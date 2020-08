#SareaInBucate: Friptură de mistreț și ciorbă vânătorească cu gălbiori | VIDEO

TVR Timișoara vă invită să revedeți o ediție de colecție "Sarea în bucate". Nu lipsesc poveștile vânătorești.

Carnea de vânat nu doar că are o savoare aparte dar este şi foarte sănătoasă. Nutriţioniştii o numesc chiar carnea perfectă. Are puţine grăsimi, multe proteine şi un conţinut scăzut de colesterol.

În plus, cei care o savurează cu placere consideră că este singura carne cu adevărat bio. Argumente în favoarea calitățiilor excepționale ale cărnii de vânat sunt destule. Printre altele, vânatul se hrănește doar cu ce găsește în natură, fără hormoni de creștere sau alte chimicale. În plus, antibioticele nu au cum să ajungă în organismul sălbăticiunilor.



Și pentru că uica Mihai n-ar trage cu pușca nici să-l faci friptură, am apelat la un prieten din Arad.

Vânător pasionat, viticultor și îndrăgostit iremediabil de România, Eugen Magogi a reușit să-și vadă visul împlinit la Miniș. Are o podgorie de 16 hectare, aflată la al treilea an de rod. A licitat pentru fondul de vânătoare Pietriș, de 10 mii de hectare, și organizează vânători individuale sau de grup. Majoritatea celor interesați vin de peste hotare.



Drumul lui Eugen Magogi până la împlinirea visului său nu a fost deloc ușor. A fugit din țară, în anii comunismului, ascuns în podul trenului. A cerut azil politic în Austria și s-a descurcat cum a putut. Cu un curaj nebun s-a întors, tot clandestin, în fiecare an, în țară, de dorul locurilor natale. Și a plecat mereu înapoi, trecând frontiera ilegal. Nici acum nu-i este mai ușor. Are doar trei angajați alături de care trebuie să gestioneze imensul fond de vânătoare.



Iar problemele nu sunt puține, inclusiv invazia braconierilor. Dar cum vânătoarea face casa bună cu gastronomia, o vizită pe domeniul lui Eugen Margogi nu se poate încheia decât cu un festin: friptură de mistreț rumenită în untură și apoi înăbușită în bulion și ciorbă vânătorească din carne de mistreț cu bureți-gălbiori.