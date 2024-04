Ion Nedelcu – Ned: „În Joia Mare m-am gândit la cea mai preţioasă imagine din Univers: Icoana Maicii Domnului”

Invitatul Cameliei Moise la „Istorii de bun gust”, în ediţia de joi, 2 mai, de la ora 21:00, la TVR 2, este Ion Nedelcu – Ned, scenograf, pictor, sculptor, restaurator şi designer care a realizat decoruri și costume pentru mai mult de 30 de filme.

În Săptămâna Patimilor, perioadă în care credincioșii rememorează calea urmată de Iisus Hristos pentru mântuirea omului și învingerea morții, Camelia Moise ne invită joi, 2 mai, de la ora 21:00, să cunoaştem la „Istorii de bun gust” un artist care vede viaţa prin emoţia culorilor: Ion Nedelcu – Ned. Scenograf, pictor, sculptor, restaurator şi designer, Ion Nedelcu a creat jumătate de secol în cinematografie.

Întâlnirea cu telespectatorii TVR 2 are loc în Joia Patimilor, zi cu o importantă încărcătură spirituală și religioasă, care marchează patru evenimente din viața Mântuitorului: spălarea picioarelor ucenicilor, Cina cea de Taină, Rugăciunea din Grădina Ghetsimani și începutul patimilor. Şi tot în această zi, gospodinele vopsesc ouăle în roşu. Alături de Camelia Moise, vom merge acasă la Ion Nedelcu, în mijlocul naturii din Oltenia natală, într-un peisaj arhaic, locul în care s-a format şi de unde a început povestea de succes a artistului, de la copilul care la nici patru ani desena cu cărbunele din sobă pereții odăii casei părinteşti, până când, ajuns la maturitate avea să devină unul din cei mai respectaţi scenografi din industria filmului, apreciat atât în România, cât și la Hollywood.

„Toată viaţa am fost urmărit de această sfinţenie a punerii culorii pe pânză. Nu numai la icoane. Roşu are o semnificaţie foarte mare, pentru că este vorba de sânge, jertfă. Şi chiar în Joia Mare m-am gândit la cea mai preţioasă imagine din Univers: Icoana Maicii Domnului. Mama care urmăreşte supliciul propriului său fiu. Am o amintire cu mama mea, de când eram mic. Cred că se ducea în comuna alăturată, era iarnă, februarie, zăpadă mare... şi au înconjurat-o lupii. Era cu mine în copaie şi a avut o reacţie extraordinară. A urlat la lupii care o înconjurau în aşa fel... încât lupii s-au blocat şi au plecat cu coada lăsată. Aşa am scăpat. Vă imaginaţi... Maica Domnului care a putut să-şi privească propriul fiu, care nu putea să o liniştească cu nimic, numai cu privirea lui... ultima. Iar Maica Domnului a avut tăria să stea de faţă la plecarea lui spre Cer...”, a spus Ion Nedelcu-Ned.

Absolvent al Institutului de Arte Plastice din București- secția de scenografie de film și televiziune, cariera lui Ion Nedelcu în cinematografie a început în anii 70, când a ajuns pe platourile de filmare ale unor lungmetraje celebre. În 50 de ani de creație cinematografică, a realizat decoruri și costume pentru mai mult de 30 de filme, de la producţii precum Iancu Jianu și „Operațiunea Monstrul”, până la „Declarație de dragoste”, „Liceenii” sau „Extemporal la dirigenție”. Talentul l-a dus şi dincolo de Ocean şi astfel, Ion Nedelcu a realizat pictură murală în Los Angeles și Las Vegas, în anii în care a locuit în Statele Unite, a colaborat cu sudiourile Warner Bros. pentru lungmetrajul „Scary Movie 2”, a creat decorul pentru un spectacol omagial Golden Globe și un costum pe care actrița Angelina Jolie l-a purtat într-un show de televiziune.

Despre întâlnirea cu Warner Bros., Ion Nedelcu – Ned îşi aminteşte: „Prietenul meu mi-a spus „Ned, ai două minute şi jumătate de vorbit la Warner Bros, cu un scenograf care are Oscarul, cel care a făcut scenografia la Titanic". Mi s-a părut extraordinar. Aveam la mine CD-uri cu filmele la care am lucrat: „Iancu Jianu”, „Rug şi flacără” etc. Bineînţeles că nu au avut timp să se uite la toate, aşa că au pus „Iancu Jianu”. Mi-au spus că au de făcut un decor din polistiren, pe care apoi să îl patinez după scenariu. M-au întrebat: „Ce ai făcut tu de aici?” „Păi, scenografia”, am răspuns. „Ce din scenografie?”. „Decor, costume, decor la locurile de filmare, recuzite, harnaşamente...”. Nu puteu înţelege aşa ceva. „La noi, se dă Oscarul pentru un nasture de epocă...”. Nu era bine. Ei aveau specializare pentru fiecare lucru executat”, a povestit artistul.

Dincolo de energie şi sănătate, preparatul pregătit la „Istorii de bun gust”, în ediţia de joi 2 mai, de la ora 21:00, prilejuieşte o călătorie nostalgică în copilărie.

„Vă propun o prăjitură ca la mama acasă, simplă, dar pe care o aşteptam cu toţii în jurul mesei rotunde, cu trei picioare. E vorba de „Lapte de pasăre”, o prăjitură a copilăriei, mai ales cu norişorii aceia care pluteau pe deasupra laptelui...”, spune Ion Nedelcu, care mai mărturiseşte şi că a învăţat să gătească în copilărie, când stătea mai mult pe lângă fusta mamei.

Lapte de pasăre, desertul la fel de bun ca în copilărie! Un dulce ușor de făcut, gata în mai puțin de 30 de minute. Te învățăm o rețetă simplă și gustoasă de lapte de pasăre!

Cum faci „Lapte de pasăre”:

Se pune laptele la fiert. Albuşurile se bat cu 50 g zahăr şi un plic zahăr vanilat, până când spuma devine foarte densă şi se topeşte tot zahărul. Când laptele dă în fiert, se lasă focul mic şi se adaugă găluşte de albuş bătut spumă. După 2-3 minute, se întorc şi se mai lasă să fiarbă 2 minute. Se scot apoi cu spumiera şi se pun într-un castron mare. Laptele se păstrează.

Separat se bat gălbenuşurile cu 150 g zahăr şi 4-5 linguri de lapte, până se dizolvă tot zahărul şi compoziţia devine ca o cremă. Se adaugă un plic de vanilie, coaja de lămâie şi restul de lapte. Se pune să fiarbă la bain Marie, amestecând continuu. Când s-a îngroşat se ia de pe foc şi se lasă la răcit. La final, se toarnă în castronul cu găluşte şi se serveşte.