Lumină şi fascinaţie: Riviera franceză

Coasta de Azur este una dintre cele mai frumoase regiuni din Europa, un loc ce rezonează cu rafinamentul, eleganța și noblețea. De peste o sută de ani acesta este punctul de întâlnire al elitelor. Faima Coastei de Azur de azi s-a creat în timp, în legătură strânsă cu istoria legendarului Grand Hotel du Cap-Eden-Roc.

Riviera franceză nu înseamnă numai un peisaj care îți taie respirația, ci și lux, staruri, yachturi, vile magnifice și hoteluri legendare. La început, Riviera nu era o destinație de vară, ci o stațiune căutată pentru menținerea sănătății. În timpul iernii, veneau aici cei din clasa superioară britanică la finele secolului al XVIII-lea.

La mijlocul secolului al XIX-lea a devenit loc preferat de vacanță pentru aristocrații din toată lumea. Artiști faimoși au frecventat și ei aceste locuri: Pablo Picasso și Henri Matisse, Aldous Huxley, Francis Bacon și Somerset Maugham.

Hôtel du Cap-Eden-Roc este un hotel situat în stațiunea Antibes, care își începea povestea în 1870 sub numele de Villa Soleil. A devenit hotel în 1889. Iar astăzi este unul dintre cele mai luxoase din lume. În 2023 era în topul 50* al celor mai bune hoteluri din lume, descris ca: ”Un hotel strălucitor, un castel... cocoțat pe stânci de bazalt deasupra mării de un albastru adânc, promițând un sejur retro și romantic. Este tot ce ți-ai dori și ai aștepta de la o evadare pe Riviera Franceză.”*

