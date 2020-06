INTERVIU: Compozitorul Andrei Tudor și Eurovisionul pe timp de pandemie

Andrei Tudor este compozitorul piesei „Pe-o margine de lume”, un cântec bilingv interpretat de Nico și Vlad Miriță la Eurovision 2008, în Serbia. Piesa a reușit să câștige Selecția Națională, obținând 271 de puncte la final.

Aproape în fiecare an el este implicat în Eurovision, fie ca membru al juriului, președinte al juriului sau concurent.

Ce faci, Andrei, cum a fost perioada în izolare?

Destul de ciudat. Îmi este foarte dor de tot ceea ce făceam înainte. Au fost totuși și părți bune, am stat mai mult în familie, am compus lucruri noi, am studiat la pian.

Am reușit să pornesc trei proiecte care îmi sunt foarte dragi. Hristos a Înviat cu 100 de artiști, alături de Orchestra Simfonică București, Evening Waltz - tot cu Orchestra Simfonică București, piesă scrisă de tatăl meu, Ionel Tudor, moment ce s-a constituit într-un mesaj adresat celor din prima linie în lupta cu virusul și adaptarea muzicală a piesei Hristos a Înviat, cea tradițională, în minunată interpretare a Angelei Gheorghiu.

Am muncit mult în toată această perioada, în special în calitatea mea de profesor la Universitatea Națională de Muzică din București, clasa de compoziție pop și muzică de film. Apropo de film, aproape am terminat și o coloana sonoră pentru un lungmetraj unde semnez muzica împreună cu tatăl meu, am lucrat tot acum și o piesă pentru un film documentar american. Am publicat și 2 partituri noi, am muncit mult și în felul asta a trecut repede perioada asta.

În luna mai erai obișnuit cu Eurovisionul. În ultimii ani chiar participai activ, fie în calitate de compozitor, fie în juriu. Ai urmărit spectacolul Eurovision Europe shine a light ?

Sigur că m-am uitat, chiar mi-a făcut o reală plăcere. A fost o ediție Eurovision bazată pe diversitate, unitate, bun-simț, respect pentru muzică și pentru artiștii de toate vârstele! Unele voci tinere extraordinare și câteva momente muzicale de calitate. Mi-am amintit cu drag de zilele petrecute în Eurovision atât ca un concurent, membru de juriu, dar și ca fan al acestui eveniment. Să vedem ce ne rezervă ediția următoare! Mare păcat, totuși, că s-a pierdut un an!

Cum vezi industria muzicală în următoarele șase luni Ce crezi că se va schimba?

Deja s-au schimbat multe! Muzica va fi difuzată în continuare pe atâtea și atâtea platforme. Cred că în online, pe radio și tv lucrurile vor reveni la normal. Mă gândesc pe termen lung, cu reținere, la concerte live. Pentru mine, minunate sentimente legate de muzică apar atunci când se face schimbul de emoții dintre cei de pe scenă și public. Este o senzație unică atunci când muzica este cântată live de oameni pentru alți oameni, toți în același loc, nu doar acasă, în fața ecranului de telefon sau de laptop. De acest lucru sper să nu fim privați pe termen lung. Efectele ar fi devastatoare...

Ai făcut niște proiecte online foarte frumoase, cu foarte mulți artiști care s-au filmat acasă. Care e povestea din spatele poveștii? Ce presupune să faci un asemenea proiect online?

Este foarte multă muncă! Din punctul meu de vedere este mai ușor să fac două concerte live, cu tot cu repetiții, decât un proiect cu fiecare instrumentist sau solist tras cu telefonul sau cu diverse mijloace. Implică multă postproducție, practic trebuie realizat un track ghid care ține loc de dirijor și apoi fiecare se imprimă peste acel ghid audio. În același timp, a trebuit să fac și partituri pentru fiecare participant. În ceea ce privește mix-ul audio, partea dificilă este de a face sound-ul omogen, asta pentru că fiecare se imprimă în alt spațiu și atunci sunetul este foarte diferit. În plus, pe unele track-uri am auzit și câini lătrând, alarme de mașină, etc...Oricum, este incredibil ce poți realiza în 2020 cu un telefon mobil.

Muncă foarte multă a fost și pentru Alexandru Duțulescu și Radu Bucura, cei care au făcut partea video. Mi se pare mai greu de realizat video-ul decât audio-ul din cauza resurselor limitate ale computerelor.

În orice caz, cele două proiecte cu Orchestra Simfonică București, cel cu 100 de artiști, Hristos a Înviat, varianta mea de aranjament pentru Angela Gheorghiu, toate acestea au fost proiecte de suflet pentru mine și m-am implicat cu toată bucuria, mai ales în această perioada atipică. Și satisfacțiile au fost pe măsură, "Evening Waltz" scris de tatăl meu pentru Orchestra Simfonică București a fost în rotație pe Antena 1 și apoi a fost difuzat atât în România cât și în toate țările vorbitoare de limba spaniolă. Piesa a fost imprimată cu ajutorul unor instrumentiști de toate vârstele și din multe colțuri ale lumii. Hristos a Înviat, piesa mea, a ajuns în casele românilor în perioada aceea când chiar cred că era nevoie de un mesaj pozitiv. Mulțumim tuturor televiziunilor și radio-urilor care ne-au susținut. TVR ne-a ajutat foarte mult în promovarea acestui cântec.

Îți este dor de scenă sau îți place mai mult acasă să compui?

Foarte dor... visez că dirijez și îmi amintesc în vis emoțiile și bucuria de a cânta împreună cu alții! Nu pot spune că îmi place mai mult să dirijez decât să cânt sau să compun. Pentru mine, muzica înseamnă toate aceste laturi. Să compun, să dirijez, să orchestrez, să cânt la pian, să lucrez cu oameni mulți, orchestră, cor și să împart cu alții ceea ce descopăr muzical atunci când predau.

Ai avut timp să compui o piesă pentru Eurovisionul următor?

Nu încă.

Un mesaj pentru fanii Eurovision care au suferit în perioada asta.

Să iubească și să se bucure de muzică în continuare așa cum au făcut-o și până acum, să rămână la fel de pasionați și totuși să încerce să fie și obiectivi! Sper să aprecieze în continuare și artiștii independenți, pentru că Eurovisionul trebuie să fie un concurs adresat talentului indiferent de vârstă, de notorietate și de interese comerciale ale caselor de producție!