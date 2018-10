Martha Gellhorn şi Ernest Hemingway, în seria „Iubiri celebre”, la TVR 1

Poveştile de iubire ale unor membri ai familiilor regale ale Europei, dar şi dintre celebrităţi ale Hollywood-ului le descoperim la TVR 1 luni, marţi, miercuri şi joi, de la 23.30. Seria documentară „Iubiri celebre”, producţie BBC, vine la TVR 1 cu noi episoade în săptămâna 22-28 octombrie.

Săptămâna aceasta, în seria documentară „Iubiri celebre” de la TVR 1:

Episodul 17: Ava Gardner şi Howard Hughes - luni, 22 octombrie 2018, ora 23.30

Ea era o aprigă zeiţă a sexului, el, un playboy multimilionar, proiectant de avioane, uneori producător de filme şi un solitar excentric. Dintre toate femeile frumoase din lume, ea a fost singura care a reuşit să-i cucerească inima.

Episodul 18: Yvonne şi Charles De Gaulle - marţi, 23 octombrie 2018, ora 23.30

În public, el era distant şi intimida. În particular, era romantic şi sentimental. Căsnicia lor a supravieţuit războiului, exilului şi suferinţei de a avea o fiică retardată mintal. Datorită dragostei lor trainice, soţia lui Charles de Gaulle a fost sprijinul marelui comandant militar şi preşedinte francez.

Episodul 19: Oona O’Neill şi Charlie Chaplin – miercuri, 24 octombrie, ora 23.30

Megastarul vagabond al filmului mut avea 54 de ani şi-şi revenea dintr-o depresie generată de acuzaţia de a fi fost comunist. Ea avea doar 18 ani, era fiica dramaturgului Eugene O’Neill - care s-a opus din toate puterile relaţiei lor. După trei căsătorii dezastruaose şi câteva relaţii, Charlie Chaplin îşi găsise în sfârşit fericirea. S-au mutat în Elveţia şi au avut 8 copii.

Episodul 20: Martha Gellhorn şi Ernest Hemingway – joi, 25 octombrie, ora 23.30

Durul scriitor american şi-a găsit jumătatea în una dintre cele mai respectate şi îndrăzneţe corespondente de război americane. S-au întâlnit în timpul Războiului Civil din Spania. Ea a fost a treia soţie a lui Hemingway şi singura care l-a părăsit când el a devenit intolerant din pricina carierei ei, al spiritului ei de competiţie şi ale frecventelor ei absenţe. A fost o poveste de dragoste forjată în război şi destrămată de rivalitate.

De la dragostea ca-n poveşti dintre un prinţ şi o actriţă, la regele care a renunţat la tron pentru iubire, şi până la dictatorul şi amanta sa care şi-au încheiat vieţile sinucigându-se împreună, documentarul Iubiri celebre prezintă câteva dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste spuse vreodată. Producţia BBC a început să fie difuzată de TVR 1 începând cu 24 septembrie.

Actorul englez Robert Powell, cunoscut publicului mai ales pentru celebrul său rol Iisus din Nazaret, din mini-seria cu acelaşi nume a regizorului Fraco Zeffirelli, este cel care narează la TVR 1 marile poveşti de dragoste ale secolului XX. Vocea inconfundabilă a actorului se aude de-a lungul celor 26 episoade ale documentarului Iubiri Celebre (The Great Romances of theTwentieth Century - Love Stories That Thrilled the World, Regatul Unit, 1997-2001), pe care telespectatorii îl pot urmări la TVR 1 de luni până joi, de la ora 23.30.