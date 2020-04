ONLINE: Harry Potter te ajută să stai în casă

Dacă nu puteţi merge la Hogwarts, vine Hogwarts la voi!

J. K. Rowling face o vrajă de alungare a plictiselii. În perioada aceasta, când sunteţi nevoiţi să staţi acasă, scriitoarea britanică s-a gândit că puţină magie ne-ar prinde bine tuturor şi ne invită pe site-ul Bringing Hogwarts to You.

Cine vrea să evadeze din cotidian şi să intre în universul celebrelor romane trebuie să îşi facă un paşaport fermecat, în format electronic. Apoi, copiii, părinţii şi profesorii au acces online la tutoriale video şi activităţi cu animale fantastice, legate de universul celui mai îndrăgit copil vrăjitor din toate timpurile. Materialele sunt puse la dispoziţie cu sprijinul editurilor Bloomsbury şi Scholastic, din Marea Britanie şi din Statele Unite.

Mai mult, J. K. Rowling şi-a dat acordul ca profesorii şi elevii lor să se filmeze citind din cele şapte volume ale seriei Harry Potter, iar primul volum este deja disponibil, gratuit, în format audiobook, în engleză.

După lansarea platformei Harry Potter At Home, reacţiile nu au întârziat să apară. Profesorii de limba engleză din lumea întreagă sunt încântaţi şi îşi continuă lecţiile online citind cu voce tare aventurile băiatului care a supravieţuit, aparent inexplicabil, unei vrăji cumplite.

Poţiunile magice, măturile zburătoare, spiriduşii şi supereroii au devenit arsenalul mitologiei moderne, dar Harry Potter nu a cucerit publicul de toate vârstele prin puterile sale supranaturale şi prin forţa fizică, ci pentru că cititorii se pot identifica perfect cu el. Şi asta deoarece pe Harry Potter îl face special dragostea pe care i-a purtat-o mama lui.

De două decenii, cărţile fantastice semnate de J. K. Rowling îşi poartă cu succes fanii în lumi imaginare şi s-au vândut în peste 500 de milioane de exemplare pe întreg mapamondul.

Ana-Maria Pleşcan

Foto: Wikipedia