„Înapoi la argument”: Dialoguri de excepţie la TVR Cultural | VIDEO

În perioada 4 - 7 septembrie, TVR Cultural vă invită să revedeţi, de la ora 11:00, dialogurile lui Horia Roman Patapievici cu Smaranda Bratu Elian, Anca Berlogea-Boariu, Adrian Papahagi şi George Ardeleanu.

Luni, 4 septembrie, vă invităm să urmăriţi o ediție a emisiunii „Înapoi la argument” din 2010, în care invitata lui Horia Roman Patapievici a fost Smaranda Bratu Elian, italienistă, traducătoare și editor.

Smaranda Elian este doctor în filologie al Facultății de Limbi Romanice a Universității din București, a fost profesoară de limbi străine și în prezent este coordonatoare de doctorate în cadrul UB. Este co-fondatoare, din 1991, a centrului de limbi străine FIDES.

Din 2004, deține titlul de „Commendatore della Repubblica Italiana al Merito Culturale“ conferit de preşedintele Italiei. Din anul 2005, coordonează, alături de profesorul Nuccio Ordine de la Universitatea din Cosenza, colecţia bilingvă de clasici italieni „Biblioteca italiană“ a Editurii Humanitas, colecţie unică în România şi una dintre puţinele de acest fel din Europa.

Marţi, 5 septembrie, invitata lui Horia Roman Patapievici este Anca Berlogea-Boariu, regizoare premiată de teatru și film documentar, în prezent producătoare la TVR. (O ediție din 2008)

Anca Boariu (n.1968) are un dublu doctorat în teatru și teologie, în care a reușit să îmbine abordarea jurnalistică și pe cea artistică în cercetarea și reînvierea poveștilor din epoca stalinistă, atât în teatru, cât și în în filme documentare. Cel mai îndrăzneț proiect european al ei a fost un turneu de teatru în drum spre Compostela, „Memories of Journeymen”, produs de UNITER în 2003, cu actori români și francezi, onorând memoria celor care au rezistat regimului totalitar. A colaborat la realizarea filmelor „Balanța” (1991, în regia lui Lucian Pintilie), „Making of Callas Forever” (2001, în regia lui Franco Zefirelli) și „Aferim!” (2015, Radu Jude). A organizat, timp de doi ani, Festivalul Signis-Unicef România pentru drepturile copilului, „Facing Children” (2006-2007).

Miercuri, 6 septembrie, telespectatorii TVR Cultural pot urmări dialogul lui Horia Roman Patapievici cu Adrian Papahagi, profesor la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Dialogul dintre cei doi este înregistrat în 2011. Eseist și scriitor, Papahagi (n.1976) este doctor în studii medievale, titlu obținut la Universitatea Paris-Sorbonne. Crede în studiile clasice și în umanism. Se consideră un dascăl de modă veche, dar care aplică metodele cu un anumit șarm și spune că, atunci, i se trece cu vederea că nu este adeptul metodelor moderne.

Joi, 7 septembrie, vă invităm să revedeţi un dialog cu George Ardeleanu, publicist și profesor la Facultatea de Litere a Universității din București (n.1961). Este doctor în filologie (summa cum laude) cu o teză despre Nicolae Steinhardt. A fost invitat al emisiunii „Înapoi la argument” în 2009, cu ocazia lansării volumului „Nicolae Steinhardt și paradoxurile libertății”, apărut la editura Humanitas.