Îndrăgostiți în viață și pe ecran, Penélope Cruz și Javier Bardem, în Filmul de Artă de la TVR2

Filmul din 2018 al regizorului și scenaristului iranian Asghar Farhadi „ Toată lumea ştie" (Todos lo saben, coproducție Spania - Franţa) este programat duminică, 10 septembrie, la TVR2 și poate fi urmărit online pe TVR+ la ora difuzării - 22.00.

Filmul a avut opt nominalizări la Premiile Goya în 2019, a fost în competiţia oficială a festivalului de la Cannes în 2018 unde a fost nominalizat la Palme d'Or. În această dramă, alături de Penélope Cruz și Javier Bardem, mai joacă printre alții Ricardo Darin, Barbara Lennie și Jaime Lorente.

Laura, care locuieşte la Buenos Aires împreună cu soţul şi cei doi copii, îşi vizitează familia de lângă Madrid unde revine pentru nunta surorii ei. Însoţită doar de Irene, fiica ei adolescentă, şi de Diego, băieţelul ei, Laura reintră în atmosfera oraşului natal şi se reîntâlneşte cu fostul iubit Paco. În timpul petrecerii de nuntă, Irene este răpită, iar Laurei i se cere ca răscumpărare o sumă uriaşă. Situaţia disperată declanşează o criză familială în care ies la suprafaţă resentimente şi secrete.

Anul 1997 a însemnat momentul întâlnirii hotărâtoare dintre Penélope Cruz şi regizorul Pedro Almodóvar. „Carne trémula” este prima lor colaborare pe marele ecran; au urmat „Todo sobre mi madre", „Los abrazos rotos” şi „Volver”. Publicaţia The Guardian considera, în august 2009, că Almodóvar a transformat-o pe Cruz într-o zeiţă a ecranului. Iar ea, într-un interviu din aceeaşi publicaţie, spunea că el „i-a schimbat felul în care vede lumea”. Penélope Cruz a recunoscut că la vârsta de 14 ani, când a văzut la cinematograf „Tie Me Up, Tie Me Down” (Átame!), film regizat de Almodóvar, a simţit că vrea să devină actriţă.

Penélope Cruz a mai avut o întâlnire norocoasă, de data aceasta pe plan sentimental, și tot pe un platou de filmare: deși îl cunoștea pe Javier Bardem încă din 1992, abia în 2008, când filmează împreună în „Vicky Cristina Barcelona", ei încep o relație. Dublă lovitură pentru Penélope Cruz care a câștigat, în 2009, cu partitura din acest film, Oscarul și BAFTA. Răsfățată a festivalurilor, cu o carieră și ca model pentru mari branduri, Penélope Cruz a mai primit distincții pentru rolurile ei în filme la competițiile de la Cannes și Veneția.

Penélope și Javier s-au căsătorit în 2010 și au doi copii. În 2018 au jucat împreună din nou în „Toată lumea știe".

În 2022, cei doi au scris o nouă pagină în istoria filmului mondial, când au fost nominalizați la categoriile Cea mai bună actriță și Cel mai bun actor în rolurile principale la aceeași ediție a Oscarurilor. Numai cinci cupluri căsătorite au mai avut acest privilegiu în istoria Hollywood-ului, înaintea lor (îi numim aici doar pe Elizabeth Taylor & Richard Burton și Angelina Jolie & Brad Pitt). În urmă cu un an, așadar, Penélope Cruz și Javier Bardem au fost nominalizați pentru rolurile din „Parallel Mothers" și, respectiv, „Being the Ricardos". Ea a pierdut în fața Jessicăi Chastain, iar el în fața lui Will Smith.

Pentru filmul din 2011 „Nader și Simin, o despărțire" (A separation), regizorul și scenaristul Asghar Farhadi a fost premiat cu Oscar și Globul de Aur, a primit trofee la festivaluri precum cele de la Berlin și San Sebastian, premii César și David di Donatello și a fost nominalizat BAFTA. După ce a regizat seriale de televiziune, în ultimii 20 de ani Farhadi a scris și realizat filme de lungmetraj. Între titlurile remarcate de public și critică, mai amintim „Trecutul", „Clientul" și „Un erou".

„Toată lumea ştie"

Scenariul și regia: Asghar Farhadi

10 septembrie, ora 22.00 - TVR2 și TVR+

