#LIVECLASSIC - Lumea copilăriei

În timp ce mă pregăteam să scriu un nou articol pentru această săptămână, văd în căsuța de email un mesaj care mă abate definitiv de la ceea ce aveam de făcut.

Titlul suna așa: “LIVE CLASSIC - Episod 6: Lumea Copilăriei”.

Iar în corpul de mail, mesajul se dezvăluia astfel: “Dragă Valentina, ne-am gandit să ne copilărim lunea viitoare! Am facut un sondaj pe o platformă de mămici simpatice și am primit și o comandă de LIVE, pe 1 iunie de la ora 7 seara. Așadar, o să cântăm muzică din filme: Frozen, Pantera roz, Frumoasa și bestia, Sailor Moon (ah, ce vremuri…), Frumoasa din pădurea adormită etc. Vă așteptăm pe toți, cu mic, cu mare, în aventura noastră muzicală virtuală, iar dacă ți se pare interesant, poate dai vestea mai departe.”

Mesajul m-a amuzat copios. Așa că am pus mâna pe telefon și l-am sunat să îl felicit pentru inițiativă pe autorul mesajului venit din lumea copilăriei: Ștefan Doniga, extraordinarul pianist care în luna martie – alături de violonista Diana Jipa – a inițiat minunatul proiect Live Classic.

Pentru cei ce nu i-au ascultat încă pe Ștefan și Diana, le recomand cu toată căldura să o facă. Pentru că cei doi muzicieni oferă o serie de recitaluri camerale de excepție (sub titlul Stagiunea virtuală LIVE CLASSIC), difuzate în direct online, pe paginile personale de socializare. Evenimentele sunt axate pe tematici speciale și sunt realizate la standarde tehnice și muzicale cât mai apropiate de cele ale unui spațiu de spectacole. Proiectul este astfel conceput încât să dăruiască în continuare publicului emoția și bucuria muzicii LIVE, să păstreze și să transmită cât mai aproape de realitate experiența contactului direct cu muzica și senzația sălii de concert.

Așadar, bucuria revederii cu Ștefan și Diana va avea loc pe 1 iunie de la ora 19.00, LIVE, pe paginile de socializare ale celor doi muzicieni, sub sloganul “#LIVECLASSIC. Fii copil, trăiește muzica!”

„Copilăria e inima tuturor vârstelor - spunea Lucian Blaga - și ne face foarte bine să îl credem, sau măcar să încercăm, uneori, să îl credem. Adică să ne dorim să vedem frumusețea, bucuria și joaca în tot ce ne înconjoară, în ceea ce facem, în ceea ce primim și dăruim, pentru că ele sunt acolo într-o măsură mult mai mare decât ne dăm voie să înțelegem. Exercițiul de „copilărire” este ca orice altă formă de antrenament, fizic sau mental: dacă nu este practicat cel puțin periodic, calitățile respective se atrofiază și apoi dispar.

Și ne trezim ființe ireversibil ursuze, posace, mult prea serioase și cu iluzia absurdă că ne permitem să dăm sfaturi ori să-i corectăm pe alții.

Așadar, copii de toate vârstele, haideți la joacă! V-am pregătit amintiri frumoase, mai vechi sau mai noi, strânse în muzica poveștilor și a filmelor de care ne-am bucurat și încă ne mai bucurăm: Frozen, Pantera roz, Frumoasa și Bestia, Sailor Moon, Bleach (am spus copii de toate vârstele), Frumoasa din pădurea adormită și multe altele! - a declarat cu entuziasmul caracteristic, pianistul Ștefan Doniga.

Iar noi, la fel de entuziaști, îi vom urma și de această dată.

Așadar, nu uitați: avem cu toții întâlnire – copii mici și mari - pe 1 iunie, în frumoasa grădină a lui Ștefan, unde suntem așteptați cu multă muzică bună - interpretată impecabil - menită să ne poarte cu nostalgie și bucurie pe aripile copilăriei.

Valentina Băințan