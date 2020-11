Mărturii din infernul dependențelor la „Destine ca-n filme”

În exclusivitate, Iuliana Marciuc ne invită în ediția de astăzi, 10 noiembrie, de la ora 21:00, să descoperim o boală a secolului XXI: cea a dependențelor.

Vom afla poveştile unor oameni extraordinari, care au găsit forța să lupte cu propria lor slăbiciune.

„Numele meu este Cătălin, am 41 de ani și sunt dependent încrucișat: alcoolic, ludopat (dependent patologic de jocuri de noroc) și consumator de diferite droguri”, începe povestea unui erou „Destine ca-n filme”. În exclusivitate, Iuliana Marciuc ne invită în ediția de astăzi, 10 noiembrie, de la ora 21:00, să descoperim o boală a secolului XXI: cea a dependențelor. Astfel, vom afla poveştile unor oameni extraordinari, care au găsit forța să lupte cu propria lor slăbiciune.

„Am să vă povestesc puțin despre viața mea. M-am născut într-o familie normală, iubitoare și cu credință în Dumnezeu. În schimb am avut de moștenit din partea tatălui, genetic, dependența de alcool și jocuri de noroc. Acesta mi-a fost și mentor, până la 14 ani, luându-mă cu el pe la restaurante, cârciumi, Bingo, Cazino etc. Așa am crescut și așa mi s-a părut firesc să trăiesc”, își amintește Cătălin.

În exclusivitate, echipa „Destine ca-n filme” a pregătit o ediție emoționantă, pornită de la două scrisori scrise de mână și trimise prin poștă, din partea lui Cătălin și a lui Paul. Echipa TVR a pornit în căutarea lor și a descoperit două persoane asumate și, în mare măsură, vindecate în urma internării în Centrul „Oxigen” din Bacău.

Cătălin și-a mărturisit dependența încrucișată de alcool, jocuri de noroc și droguri și spune că „rugăciunile mamei au făcut ca Dumnezeu să nu mă lase să mor, având, poate, o lucrare cu mine și prin mine pe acest Pământ”.

Iar Paul, după un program terapeutic de conștientizare și vindecare a cumplitei boli care este alcoolismul, a revenit în centru ca și consilier de egal, „din dorința de a dărui un crampei din șansa avută la o noua viață”.

„Nu a fost deloc usor să îi văd plângând în fața mea și a camerelor de filmat... un amestec de masculinitate și neputință... Dar cu multă terapie au reușit să se vindece și au dorit să apară, fără a-și ascunde identitatea, pentru a fi mai convingători și a trage un semnal de alarmă!”, a spus Iuliana Marciuc, realizatoarea emisiunii „Destine ca-n filme”.