Medicina computațională explicată de Octavian Bucur, la „Dincolo de alb şi negru”

Octavian Bucur, coordonator al unui grup de cercetare la Institutul „Victor Babeș“, din București și profesor asociat la Institutul de Medicină Moleculară Viron, Boston, este specialist în medicina computaţională, cu o carieră deja solidă şi recunoscută la Boston.

La Gala Cercetării Românesti, defășurată recent la București, a obținut premiul pentru tânăr „cercetător indiviual”.

În peste 15 ani de experienţă în cercetare nanotehnologie, cu impact semnificativ în multiple domenii biomedicale, Octavian Bucur a dezvoltat o metodă de expansiune a țesuturilor fizice optimizată pentru patologie. Aceasta are potenţialul de a înlocui microscopia electronică în diagnosticarea şi investigarea anumitor patologii şi structuri nanometrice. „Putem să mărim orice țesut uman în orice format cam de 100 de ori în volum”, explică cercetătorul. Mai precis, în loc să încerce să creeze microscoape mai eficiente, realizează o expansiune fizică a celulelor… Despre aces subiect, dar și despre parcursul său de până acum și despre cercetările sale în medicina computațională aflăm mai multe la „Dincolo de alb şi negru” marți, 14 febraurie, de la ora 18.55, când medicul Octavian Bucur e invitatul jurnalistei Mihaela Crăciun.

Cu fiul lui, Daniel, spre Vârful Moldoveanu

Octavian Bucure este foarte mândru de fiul sau, Daniel, care a câștigat competiții de kickboxing și care, la 16 ani, deja a publicat un articol de tip editorial, ca autor principal într-o publicație științifică. Tatăl, Ilie Bucur, cercetător, fost conferențiar universitar și Director al Centrului de Îngrășăminte Chimice, Craiova, este un model pentru el și l-a inspirat să aleagă drumul în cercetare.

De la mama, Ștefania Bucur, violoncelistă la Filarmonica Oltenia din Craiova, a învățat în clasa a 6-a că este mai bine să fie cel mai bun la un singur lucru. De atunci, a început să participe la olimpiadele de matematică și fizică.

Sora, Elisa Liehn: doctor cardiolog, profesor de cardiologie translațională la Institutul de Medicină Moleculară, University of Southern Denmark, Odense, Danemarca; lider de grup și la Institutul de Patologie Victor Babeș din București, are peste 100 de publicații științifice originale, cu peste 7500 de citate și un index de 44 (Google Scholar). Elisa a devenit pasionată de cercetarea în medicină în momentul când sora lor, Magda, a murit din cauza unei complicații a rujeolei. De mic, îi plăcea să o asculte și datorită ei, în clasa a 11-a descoperit genetica: din povestirile Elisei, care se îmbină foarte frumos cu medicina/biologia și matematica, informatica, chimia etc. Ca rezultat, în clasa a XII-a, a luat premiul 3 la Olimpiada Națională de Biologie (focus pe Genetică) și, datorită acestui premiu, a intrat la Facultatea de Medicină fără examen.

Fratele lui, Cristian Bucur, e programator, acum manager de afaceri la o companie din București, iar medical Octavian Bucur spune despre el că este cea mai altruistă persoană pe care a întâlnit-o.

Verișoara, Cristina Bucur, care locuiește în Amsterdam, este vinovată pentru pasiunea lui de a alerga la maratoane (~42 km).

Profesorul Octavian Bucur cu grupul lui de cercetare de la Institutul Victor Babeș

„E o mare greșeală dacă încercăm să determinăm cercetătorii români să se întoarcă definitiv în România. E important ca ei să rămână conectați cu mediul științific din străinătate", susține invitatul Mihaelei Crăciun.