„Investiți în România!”: România, consecventă în dezvoltare durabilă?

Octavian-Dragomir JORA, gazda emisiunii „Investiţi în România!”, vă invită să revedeți ediția în care am aflat cum se pregăteşte țara noastră pentru un viitor sustenabil. Pe 13 iulie, de la ora 21.00, la TVRi și online pe TVR+.

Societatea evoluează, iar provocările cu care se confruntă sunt diferite. Încălzirea globală, creșterea populației urbane, disponibilitatea energiei electrice, deficitul de materii prime, sănătatea, educația sunt câteva din preocupările decidenților.

În 2015, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite de la New York a adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Structurată pe trei piloni: economic, social și de mediu, acest document promite un viitor sustenabil pentru lumea întreagă.

În această ediție am discutat despre gradul de durabilitate al dezvoltării în țara noastră, ce s-a implementat din Orizont 2020, dar şi din Orizont 2030, unde performăm, dar și unde trenează lucrurile. Totodată am aflat dacă politicile publice sunt o soluție pentru accelerarea acestui proces sau avem nevoie şi de crearea unei culturi civice în acest sens, prin educație și prin puterea exemplului. Am vorbit și despre fonduri disponibile, actorii implicaţi și despre rolul Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă.

Cum se poate realiza tranziția de la agricultura de subzistență din țara noastră la agricultura sustenabilă și cum pregătim viitorii specialişti în domeniu, astfel încât studenţii să fie bine ancoraţi în piaţa muncii, am discutat la „Investiţi în România!”.

Tot în această ediție, invitații emisiunii ne-au explicat și ce înseamnă dezvoltare durabilă în industria auto și ce pași trebuie urmați pentru a face mai facilă tranziția de la automobilele cu motoare cu ardere internă, la cele electrice, dar și care sunt costurile suportate de stat și de beneficiari, în urma acestui demers.

Invitaţii lui Octavian-Dragomir JORA au fost:

• László Borbély - consilier de stat, coordonator al Departamentului de Dezvoltare

Durabilă, Guvernul României

• prof.univ.dr. Nicolae Istudor - rector Academia de Studii Economice Bucureşti

• Dan Vardie - președinte Juriu European AUTOBEST

***

Redifuzarea ediției din 11 mai 2021.

***

Edițiile emisiunii sunt disponibile online pe TVR+.

Așteptăm opiniile și sugestiile dumneavoastră pe pagina de Facebook a emisiunii!