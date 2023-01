Întâlnire cu „Soţia perfectă”, la ceas de seară, la TVR 1

Serialul inspirat din scandaluri sexuale celebre în lumea politică americană se vede în premieră la TVR 1 din 16 ianuarie, de luni până vineri, de la ora 23.00.

Din 16 ianuarie, telespectatorii TVR 1 au parte de un regal de seriale laureate cu premii internaţionale importante. De luni până vineri, de la ora 23.00, ne aşteaptă „Soţia perfectă” (THE GOOD WIFE – SUA, 2009-2016), o dramă difuzată în premieră, ce are toate ingredientele care ne vor ţine în faţa micului ecran.

Alicia Florrick, mamă devotată şi soţie de procuror general, îşi vede viaţa întoarsă pe dos când soţul ei, Peter, este condamnat la închisoare în urma unui uriaş scandal de corupţie şi hărţuire sexuală. După 13 ani în care a fost „soţie perfectă” şi mamă casnică, ea devine brusc susţinătorul financiar al familiei şi îşi reia vechea meserie de avocat, la firma unui fost coleg de facultate. Inteligentă, intuitivă şi carismatică, dar nevoită să îşi reînceapă cariera de la zero, Alicia jonglează cu cazuri dificile, cu problemele copiilor şi cu efectele scandalului provocat de soţul ei, în timp ce luptă să-şi câştige propria independenţă.

Serialul a fost inspirat parţial din scandalul de prostituţie ce l-a avut în centru pe politicianul democrat Eliot Spitzer, fost guvernator al New York-ului. De asemenea, acţiunea aminteşte şi de alte scandaluri sexuale în care au fost implicaţi politicieni americani, precum John Edwards sau Bill Clinton. Creatoarea serialului Michelle King mai remarca şi că în aceste scandaluri politice, soţiile au meseria de avocat (Hillary Clinton, Elizabeth Edwards).

Cu Julianna Margulies ne-am întâlnit şi în seriale precum „Spitalul de Urgenţă”, unde a jucat rolul medicului Carol Hathaway şi unde a împărţit platourile de filmare cu George Clooney. În rolul lui Peter Florrick, soţul pe care scandalul sexual îl trimite după gratii, îl regăsim pe Chris Noth, partenerul dintotdeauna al visurilor editorialistei Carrie Bradshow (Sarah Jessica Parker) în „Totul despre sex”.

Julianna Margulies a câștigat două premii Emmy pentru interpretarea ei din „Soţia perfectă” – unul în 2011 și unul în 2014. A fost nominalizată în total de patru ori. Alte premii cu care a fost laureat serialul sunt: Premiul Emmy 2010 pentru cel mai bun rol secundar feminin într-un serial dramatic (Archie Panjabi); Premiul Globul de Aur 2010 pentru cel mai bun rol principal feminin într-un serial (Julianna Margulies); Premiul Screen Actors Guild 2010 şi 2011 pentru cel mai bun rol principal feminin într-un serial dramatic (Julianna Margulies).

Acţiunea serialului se petrece în Chicago, dar filmările au fost realizate în New York. Episodul pilot a fost filmat în Canada, unde erau planificate să continue şi celelalte episoade, dar Julianna Margulies a solicitat producătorilor să filmeze în New York, pentru că tocmai devenise mamă și nu putea pleca în Canada timp de nouă luni pe an.

Julianna Margulies a dezvăluit într-un interviu că a fost a treia alegere a producătorilor pentru rolul Aliciei Florrick. Rolul principal al producţiei le fusese propus anterior lui Ashley Judd şi Helen Hunt, dar acestea au refuzat.

Din distribuţie mai fac parte: Christine Baranski, Josh Charles, Archie Panjabi, Alan Cumming, Michael J. Fox.