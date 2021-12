Momentul în care a ţinut-o prima oară în braţe a făcut înconjurul ţării

Una dintre concurentele serii la „Vedeta populară” şi-a cunoscut tatăl la două luni, când acesta s-a întors dintr-o misiune în Irak. Poveşti emoţionante de viaţă, cântec şi suflet românesc, într-o nouă ediţie a emisiunii, pe 5 decembrie, la 21.00, la TVR 1.

Tatăl ei a cântat într-o formaţie de muzică populară, dar a decis că o carieră militară l-ar ajuta mai bine să îşi susţină familia. Fetiţa i s-a născut când era în misiune în Irak, iar imaginile din momentul când, întors acasă, şi-a ţinut pentru prima oară copila de două luni în braţe au emoţionat milioane de români. Acum, tânăra doljeancă are 16 ani şi vine la „Vedeta populară” să impresioneze juriul şi telespectatorii cu vocea şi pasiunea ei pentru folclor. Ediţia cu numărul 5 a emisiunii ne aduce alţi cinci concurenţi al căror talent va pune, cu siguranţă, juriul în dificultate. „Vedeta populară“ se vede pe 5 decembrie, de la ora 21.00, la TVR 1, precum şi la TVR Moldova şi TVR Internaţional.

Un învăţător dintr-un sat sucevean mai are un an până la pensie şi i se luminează ochii atunci când povesteşte despre copiii lui din clasa a doua, 12 la număr. Iubitor de tradiţii şi folclor de când se ştie, când a auzit că „Vedeta populară” face din nou preselecţie la Suceava, bucovineanul de 64 de ani şi-a zis „hai s-o fac şi p-asta”. Vom vedea ce părere au Niculina Stoican, Cornelia Rednic, Elise Stan, Grigore Leşe şi Bogdan Mihai Simion – cei cinci juraţi ai emisiunii – despre decizia lui. Cu siguranţă, cei mici îi vor ţine pumnii din faţa micului ecran!

În competiţie intră şi o tânără din Bistriţa, care a debutat la doar 10 ani, pe o scenă din Elveţia, într-un ansamblu de dansuri, o gorjeancă de 19 ani care cântă de la 5 ani, dar era să rateze participarea la emisiune din cauza unui accident de maşină, precum şi o culegătoare de folclor din Zalău formată în şezătorile de la bunici. Iar Orchestra Ansamblului Profesionist Maria Tănase, dirijor Nicolae Drăghia, manager Niculina Stoican, acompaniază toate momentele muzicale.

„Vedeta populară” intră din nou în casele noastre, cu ale sale cântece şi tradiţii ce spun istoria acestui neam, cu oamenii ei plini de bucurie şi speranţă, cu muzicieni desăvârşiti şi cu poveşti emoţionante. Sezonul 7 al emisiunii realizate de Iuliana Tudor se vede la TVR 1, în fiecare duminică, de la ora 21.00. „Vedeta populară” se difuzează simultan şi la TVR Moldova şi TVR Internaţional.