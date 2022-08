Finala Campionatului Mondial de Fotbal Feminin U20, la TVR 2

Partida va putea fi urmărită la TVR 2 luni, 29 august, de la ora 23.00. Comentator: Cristian Mîndru.

Spania și Japonia se întâlnesc în finala Campionatului Mondial de Fotbal Feminin U-20. Cele două reprezentative de tineret au ajuns pentru a doua oară în istorie în finala unui turneu mondial U-20, găzduit de aceasta dată de Costa Rica, pe Stadionul National din San Jose. Partida va putea fi urmărită la TVR 2 luni, de la ora 23.00. Comentator: Cristian Mîndru

"Spania si Japonia se întâlnesc in finala Campionatului Mondial de Fotbal Feminin sub 20 de ani. Este o reeditare a ultimei finale de acum patru ani, când Japonia s-a impus cu 3-1. Editia din acest an este a 10-a editie a Campionatului Mondial Feminin sub 20 de ani. Trebuia să aibă loc acum 2 ani, dar competitia a fost amânată din cauza pandemiei", a spus Cristian Mîndru, comentator TVR.

Cea de-a zecea finală a Cupei Mondiale Feminine U-20 FIF are, într-adevăr, toate ingredientele pentru a impresiona. Fotbalistele Nadeshiko și La Rojita au înscris goluri, având fiecare în palmares câte 11 reușite in acest turneu. Printre vedetele fotbalului feminin afirmate până acum le veti vedea pe teren pe Inma Gabarro, Maika Hamano, Ariadna Mingueza, Shu Obha, Salma Paralluelo și Yuzuki Yamamoto.

Foto: Shutterstock