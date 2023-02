„Viața și moartea ne fac destinul”. Drama „Cărturan”, joi. Filmele săptămânii

Luni, 20 februarie, de la ora 22.00, TVR Cultural a difuzat partea a doua a thrillerului „Misterele adevăratului Sherlock Holmes”: „Ochii pacientei” (2001).

Regia filmului este semnată de Tim Fywell, iar scenariul este semnat de David Pirie. În rolurile principale: Ian Richardson, Charles Edwards și Katie Blake.

David Pirie este autorul trilogiei „The dark beginnings of Sherlock Holmes”, ecranizată de BBC: „The Patient's Eyes” (2001), „The Night Calls” (2003) și „The Dark Water” (2004).

„Misterele adevăratului Sherlock Holmes: Ochii pacientei” îl arată pe tânărul Arthur Conan Doyle, proaspăt absolvent de Medicină, descifrând, alături de mentorul său, doctorul Joseph Bell, moartea primei paciente a lui Doyle.

Femeia, pe nume Heather, care avea halucinații, acuza mereu că este urmărită de un bărbat cu mantie neagră, care îi omorâse părinții cu mulți ani înainte. Urmăritorul, însă, s-a dovedit a fi unul real.

Joi, 23 februarie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează filmul românesc „Cărturan” (2019), în regia lui Liviu Săndulescu, care reprezintă și debutul în lungmetraj al regizorului.

Scenariul este semnat de Liviu Săndulescu și Bogdan Toma și a fost răsplătit, în 2020, cu Premiul UCIN pentru cel mai bun scenariu.

În rolurile principale: Teodor Corban, Dana Dogaru, Cristina Flutur, Adrian Titieni, Tudor Brătucu, Iulia Lumânare.

TVR Cultural a difuzat, în 26 ianuarie, filmul „Urma”, în memoria îndrăgitului actor Teodor Corban, care s-a stins din viață în 17 ianuarie.

„Viața și moartea ne fac destinul, ăștia doi poli ... și, mai ales, pentru Cărturan, care este în pragul iminenței morții și trebuie să plece cu sufletul împăcat”, a rezumat filmul Teodor Corban, care l-a interpretat pe Cărturan, într-un interviu acordat revistei AaRC.ro, editată de Uniunea Cineaștilor din România.

Drama spune povestea lui Cărturan, un bărbat de 60 de ani, a cărui viață este dată peste cap când află că, din cauza unei boli incurabile despre care nu ştia nimic, mai are de trăit foarte puţin. Situaţia lui este şi mai complicată, fiindcă îl are în grijă pe nepotul său orfan, în vârstă de 14 ani.

În timpul pe care îl mai are de trăit, bărbatul vrea să rezolve două lucruri foarte importante pentru el: găsirea unui loc cât mai bun unde să locuiască nepotul lui până când va fi suficient de mare pentru a se descurca singur şi organizarea unei pomeni pentru sufletul său, aşa cum se obişnuieşte în zona din care provine, obicei care îl va aduce pe Cărturan în conflict cu preotul din localitate, care ţine să respecte rânduiala creştină. Când vede că lucrurile nu merg în direcţia dorită de el, Cărturan îşi dă seama că trebuie să facă unele alegeri neaşteptate.

„Filmul este o scurtă odisee în care pornește acest bărbat, în care încearcă să-și pună lucrurile la punct. (...) Cele două direcții în care merge bărbatul - și cea cu copilul și cea cu pomana - până la urmă, se intersectează, iar toată zbaterea lui în a găsi un loc pentru cel mic se rezolvă într-un fel în care el nu se aștepta. Alegerea actorilor nu a fost ușoară (...)

Bunicii dinspre mamă sunt din Oltenia și acolo mi-am petrecut foarte multe vacanțe de vară acolo, lucru care m-a făcut să întâlnesc o altă lume, exotică, cu oameni și întâmplări foarte diferite față de oraș. În momentul în care am trecut la lungmetraj, am căutat o idee care să aibă legătură cu această experiență a mea și, stând de vorbă cu Bogdan Toma, am ales această idee și am explorat-o”, , explica Liviu Săndulescu, într-un interviu pentru aarc.ro, în timpul filmărilor la „Cărturan”, cum i-a venit ideea filmului.

Întrebat, după lansare, cum a fost primit filmul la festivalurile de profil unde l-a prezentat, Liviu Săndulescu povestea că „în Coreea de Sud, în timpul proiecției, spectatorii nu se exprimau, nu-și exteriorizau emoțiile, dar la sesiunea de întrebări și răspunsuri, rămâneau toți în sală și aveau întrebări. Una dintre ele era cea legată de mită, de plic, nu înțelegeau și a trebuit să le explicăm. La Varșovia, publicul era mai apropiat de cel românesc, simțeam sala că reacționează. În general, filmul a fost primit foarte bine”.

Sâmbătă, 25 februarie, TVR Cultural difuzează, de la ora 09.00, filmul „Zâmbet de soare” (1988), în regia Elisabetei Bostan, cu Carmen Galin, Mircea Diaconu, Ileana Stana Ionescu, Bianca Brad.

Filmul spune povestea lui Petrică şi a celor şase prieteni ai lui, elevi în clasa a XII-a, care se pregătesc pentru susținerea examenului de Bacalaureat, dar, în același timp, pleacă într-o călătorie muzicală imaginară, cu formaţia Zâmbet de Soare şi cu colegele lor, transformate în prinţese. În această aventură, îi însoțesc şi profesorii, care au devenit Împărăteasa, Împăratul şi Dădaca.

Sâmbătă seară, de la ora 20.00, TVR Cultural difuzează drama „Escrocii” (Il Bidone, 1955), în regia lui Federico Fellini.

În rolurile principale: Broderick Crawford - Augusto, Richard Basehart - Picasso, Franco Fabrizi - Roberto, Giulietta Masina - Iris.

„Il Bidone” a fost nominalizat la Premiul „Leul de Aur” – Festivalul de Film de la Veneţia.

Bătrânul găinar Augusto şi mai tinerii săi tovarăşi, Roberto şi Picasso, se ocupă cu mici escrocherii, trăind de pe o zi pe alta, dar visând la un viitor glorios. Victimele lor sunt de obicei oameni simpli şi creduli, pe care trio-ul de escroci îi înşeală, travestiţi în feţe bisericeşti.

Reîntâlnirea lui Augusto cu fiica lui, a cărei copilărie a ratat-o, îi dă acestuia de gândit asupra vieţii sale de până atunci şi îi trezeşte instinctele paterne.

