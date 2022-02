În culisele serialului „Mândrie și pasiune”. Cum au debutat protagoniştii

De luni până vineri, la TVR 2 ne întâlnim cu eroii serialului brazilian „Mândrie şi pasiune”. Fie că e vorba de temerara Elisabeta, cuceritorul domnul Darcy, Jane, cea elegantă şi matură, Ofelia, expansiva Mariana, jucăuşa Lidia sau Cecilia, cititoarea pasionată de romane de aventură, cu toţii ne-au devenit prieteni şi ne provoacă să urmărim cu nerăbdare intriga complicată a romanelor lui Jane Austen.

Am pătruns în culisele serialului brazilian produs și difuzat de compania de televiziune și film Rede Globo în 2018 şi vi-i prezentăm pe protagonişti în viaţa de zi cu zi.

Nathalia Dill (Elisabeta). În vârstă de 35 de ani, Nathalia Dill s-a născut la Rio de Janeiro. Cariera ei a început în teatru şi abia câţiva ani mai târziu a început să joace în producții TV, precum “Brazil Avenue”, “Sweet Diva”, “Rock Story” și "Precious Pearl".

A renunţat la postul de director de bancă şi s-a făcut actor

Thiado Lacerda (Domnul Darcy). Pentru a-și depăși timiditatea și a obține un loc de muncă ca director de bancă, Thiado Lacerda s-a înscris la un curs de actorie. Nu era un plan al lui să devină actor, dar, spre surprinderea lui, Domnul Darcy din „Mândrie și pasiune” a fost chemat la o audiție pentru Globo. Thiado Lacerda a debutat în „Malhação”, un serial de televiziune pentru adolescenți iar, după aceea, a fost distribuit în multe producții Globo, cum ar fi „Terra Nostra” și „The Life We Lead”. Thiago are 43 de ani, locuiește în Rio de Janeiro şi se numără printre cei mai iubiți actori în Brazilia.

Vera Holtz (Ofelia) şi-a dat seama că, pentru a-și construi o carieră, va trebui să facă față şi să depăşească două bariere importante: timiditatea și un alt accent. Soluția pentru timiditate s-a dovedit a fi maturizarea. Și, pentru pronunție, nenumărate ședințe lalogoped. Vera Holz a jucat în multe producții Globo de-a lungul anilor, cum ar fi "Brazil Avenue", "A Mother's Love", "Passione",

Chandelly Braz (Mariana) și-a început cariera în teatru și abia după ani în care a jucat în mai multe piese de teatru, şi-a făcut debutul în producții TV. Prima telenovelă în care a fost protagonistă s-a numit „Sparkling Girls”, apoi a urmat „Burning Hearts”. Chandelly Braz are 37 de ani.

În vârstă de 22 de ani, Bruna Griphão, actriţa care o interpretează pe Lidia, locuiește în Rio de Janeiro. A jucat în diferite producții Globo de-a lungul anilor, precum „Brazil Avenue”, „Burning Hearts” și „Empire”, iar pe Instagram are peste 2,5 milioane de urmăritori.

Ana Julia Dorigon, în vârstă de 27 de ani, şi-a început cariera ca model. Mult mai târziu, actriţa care o interpretează pe Cecilia în serialul „Mândrie şi pasiune” a început să şi joace. Prima ei apariție la televizor a fost în „Malhação” și, după aceea, au urmat şi alte producții Globo, cum ar fi „Orphans of a Nation”.

A părăsit Los Angeles pentru Rio de Janeiro

Pamela Thomé, din serialul „Mândrie şi pasiune”, și-a început cariera de model când încă era adolescentă. Ani mai târziu, a avut ocazia să joace în prima ei producție Globo, „Malhação”. A urmat apoi un rol în „Rising Sun”. Pamela Thomé are 28 de ani.

Rodrigo Simas, actorul care îl interpreteză pe Ernesto, s-a născut la Rio de Janeiro și a locuit în Los Angeles (SUA) timp de 9 ani. Când s-a întors în Brazilia, în 2007, a început să joace în teatru. Producțiile de televiziune au urmat mai târziu, precum „Fina Estampa”, „Total Dreamer”, „Orphans of A Nation” și „Run For Your Lives”.

Agatha Moreira, interpreta Emmei în „Mândrie şi pasiune” este o actriță în vârstă de 29 de ani. Şi-a început cariera ca model, când era foarte tânără. A debutat ca actriţă în seriale TV în „Malhação”. Au urmat apoi serialele „Hidden Truths” (ambele sezoane), „Sweet Diva” și „Burning Hearts”.

