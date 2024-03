„Lebensdorf”, o comedie dulce-amară despre indecizie și asumarea responsabilității, în 28 martie, la TVR Cultural

În ultima săptămână din luna martie, TVR Cultural le propune telespectatorilor pelicula multipremiată „Roșu”, cea de-a treia parte a triologiei „Trei culori” a lui Kieślowski, filmul românesc „Lebensdorf”, în regia lui Vali Hotea și „Regula jocului”, considerat unul dintre cele mai bune filme franțuzești de cinematecă (1939).

Luni, 25 martie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează ultima parte a trilogiei „Trei culori” - „Roșu” („Trois couleurs - Rouge”, Franța, 1994), în regia polonezului Krzysztof Kieślowski, care a primit Premiul Academiei Europene de Film, pentru cel mai bun film al anului 1994, și Premiul Cesar, pentru cea mai bună muzică (Zbigniew Preisner). Trailer-ul filmului, aici.

Pelicula a mai fost nominalizată și la Oscaruri (pentru regie, scenariu, imagine), la Globul de Aur (pentru film străin) și la Palme d'Or – Festivalul de Film de la Cannes.

Fotomodelul Valentine (Irène Jacob) face cunoștință cu un judecător pensionat, Joseph Kern (Jean-Louis Trintignant), care locuiește în același cartier cu ea, după ce îi lovește câinele. Judecătorul îi dăruiește câinele, însă prietenul ei gelos nu îi permite să-l păstreze. Când se întoarce cu câinele la casa judecătorului, aceasta îl prinde că ascultă convorbirile telefonice ale vecinilor. La început, Valentine este indignată, dar discuțiile pe care le are cu Kern o fac să dezvolte o legătură bizară cu el, notează Rotten Tomatoes.

„Impulsul dramatic al filmului este dat de nevoia lui Kern de a i se confesa Valentinei, de a se supune judecății ei. Îi spune cum, cândva, a achitat un bărbat acuzat de o faptă foarte gravă și, mai târziu, a fost convins că a greșit să-l achite, omul fiind vinovat. Totuși, după ce află, tot de la Kern, că bărbatul a dus apoi o viață complet banală, fără să mai facă vreo infracțiune, Valentine îi spune judecătorului că verdictul pe care l-a dat este cel corect, că l-a „salvat” pe bărbat de soarta lui, acesta îndreptându-se. Sau poate că pedeapsa l-ar fi înăsprit și i-ar fi pervertit natura de om bun”, notează The Guardian, într-o cronică la filmul „Roșu”, pe care o puteți citi integral aici.

Trilogia Trei culori" este inspirată de idealurile Revoluţiei Franceze: „Libertate, egalitate, fraternitate”. Citiți despre prima parte a trilogiei, „Albastru” (1993), și despre partea a doua - „Alb” (1993).

Joi, 28 martie, de la ora 22.00, TVR Cultural le propune telespectatorilor „Lebensdorf” (România, 2021), al doilea lungmetraj al regizorului Vali Hotea, la care a lucrat cu Ileana Muntean (scenariu) și Ada Solomon (producătoare).

Ideea lungmetrajului i-a venit când se afla cu cele două la Berlin, vremea era urâtă, iar lui i-a trecut prin minte fraza „I hate Berlin”, care a devenit și titlul de lucru al peliculei, după cum povestește într-un interviu pentru Aarc.ro. Trailer-ul peliculei, aici.

„Ducu Dobrescu (Mimi Brănescu) este un scriitor ce trece prin criza vârstei mijlocii și este în pană de creație. În încercarea de a-și reface viața și de a-și termina noul roman, el pendulează între două țări (România și Germania) și două femei (Andra - soția și Giulia - fosta lui mare iubire). În căutările lui, trece printr-o serie de întâmplări ciudate și amuzante în Berlin, în București și într-un sat ecologic izolat din inima Germaniei, Lebensdorf. Totul, până când în turbionul creat de imaturitatea lui emoțională trebuie, totuși, să ia o decizie. Poate cea mai proastă din viața lui”, potrivit sinopsisului, publicat pe site-ul Aarc.ro.

„Cine a trecut prin divorț, știe că este o experiență uneori chiar traumatizantă. Împrumutând poveștii părți din experiența personală, privesc cu ironie tandră acest episod din viața lui Ducu Dobrescu, într-o comedie dulce-amară despre indecizie şi asumarea responsabilității. Mai în glumă, mai în serios, întotdeauna este loc pentru mai rău. Deci, nu încercați așa ceva acasă. Doar la cinema”, explica regizorul Vali Hotea, la lansarea peliculei.

Duminică, 31 martie, de la ora 20.00, TVR Cultural difuzează un film de cinematecă: „Regula jocului” (Franța, 1939), în regia lui Jean Renoir. În rolurile principale: Marcel Dalio, Nora Gregor, Roland Toutain, Paulette Dubost. Trailer-ul, aici.

Aviatorul André Jurieux are o aventură cu Chistine, al cărei soț, Robert, marchizul de la Chesnaye, are la rândul său o ibovnică, Geneviève. Lisette, camerista Christinei, femeie măritată, are o aventură cu braconierul Marceau. La o partidă de vânătoare, pasiunile servitorilor și ale nobililor se ciocnesc periculos.

Comedie satirică, cu accente dramatice, pelicula este considerată una dintre cele mai bune ale cinematografiei, la vremea sa fiind cel mai scump film turnat (cinci milioane de franci).

În octombrie 1939, a fost interzis de guvern, pe motiv că avea o influență nefastă asupra tinerilor. De altfel, la premieră, nu a fost bine primit, însă a fost redescoperit în anii 1950, iar o versiune restaurată a filmului a fost proiectată la Festivalul de Film de la Veneția, în 1959, fiind lăudat: The New York Times a scris că este „o experiență memorabilă”, iar The New York Post că „prezintă corupția din societatea franceză de sus până jos”.

„În „Regula jocului”, am încercat să dau mai departe publicului tot ceea ce știu. Dar asta este ceva ce oamenilor nu le place, adevărul îi face să se simtă nelalocul lor”, scria Jean Renoir, în autobiografia sa.

