan, Pakistan și Somalia.

Impunerea mea ca lider la un nivel atât de înalt, în special în medii cu risc ridicat precum Sudanul, Pakistanul, Afganistanul și Somalia, a presupus o combinație de mai mulți factori cheie:

Experiența solidă în cadrul Poliției Regale Malaeziane în aplicarea legii, în realizarea investigațiilor și gestionarea crizelor m-a ajutat să înțeleg complexitatea operațiunilor de securitate în regiunile critice ale lumii.

Muniandy Shanmugam - investigare asasinat al fostului prim - ministru Benazir Bhutto, în Rawalpindi, Pakistan

Dezvoltarea profesională continuă, calificările academice avansate, certificatele postuniversitare la instituții de prestigiu precum Oxford și Ohio University, atelierele și programele de conducere ale ONU mi-au șlefuit, de asemenea, ascensiunea ca lider în gestionarea eficientă a situațiilor de conflict.

Adaptabilitatea la culturi diferite: Am avut ca prioritate adaptarea mea la diferitele medii culturale și construirea încrederii cu liderii și comunitățile locale. Am stabilit un context relațional productiv. Înțelegerea și abordarea nevoilor specifice de securitate ale fiecărei țări a fost crucială. În Afganistan, Sudan și Somalia, dinamica securității a fost unică și mi-am adaptat strategiile pentru a îndeplini în mod eficient cerințele locale.

Viziune strategică în luarea deciziilor: Mi-am dezvoltat capacitatea de acționa informat și decisiv sub presiune. Am colaborat proactiv cu șefii agențiilor, fondurilor și programelor ONU și am lucrat strâns cu celula de securitate formată din liderii de securitate ai agențiilor, fondurilor și programelor ONU, inclusiv cu forțele militare internaționale (NATO și Uniunea Africană), cu ambasade. Am făcut periodic evaluări amănunțite ale riscurilor, am recurs la planificare proactivă, dezvoltându-mi capacitatea de a anticipa potențialele amenințări și provocări.

Împuternicirea echipei și colaborare: Conducerea la acest nivel nu se referă doar la a da ordine, deoarece marja de eroare poate fi fatală. M-am bazat pe rețelele mele productive și am promovat un mediu de lucru colaborativ. M-am concentrat pe construirea de echipe puternice și capabile de acțiune eficientă, oferind pregătirea, resursele și sprijinul necesare unei comunicări deschise. Am dat viață muncii în echipă.

Reziliență și calm: Mediile cu risc ridicat implică adesea situații imprevizibile și stresante. Menținerea rezistenței și calității sub presiune a fost esențială. Acest lucru a ajutat la luarea unor decizii raționale și la conducerea efectivă a echipei în timpul crizelor.

Conducere etică și integritate: Menținerea celor mai înalte standarde de integritate și conduită etică a fost fundamentală. A conduce prin exemplu și a menține transparența și responsabilitatea au ajutat la câștigarea încrederii și respectului colegilor și nu numai.

Sănătate mintală și fizică: O minte și un organism puternic te ajută să te impui ca lider și să conduci cu succes UNDSS în unele dintre cele mai provocatoare medii la nivel global, așa cum am reușit eu.

Capacitatea de adaptare, învățarea continuă, gândirea strategică și angajamentul față de leadership-ul etic au fost factorii cheie ai succesului meu în rolul de lider.

Muniandy Shanmugam la sediul ONU din Viena, august 2024

Pe ce criterii v-ați conturat planul de carieră?

De la început, mi-am propus să-mi aliniez cariera cu interesele mele în aplicarea legii, asigurarea securității și siguranței publice.

Am prioritizat educarea mea în acord cu obiectivele mele de carieră, urmând programe de specializare privind actele de terorism, siguranță, securitate și managementul situațiilor de urgență.

Pentru a construi o carieră completă, am căutat oportunități care să ofere experiențe diverse internaționale. Lucrând în diferite țări, am înțeles rolul diferitelor structuri ale ONU, contextele de operare și dinamica culturală.

Am prioritizat dezvoltarea unor abilități puternice de management și leadership, prin educație formală, studiu aprofundat, experiență practică și expunere la poziții de conducere în medii diferite.

Am fost îndrumat de profesioniști și am ajuns, la rândul meu, mentor pentru alții care mi-au urmat în carieră. Am influențat viețile și carierele multor oameni în mod decisiv.

Am înțeles importanța de a fi adaptabil și flexibil în planificarea carierei mele. Acest lucru mi-a permis să profit de oportunitățile apărute în mod neașteptat și să navighez prin schimbările din peisajul securității globale.

Respectând asemenea principii, am ajuns să excelez în medii internaționale complexe și cu risc ridicat.

Muniandy Shanmugam în centrul operativ de securitate al ONU din Somalia, împreună cu membri ai echipei sale

Ce principii ați implementat în relația cu subalternii, în funcție de originile acestora din diferite țări și de diversitatea multiculturală?

Conducerea unei echipe multiculturale a fost una dintre cele mai atractive aspecte ale carierei mele. Am implementat câteva principii importante pentru a promova un mediu de lucru pozitiv și productiv:

Respect și incluziune: Piatra de temelie a filozofiei mele de conducere este respectul pentru toți indivizii, indiferent de mediul lor cultural sau național. M-am asigurat că fiecare membru al echipei se simte apreciat și inclus prin promovarea unui mediu în care perspectivele diverse sunt încurajate și respectate.

