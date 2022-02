Iubire pe note muzicale, la Dăruiește Românie!

Mădălina Pașol, Adrian Naidin, Nicola, Mike Godoroja & Blue Spirit, Rain Cult & Sfinx Football, Teatrul Muzical Ambasadorii aduc primăvara în casele dumneavoastră, prin TVR Internațional, vineri, 25 februarie 2022, de la ora 21.00.

„Eu am plecat din România la câțiva ani după ce s-a năruit regimul comunist, în 1994, am obținut o bursă, aveam 18 ani. Am fost toată viața o răsfățată a sorții, pentru că profesia mea a dat roade, dar am și muncit foarte mult, atât aici, cât și în Germania. Pentru mine, România este definitiv acasă. Doar aici, și în fața pianului, sunt acasă. Aici este tot ceea ce are mare însemnătate pentru mine, familia și amintirile din copilăria mea, care a fost minunată, și aproape întreaga mea activitate”, mărturisește pianista Mădălina Pașol.

„Am primit educația de la părinții mei în a-mi respecta și iubi țara cu toate lucrurile ei bune sau mai puțin bune, și asta este pentru mine foarte important. România este chiar sufletul meu, inima mea, de aceea compun ce compun. Acum lucrez la Valsul Românilor, interpretat de o orchestră simfonică. Cred că omul îndepărtat de cultură, omul îndepărtat de credință, omul izolat, ajunge foarte diferit în câțiva ani, mai ales tinerii. În ultimii doi ani s-a lovit în cultură și e foarte grav. Trebuie să reconstruim”, consideră artistul Adrian Naidin.

„Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur mult că am revenit la Dăruiește Românie!, un show foarte popular, spre exemplu, în Canada, acolo unde locuiește fratele meu, Gabriel. În Montreal se uită la program și chiar unii prieteni îl înregistrează pentru a-l relua”, spune artistul Mike Godoroja.

Emisiunea Dăruiește Românie! prezintă povești care merită ascultate, ale românilor din diaspora, de cele mai multe ori ambasadori pe cont propriu. Un astfel de om este Alice Năstase Buciuta, scriitoare, jurnalistă, stabilită la Londra. Un caracter foarte puternic, cu o energie debordantă și credință de neclintit în forța binelui, destinul domniei sale este unul de film, de aceea Alice Năstase Buciuta este invitata noastră într-o ediție ce stă sub semnul iubirii.

La 20 de ani a venit în România și până aproape de 30, perioada cea mai frumoasă în dezvoltarea unui tânăr, după cum spune Evandro Rossetti, a petrecut-o bătând țara în lung și-n lat. Pe jumătate român, după mamă, artistul și medicul italian este o legendă a muzicii noastre. Pentru Evandro Rosetti, muzica și medicina s-au împletit dintotdeauna, aducându-i în viață oameni extraordinari, care i-au influențat destinul, coloși în domeniile lor, pe care altfel, nu ar fi avut șansa să-i întâlnească, despre care vorbește cu apreciere și recunoștință în această ediție a emisiunii Dăruiește Românie!

Ca de obicei, echipa programului continuă misiunea Televiziunii Publice și vă prezintă tineri pe care Fundația World Vision România i-a susținut să-și îndeplinească visurile. Vă propunem să faceți cunoștință cu Ana Maria, fost bursier în programul Vreau în clasa a 9-a, un copil care a depășit greutățile și căruia i s-a deschis drumul în viață cu sprijinul Fundației.

„Când am înregistrat emisiunea, nu am programat difuzarea ei de Sărbătoarea Dragobetelui, însă credem că spectacolul din vinerea aceasta se potrivește perfect cu iubirea, dăruirea, frumusețea, cu Primăvara. Aducem în viața dumneavoastră artiști care hrănesc suflete, oameni cu povești de viață care nu încap în sute de pagini și tineri care ne dau speranța că va exista o generație viitoare care va ști să construiască în numele Binelui. Vă doresc să puteți dărui timp și să faceți, prin meserie, fapte bune! O primăvară cu pace și iubire!” – Carmen Târnoveanu, gazda emisiunii Dăruiește Românie!

Sezonul 7 al emisiunii Dăruiește Românie! Prezintă un spectacol de televiziune, într-un format original de culturetainment, prin care descoperim viața artistică românească și, mai ales, artiștii recunoscuți în străinătate, care au o poveste comună cu românii de peste granițe sau care, ei înșiși, trăiesc sau au trăit experiența emigrării. Ca Ambasador al Copiilor de Pretutindeni, distincție oferită de World Vision România, emisiunea susține și promovează programe educaționale, adolescenții prezentați dovedind că Educația Merită. Artiștii invitați și personalitățile din diaspora cu care ne mândrim, mentori pentru multe generații de tineri, pledează prin mărturisirile proprii, pentru accesul la educație și pentru implicarea societății în acțiuni de susținere a procesului de învățământ.

