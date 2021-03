La TVRi, primăvara începe cu programe dedicate româncelor de pretutindeni

La început de Martie, la debutul primăverii, sărbătorim Femeia, la TVR Internaţional. Femeia - mamă, dedicată familiei sau profesiei! Cu poveştile şi experienţele de viață ale unor personalități remarcabile, lansăm campania „Cu tine începe primăvara!”.

Celebrăm frumuseţea, delicateţea, dar şi puterea, curajul, ambiţia, încrederea în forţele proprii, dragostea şi energia pe care femeile le transmit celor din jur. Personalităţile puternice, capabile să treacă peste greutăţi, peste distanţe, care ne inspiră în fiecare clipă să le urmăm exemplul.

Campania cuprinde o serie de mini-interviuri, programate la TVR, pe parcursul zilelor dintre 1 şi 8 martie, cu românce din diferite domenii aflate departe de ţară, de la femei de suces, la oameni simpli care, departe de ţară şi de mulţi dintre cei dragi, au trecut cu greu peste ultimul an.

De asemenea, emisiunile producţie proprie ale canalului TVRi vor aborda teme de interes pentru româncele de pretutindeni, care vor fi discutate în ediţiile speciale ale emisiunilor interactive, pe tot parcursul primei săptămâni din luna martie.

Astfel, marţi, pe 2 martie, de la ora 21.00, la Investiţi în România, Octavian Dragomir Jora vă aduce în atenţie realizările unor Antreprenoare românce, ambasadori de succes. Invitatele ediţiei speciale sunt: E.S. Gabriela Dancău – ambasadorul României în Regatul Spaniei; Ramona Miletic – viceprimar Sectorul 11, Viena, Austria; Mariana Rufa - director executiv, Asociaţia Bussinesului European; Cristina Chiriac – preşedinte, Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin.

În ediţia de miercuri, 3 martie, a emisiunii Un doctor pentru dumneavoastră, telespectatorii fac cunoştinţă cu două românce sufletiste, cu spirit de învingătoare, care sprijină comunitatea de români din Franța din care fac parte. O poveste despre cum putem fi învingători împreună! Ediţia din 4 martie, aduce în prim-plan tema copiilor născuţi prematur şi a personalului medical care îi îngrijeşte, cu responsabilitate şi dăruire. Pe tot parcursul lunii martie, Un doctor pentru dumneavoastră omagiază doamnele din domeniul medical.

Miercuri seara, la aceeaşi oră, Mihaela Crăciun discută despre Rolul femeilor în politică, împreună cu prima femeie care a devenit preşedinte al Senatului României, Anca Dragu, invitata ediţiei speciale a emisiunii Articolul VII.

Femei puternice, dintre cele care alcătuiesc A doua Românie, cu poveşti de viaţă impresionante, vorbesc cu emoţie despre drumul lor spre succes, departe de casă, dar şi despre doruri şi despre tradiţii pe care le respectă, oriunde s-ar afla. Invitatele Corinei Dobre de joi, 4 martie, ora 21.00 vor fi Ramona Martinovici, activistă în domeniul sănătății publice şi antreprenoare din Melbourne, Australia; Alexia Hecico, alergătoare montană din Romania, studentă în managementul afacerilor la Universitatea Buffalo din New York; Iulia Filimon, fondatoarea Centrului Cultural Româno-German din Ulm, Germania şi a Muzeului Satului din Tălmăcel; Veronica Costache, cofondatoare a organizației Romanian Women in The UK şi a unei şcoli româneşti din Londra; Diana Roșca, actriţă, matematician şi doctorand în comedie stand-up.

Vineri seara vă invităm să urmăriţi o ediţie specială a emisiunii Dăruieşte Românie!, dedicată Zilei Internaţionale a Femeii, dar şi debutului primăverii. Carmen Târnoveanu vă reaminteşte că la TVR Internaţional – „Cu tine începe primăvara!”, campania prin care modele feminine din întreaga lume, toate cu identitate românească, îşi spun povestea în faţa românilor de pretutindeni. Invitaţii ediţiei sunt Felicia Filip, Rodica Popescu Bitănescu, Ianna Novac, Marcel Pavel, Cătălin Crişan, Adrian Naidin, Octavian Dobrotă. Poveştile sunt presărate cu momente muzicale.

Luni, pe 8 martie, la Avocatul Dumneavoastră, Angela Avram discută despre Avocatura la genul feminin și respectarea drepturilor femeilor, împreună cu invitatele sale, avocate din România, Spania, Franța și Italia.

De asemenea, toţi cei aflaţi departe de casă pot transmite, prin intermediul paginii de Facebook a TVR Internaţional gândurile lor bune pentru femeile dragi din viaţa lor, femeile pe care le au aproape, în ţările în care se află, sau departe, în ţara lor, în locul în care s-au născut. Cele mai frumoase gânduri vor fi difuzate în ediţia specială din 5 martie a emisiunii Dăruieşte Românie!

Vineri, 5 martie, de la ora 23.00, TVRi difuzează piesa de teatru „Femeia, eterna poveste”, un spectacol înregistrat în cadrul proiectului Teatru în TVR, iar în weekend a programat documentarul „Distanţa dintre mine şi mine” (sâmbătă, 6 martie, ora 23.00), regizat de Mona Nicoara, respectiv filmul „Întoarcerea lui Vodă Lăpuşneanu” (duminică, 7 martie, ora 23.00), în regia Malvinei Urşianu.

Documentarul „Distanţa dintre mine şi mine” (2018), care aduce în prim-plan viaţa Ninei Cassian (1924-2014), poetă avangardistă, compozitoare și graficiană, explorează fricțiunea dintre memoria personală și arhiva oficială, dintre realitatea noastră actuală și ficțiunile pe care le construim despre trecut.