Serialul sud-coreean „Iubire imposibilă” se vede la TVR 1

O frumoasă poveste de dragoste, care se desfăşoară pe fondul unor intrigi politice generate de familiile celor doi îndrăgostiţi, vedem din 7 iunie, ora 16.45, la TVR 1.

Drama istorică sud-coreeană Iubire imposibilă (The Princess' Man – Coreea de Sud, 2011) se vede la TVR 1 din 7 iunie. De luni până vineri, de la ora 16.45, telespectatorii sunt purtaţi în timpul dinastiei Joseon, perioadă în care doi tineri îşi trăiesc povestea de dragoste înconjuraţi de crude intrigi politice declanşate de familiile lor.

Cu mare succes la public, drama istorică sud-coreeană a primit recunoaștere din partea criticilor de specialitate. Printre distincții se numără medalia de aur la „Seoul International Drama Awards”, prima poziție la „Asian Television Award Best Drama Series”. Actrița din rolul principal, Moon Chae, a primit premiul „Korean Culture and Entertainment Awards Top Excellence Award”, iar la „New York TV Festival Television Drama”, Iubire imposibilă (The Princess' Man – Coreea de Sud, 2011) a fost recompensată cu „Bronze World Medal”.

La jumătatea secolului XV, în timpul domniei dinastiei Joseon, stabilitatea regatului coreean este ameninţată de lăcomia prinţului Suyang, fratele regelui Moon Jong, care râvneşte la tron. Încercând să-l atragă de partea sa pe cel mai credincios ministru al regelui, Su-Yang îi propune acestuia o alianţă între familiile lor: căsătoria dintre fiica lui, Se-Ryung, şi fiul ministrului, Seung-Yoo. Kim Seung-Yoo, interpretat de Park Si Hoo, este fiul cel mic al lui Kim Jong-Seo, care fiind invățat, arătos și descendent al unuia dintre cele mai puternice clanuri, devine, la palat, învățătorul prințesei Kyung-Hye.

Lee Se-Ryung, interpretată de Moon Chae-Won, este fiica cea mare a prințului Suyang, care, auzind despre căsătoria sa aranjată cu Kyung Seung-Yoo, devine curioasă să îl descopere. Se-Ryung conspiră cu prințesa Kyung-Hye și îi ia locul orele de curs ținute de Seung-Yoo. Prima întâlnire nu se dovedește a fi o experiență plăcută. Destinul face însă ca Seung-Yoo să o salveze pe Se-Ryung de la un periculos accident de călărie și, astfel, cei doi devin apropiați.

Între timp, regele Moon Jong, grav bolnav, află de planurile machiavelice ale fratelui său şi le dejoacă, hotărând să-şi mărite propria fiică, pe prinţesa Kyung, cu tânărul Seung-Yoo, pentru protejarea viitorului rege, Dan-Jon. Prințesa Kyung este uimită să afle că urmeză să se căsătorească cu Seung-Yoo și devine geloasă pe relația acestuia cu Se-Ryung.

Când prinţul Suyang află despre planul regelui Moon Jong și, fără ca să știe că propia lui fiică, Se-Ryung, s-a îndrăgostit de Seung-Yoo, el trimite asasinii să-l ucidă pe acesta din urmă, înainte ca nunta regală să aibă loc.

Ceea ce începuse ca un joc neserios între Se-Ryung şi Seung-Yoo se transformă treptat într-o iubire pură şi profundă. Despărţiţi de soarta care, iniţial, urma să-i unească, fără să ştie că taţii lor sunt duşmani de moarte, înconjuraţi de crude intrigi politice, cei doi tineri trăiesc o poveste de dragoste imposibilă, adevărați Romeo şi Julieta ai Orientului Îndepărtat.

Cele 24 de episoade ale serialului Iubire imposibilă (The Princess' Man – Coreea de Sud, 2011), cu: Park Si-Hoo, Moon Chae-Won, Kim Yeong-Cheol, sunt la TVR 1 de luni până vineri, de la 16.45.