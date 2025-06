Antreprenoriatul feminin sub presiunea reformelor fiscale

Sâmbătă, 21 iunie, de la ora 14:30 Narcis POPESCU le are ca invitate pe doamnele Cristina CHIRIAC, preşedinte Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin şi Alina ANDREI, consultant fiscal.

... 98 % din companiile înființate pe teritoriul României fac parte din categoria întreprinderi mici și mijlocii. Un procent semnificativ este reprezentat de către femeile antreprenor, ceea ce înseamnă că orice schimbare legislativă pe care România o adoptă, fără un termen de consultare, produce o anumită sensibilitate în mediul antreprenorial, lucru cu care deja ne-am obișnuit, aș putea spune. Dacă luăm în considerare ce s-a întâmplat în 2024, în ceea ce privește ritmicitatea cu care cadrul financiar s-a schimbat, o să vedeți că este deja de film SF, pe care îl trăim zi de zi. Pe de altă parte, trebuie să vă mărturisesc că este nevoie de un cadru fiscal relaxat…în economie există un principiu de bază pe care guvernanții noștri se pare că nu l-am înțeles nici după 35 de ani de democrație. Cu cât relaxezi mai mult cadrul fiscal, cu atât încasezi mai mult la bugetul de stat, pentru că se produce efectul invers și anume antreprenorul, contribuabilul nu se mai simte presat de taxele și impozitele pe care le are sau le datorează statului român și atunci devine un model de îndreptare nu doar al antreprenorului, ci al contribuabilului în general. Ce face România? Face cu totul și cu totul invers față de cum ar trebui să facă. Primul lucru pe care trebuie să-l faci când îți asumi să elimine sau să diminueze evaziunea fiscală din România, nu este să pui noi taxe și impozite. Este ca și cum i-ai încuraja pe antreprenori să facă și mai mult evaziune fiscal…am făcut un studiu în cadrul Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin, în care aşa-zisa taxă de solidaritate a fost percepută de către cei peste 96 % din tot ceea ce înseamnă membri CONAF, ca fiind un instrument care îndeamnă la evaziune fiscală și 4 % dintre aceştia au considerat că reduce atractivitatea față de mediul antreprenorial și de educație.

Cristina CHIRIAC

... Cred că toate taxele sperie, nu există o taxă pe care mediul de afaceri să o iubească. Ar fi anormal. Rolul antreprenorului, indiferent că este român, european sau american, este să facă profit și să creeze locuri de muncă, să cerceteze, să inoveze…stabilitatea economică nu înseamnă să-mi dai o săptămână sau o lună răgaz să mă adaptez. Așa cum scrie în codul Fiscal, înseamnă 6 luni, să poți să faci trecerea lină astfel încât, ca antreprenor, să nu-mi perturbeze activitatea economică, pentru că poate sunt unul dintre aceia care fac export și poate am contracte încheiate cu diferite țări partenere și nu am cum să stric indicatorii de performanță doar pentru că Guvernul României decide că trebuie să mărească impozitul pe profit sau TVA-ul..există un top trei al fricilor atunci când vine vorba de zona antreprenorială și mă refer la birocrație, lipsa de finanțare și lipsa de predictibilitate. Acestea sunt cele mai mari probleme…în România nu există diferențe salariale între femei și bărbați sau sunt insesizabile, iar la această categorie țara este dată ca bun exemplu. Participăm la discuțiile pentru OCDE și știu că sunt anumite criterii. Stăm prost la capitolul de guvernanță corporativă acolo unde femeile ar trebui să fie prezente în top lideri, fie că vorbim de poziții de management, fie în consiliile de administrație și asta din cauză că au extrem de multe responsabilităţi…lipsa de predictibilitate nu a fost neapărat un impediment pentru cei curajoși. Din fericire, există extrem de multe oportunități în România pentru zona antreprenorială. Problema este lipsa educației antreprenorială.

Cristina CHIRIAC

... Poate nu întâmplător, în domeniul nostru de consultanță fiscală sunt mai multe femei antreprenor decât bărbați. Cred că femeile au un apetit mai redus pentru risc. Le face să fie mai atente la riscuri în general, nu doar la riscurile fiscale şi cred că sunt pregătite să facă față valului de modificări care se anunță…consider că în consultanță fiscală am trecut de la optimizare la conformitate. Practic firmele nu își mai doresc să optimizeze agresiv. Nu se mai întâmplă lucrul acesta pentru că în anii trecuți am avut o avalanșă de modificări fiscale, de declarații fiscale care ne luau toată energia și tot timpul. Focusul s-a transferat din partea de optimizare, care era acum 10 ani, către partea de conformitate fiscală și toate firmele vor să fie în regulă din punct de vedere al taxelor plătite. Nu vor să riște nimic, mai ales că avem pedepse mari ale faptelor de evaziune. Acesta este motivul pentru care firmele apelează la consultanță fiscală…mi-ar plăcea să văd că ANAF recunoaște mai mult rolul antreprenorilor în economie. IMM-urile sunt cele care susțin economia în proporție de 98 %. Mi-aș dori să văd mai multe programe care susțin antreprenoriatul feminin. Dacă ești femeie antreprenor și mai ești și mamă, îți e de două ori mai greu, dar statul nu face nimic pentru asta.

Alina ANDREI

... De fiecare dată când vorbim de afaceri, câștigul este în funcție de asumarea riscului. Din punctul meu de vedere, pare că femeile își asumă un risc mai redus în afaceri, sunt mai diligente dacă vorbim de fiscalitate…dacă vorbim de deficitul bugetar, faptul că se discută în spațiul public, este un semnal pozitiv. La criza anterioară s-a discutat mai puțin de aceste aspecte și mai mult de creșteri de taxe și tăieri de salarii. Ar trebui să ne concentrăm mai mult pe reducerea cheltuielilor publice, în primul rând. România ar trebui să aibă o abordare a fiscalității pe termen mediu și lung, nu cum a avut până acum o abordare prociclică. În urmă cu mai mulți ani, am avut o scădere a fiscalității prin acel impozit pe cifra de afaceri pentru toate societățile sub un milion de euro, care a fost binevenit și aplaudat de mediul de afaceri, dar am avut în același timp și creșteri de pensii și de salarii, iar atunci Consiliul Fiscal a atras atenția că aceste măsuri nu sunt sustenabile pe termen lung. Poate ar fi bine să privim și dincolo de cei patru ani de guvernare și să vedem că de fapt, chiar și acum, prin măsurile care se vor lua, nu cred că vom avea o soluționare a deficitului bugetar în integralitatea lui, ci poate o ameliorare cu 1-2 puncte procentuale, cât avem noi stabilit ca țintă pentru anul acesta. Ca să rezolvăm problema pe termen mediu și lung, ar trebui o abordare diferită față de ce a fost până acum.

Alina ANDREI

