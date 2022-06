Michael Douglas, un tată mândru

Actorul şi-a felicitat fiul pentru absolvirea studiilor universitare. Pe 13 iunie, de la 21.10, vedem la TVR 1 comedia „Cuscrii”, cu Michael Douglas în rol principal.

La final de an şcolar, fotografiile părinţilor mândri de copiii lor au invadat reţelele de socializare. Cu rezultate mai bune sau mai puţin bune, cu mic, cu mare – toţi primesc felicitări şi urări pentru viitor.

Michael Douglas şi Catherine Zeta-Jones au şi ei cu ce se lăuda! Fiul lor, Dylan, în vârstă de 21 de ani, a primit recent diploma de absolvent al Universităţii Brown, iar cuplul a sărbătorit evenimentul postând fotografii de la ceremonie. Michael a afişat o fotografie cu Dylan ținând în mână diploma. Actorul în vârstă de 77 de ani s-a declarat „un tată mândru”, felicitându-şi băiatul.

Dacă în ipostaza de tată actorul nu ratează nicio ocazie să-şi arate sentimentele faţă de cei doi copii, nu la fel de sincer este în postura de... cuscru, personaj pe care îl interpretează în comedia regizată de Andrew Fleming. Îl vedem pe Michael Douglas luni seară, pe 13 iunie, de la ora 21.10, la TVR 1, în filmul „Cuscrii” (THE IN-LAWS – SUA, Germania, Canada – 2003), unde îi are ca parteneri pe Albert Brooks şi Ryan Reynolds. Douglas joacă rolul lui Steve Tobias, un agent CIA sub acoperire, al cărui fiu urmează să se căsătorească.

Când viitorul cuscru află întâmplător că Steve este implicat într-o afacere complicată, cu submarine ruseşti şi traficanţi de arme, lucrurile iau o întorsătură neaşteptată. Prinşi în vâltoarea evenimentelor, cei doi viitori cuscri devin eroii unor escapade de pomină, cu FBI-ul pe urmele lor.

Foto: facebook.com/MichaelDouglasOfficial