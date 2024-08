Garantat 100% - Marc David Baer

Turcii sau otomanii sunt acelaşi lucru? Care a fost relaţia otomanilor cu teritoriile locuite de români, despre toleranţă în epoca modernă, dar şi despre otomanii ce se considerau continuatorii Romei, într-o discuţie cu autorul Marc David Baer, la „Garantat 100%”.

Marc David Baer este profesor de istorie la London School of Economics and Political Science și autorul a numeroase cărți, printre care Honored by the Glory of Islam: Conversion and Conquest in the Ottoman Europe (Oxford University Press, 2008), distinsă cu Albert Hourani Book Award, The Dönme: Jewish Converts, Muslim Revolutionaries, and Secular Turks (Stanford University Press, 2010), Sultanic Saviors and Tolerant Turks: Writing Ottoman Jewish History, Denying the Armenian Genocide (Indiana University Press, 2020) și German, Jew, Muslim, Gay: The Life and Times of Hugo Marcus (Columbia University Press, 2020).