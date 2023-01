Ioan Ovidiu Sabău prezentat oficial ca director tehnic al Universității Cluj

Fostul internaţional Ioan Ovidiu Sabău a fost prezentat oficial, marţi, ca director tehnic al echipei de fotbal Universitatea Cluj, la care va conduce un staff care îi mai cuprinde pe Sandu Tăbârcă şi Dan Didiţă.

''Am lipsit o perioadă, dar sigur că am fost implicat în fotbal, pentru că am fost analist în ceea ce înseamnă campionatul nostru şi n-am stat departe de fotbal. Am avut apoi discuţii cu domnul Radu Constantea (preşedintele clubului, n. red.) şi după toate aceste reacţii am acceptat să preiau această funcţie. N-aş vrea să în detalii despre ce înseamnă prezenţa mea, ce înseamnă pentru mine această echipă. Vin la o echipă care m-a format ca jucător. E o plăcere pentu mine că fac parte din această familie. Sunt foarte mulţi oameni care au contribuit la imaginea acestui club prin tot ceea ce au făcut pe plan sportiv, dar şi uman şi cred că ei au făcut ca acest club să fie atât de iubit. Oriunde m-am dus, m-am identificat cu această echipă şi am scos în evidenţă faptul că reprezint Clujul şi reprezint Universitatea'', a spus Sabău, citat de site-ul oficial al clubului.



Fostul fotbalist a vorbit şi despre faptul că nu a mai antrenat de opt ani de zile: "S-a discutat destul de mult despre faptul că există interes din partea clubului şi s-a pus accent pe faptul că 8 ani de zile am absentat şi n-am mai antrenat. Câteva lucruri aş vrea să le lămuresc. Cred că cei din conducere au analizat şi alte nume şi au considerat că în acest moment eu sunt cea mai bună variantă pentru club. Am fost contactat de către domnul Radu Constantea într-o zi de vineri şi am spus că nu accept să preiau echipa, după care au fost nişte reacţii foarte pozitive şi cineva a spus că niciodată suporterii Universităţii n-au avut aşa o reacţie de când este el la club. După aceste reacţii am cerut două zile de gândire ca să-mi analizez foarte bine situaţia. Aveam nişte temeri, nişte întrebări, pentru că ştiţi foarte bine, am plecat în momentul în care am ratat un obiectiv. Au fost mari aşteptări şi am considerat că am dezamăgit foarte multă lume, de la suporteri, autorităţi şi până la sponsori. În acel moment mi-am asumat şi prin plecarea mea echipa să aibă linişte''.



Tehnicianul s-a declarat conştient ''că va fi o presiune în plus, pentru că de obicei aşa este cu oamenii de-ai casei, şi răbdare mai puţină''.



''Îmi asum şi ştiu asta, dar cred că e momentul ca cei care fac parte din această familie să-şi unească forţele şi să fie alături şi de mine, dar cel mai mult ar conta în acest moment să fim alături de această echipă. Dacă suntem uniţi, ne va fi mult mai uşor să ne îndeplinim obiectivul, ţinând cont că această echipă merită şi trebuie să rămână în prima ligă'', a subliniat Sabău.



''N-am venit să mă reactivez ca antrenor. Îmi asum foarte mult. După ce am ratat acea promovare, am absentat aproape doi ani de zile, am fost foarte afectat. Cred că pot să ajut această echipă cu experienţa mea, cu personalitatea mea şi putem împreună să ne îndeplinim obiectivul'', a mai spus fostul mijlocaş al ''şepcilor roşii''.



Sabău a mai spus că în mare cunoaşte jucătorii din lot şi ştie că echipa a avut câteva momente chiar foarte bune în începutul de campionat când a declarat că se poate califica în play-off, chiar dacă îi lipseşte experienţa primei ligi. ''Sigur că sunt şi probleme, nu trebuie să ne ascundem şi trebuie să o identific. De ce are nevoie această echipă şi ce îi lipseşte?", a explicat Sabău.



Sabău a recunoscut că ''suporterii au fost factorul principal pentru revenirea'' sa.



El a făcut, totodată, precizări şi cu privire la transferuri: "Transferurile nu le voi face eu, nu voi discuta eu cu jucătorii şi impresarii. Să nu se interpreteze că-mi iau comisioane şi aşa mai departe. Fac profilul jucătorului, Gabi Giurgiu se va ocupa şi îmi dă 3-4 variante, analizez foarte bine şi spun jucătorul care se potriveşte."



Universitatea va efectuat un stagiu de pregătire în Antalya (Turcia), între 4 şi 14 ianuarie, perioadă în care vor avea loc trei jocuri de pregătire. "U" va disputa un prim meci de verificare cu echipa elveţiană FC Zurich (locul 10 în prima ligă), pe 7 ianuarie (12:30 ora României), apoi va înfrunta formaţia maghiară Debrecen (locul 7 în prima ligă) pe 10 ianuarie (16:00 ora României), ultimul meci amical fiind programat pe 13 ianuarie (16:00 ora României), contra echipei elveţiene Schaffhausen (locul 8 în liga a doua).

Sursă știre: Agerpres

Sursă foto: Facebook Universitatea Cluj