Idilă pentru o piatră preţioasă

ROMANCING THE STONE – SUA, Mexic, 1984

PREMIERĂ

Regia Robert Zemeckis

Cu: Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito

* Film de aventuri, comedie. Joan Wilder scrie romane de dragoste de succes, dar trăieşte singură în New York şi visează să se îndrăgostească de un bărbat care seamănă cu eroii puternici din cărţile ei. Când sora ei este răpită în Columbia de o bandă de răufăcători, Joan se aventurează curajoasă în junglă, ca s-o salveze. Ştiind că bandiţii sunt, de fapt, în căutarea unui giuvaier preţios, aventurierul Jack Colton se oferă s-o ajute pe Joan şi o convinge că pot ajunge ei primii la comoară.

*Două premii Globul de Aur: pentru cea mai bună comedie şi cea mai bună actriţă (Kathleen Turner)

*Nominalizare la premiul Oscar pentru montaj

XX ACEST PROGRAM POATE FI VIZIONAT DE COPIII ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 12 ANI NUMAI CU ACORDUL SAU ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII ORI FAMILIA (AP)