Comunicare eficientă: M-am străduit să mențin canale de comunicare transparente și să încurajez dialogul deschis. Am fost atent la barierele lingvistice și m-am asigurat că toți membrii echipei înțeleg mesajul și sunt înțeleși.

Sensibilitate și conștientizare cultural: Am investit timp în a învăța despre culturile, tradițiile și obiceiurile membrilor echipei mele pentru a evita neînțelegerile și pentru construirea unei echipe puternice.

Echitate și corectitudine: M-am asigurat că oportunitățile de dezvoltare, recunoaștere și avansare se bazează pe merit și performanță, nu pe originea culturală sau națională. Corectitudinea în luarea deciziilor și soluționarea conflictelor construiește încredere și moralitate.

Împuternicire și sprijin: I-am împuternicit pe subordonații mei, i-am sprijinit în dezvoltărea profesională, i-am motivate și am crezut în competența lor.

Ceremonia de decernare a medaliei pentru înalt profesionalism în Afganistan, domnului Muniandy Shanmugam, în prezența adjuncților reprezentantului special al Secretariatului General ONU

Am condus prin exemplu personal, demonstrând valorile integrității, respectului și angajamentului față de diversitate. Am promovat o cultură a respectului reciproc și a colaborării.

Rezolvarea conflictelor și neînțelegerilor culturale prompt și corect, folosind tehnici de mediere și soluționare a conflictelor care respectă perspectivele tuturor părților implicate.

Celebrarea sărbătorilor culturale prin încurajarea membrilor echipei să-și împărtășească practicile culturale și organizarea de evenimente multiculturale.

Adaptabilitate și flexibilitate, răspunzând eficient nevoilor unice ale membrilor echipei mele.

Prin implementarea acestor principii, am reușit să construiesc și să mențin echipe puternice și eficiente, care valorifică diversitatea culturală.

Întâlnire de lucru după atac cu mortiere în Somalia

Cum ați gestionat situațiile de criză apărute la nivel interuman, dar și operativ? De ce are nevoie un lider pentru gestionarea oricăror situații de criză în zone de risc ale lumii?

A. Managementul crizelor la nivel interpersonal presupune anumite abilități din partea unui lider puternic.

Ascultare activă și empatie: În situații de criză, este esențial să ascultați activ și să empatizezi cu preocupările și emoțiile persoanelor implicate. Înțelegerea perspectivelor lor ajută la abordarea nevoilor lor și la atenuarea tensiunilor.

Comunicare clară și plină de compasiune: Furnizarea de informații corecte și transparența cu privire la situație ajută la reducerea anxietății și la construirea încrederii.

Abilități de rezolvare a conflictelor: Toate părțile dintr-un conflict trebuie să simtă că sunt ascultate și respectate.

Sprijin și consiliere: Este important oferirea de sprijin emoțional și, acolo unde este necesar, acces la servicii profesionale de consiliere. Recunoașterea impactului psihologic al crizelor și furnizarea de resurse pentru a ajuta indivizii să facă față este vitală.

B. Managementul crizelor la nivel operațional l-am gândit având în vedere următoarele detalii:

Planificare strategică și pregătire: Am dezvoltat planuri detaliate de urgență, am avut în vedere efectuarea de evaluări ale riscurilor și asigurarea faptului că toți membrii echipei sunt conștienți de rolurile și responsabilitățile lor într-o criză.

Conducere decisivă: În crizele operaționale, luarea deciziilor în timp util este crucială. Un lider aflat într-o zonă de risc trebuie să evalueze rapid situația, să adune informații relevante și să ia decizii informate pentru a atenua riscurile și a gestiona eficient criza. De deciziile unui lider în medii de securitate pot depinde multe vieți.

Coordonare și colaborare continuă: Am avut în vedere coordonarea resurselor și facilitarea cooperării între diferite departamente și parteneri externi.

Adaptabilitate și flexibilitate la situații ce se pot schimba extrem de rapid, fiind nevoie de ajustarea planurilor contextual.

Managementul resurselor: Am gestionat eficient resursele, incluzând personalul, echipamentele și logistica, pentru a mă asigura că răspunsul la provocări este bine susținut și durabil.

Calm sub presiune oferind un exemplu pozitiv pentru echipă și ajutând la menținerea moralului și a concentrării în timpul crizelor.

Muniandy Shanmugam la sediul ONU din Viena, august 2024

Abilitățile necesare unui lider pentru gestionarea crizelor în zonele de conflict nu sunt deloc puține:

Reziliența, capacitatea de a rămâne puternic și de a mă recupera rapid după eventuale eșecuri.

Competența culturală ajută la construirea încrederii și la comunicarea eficientă cu comunitățile locale și părțile interesate.

Conștientizarea contextului mai larg și a dinamicii specifice zonei de conflict, incluzând înțelegerea factorilor politici, sociali și economici care influențează situația.

Abilități puternice de analiză și de rezolvare a problemelor pentru a identifica cauzele fundamentale, a evalua opțiunile și a implementa soluții eficiente.

Inspirarea și motivarea echipelor, construirea coeziunii și stimularea sentimentului de scop comun și angajament față de misiune

Luarea deciziilor bazate pe principii etice și asigurarea faptului că acțiunile sunt aliniate cu valorile și misiunea organizației.

Un lider puternic în zonele de conflict are nevoie de capacitate de planificare strategică și de capacitate de a se adapta și de a răspunde rapid la medii dinamice și provocatoare.

Alese mulțumiri domnului Muniandy Shanmugam pentru deschiderea Domniei Sale în a acorda acest interviu pentru TVR!