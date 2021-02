Giani Kiriță, la „Distracțiile lui Cazacu”: „Cele mai mari trăiri le-am avut când băteam Steaua”

Sâmbătă, 13 februarie, de la ora 23:00, invitatul lui Cătălin Cazacu este Giani Kiriță, fostul fotbalist dinamovist care driblează cu succes și în lumea televiziunii.

Despre Giani Kiriță se ştiu multe: că e dinamovist, că a jucat o vreme în Turcia, că e un adevărat Don Juan... Puţini îi cunosc, însă, latura profund umană, aceea de tată a doi copii la vârsta adolescenţei. „Relația cu ei la momentul actual este foarte bună, cu toate că am întâmpinat probleme pe parcursul adolescenței. Pe primul plan întotdeauna am pus să fie bine pentru copii, să aibă absolut tot ce-și doresc și eu, ca tată, să le ofer în primul rând dragostea mea”, spune invitatul de astăzi, la „Distracțiile lui Cazacu”, de pe TVR 2.

Fostul sportiv a vorbit cu sinceritate și despre retragerea din fotbal, spunând că: „Era momentul. Atunci când auzi din tribună „Bă, lasă-te!”, e normal să renunți, pentru că ai o vârstă și nu mai ai motivația pe care ai avut-o când erai tânăr”. Cariera lui Giani Kiriță a fost strâns legată de echipa alături de care a cucerit mai multe trofee, Dinamo București. Despre celebrele derby-uri cu Steaua spune: „Cele mai mari trăiri le-am avut în momentul când băteam Steaua…”.

5 lucruri mai puțin știute despre Giani Kiriță:

- îi plac femeile brunete, mai calme decât el;

- la prima întâlnire ar merge cu iubita în Republica Dominicană, pe o plajă;

- a intrat în televiziune după ce a renunțat la fotbal, pentru că îi place să se distreze, dar a urmat și scoala de antrenori. În viitor ar vrea să se întoarcă la fotbal și să antreneze;

- a mers într-un circuit cu Cătălin Cazacu și, după câteva ture, l-a sfătuit să se retragă din sportul acesta pentru că este „prea periculos”;

- nu îi plac puzzle-urile și nu a fost niciodată într-un escape room. Ce provocare i-a pregătit Cătălin Cazacu aflați sâmbătă, 13 februarie, de la ora 23:00, la „Distracțiile lui Cazacu”, pe TVR 2.

„Ne leagă o prietenie strânsă, poate și pentru că am petrecut 6 luni împreună în Republica Dominicană, la filmările pentru o emisiune TV. Așa am ajuns să ne cunoaștem și am devenit buni prieteni. Giani Kiriță a vorbit frumos despre interacțiunea pe care o are cu copiii săi, chiar dacă relația lor nu a fost întotdeauna ușoară. Ne-a vorbit despre etapele prin care a trecut alături de ei și cum se înțeleg acum”, a spus Cătălin Cazacu.