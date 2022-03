Festivalul Internațional "George Enescu" la TVR3: Concertele din 21 și 22 martie

Festivalul Enescu va continua să vă poarte, la TVR3, într-un univers sonor de zile mari. Luni, 21 martie, Orchestra Simfonică din Londra și marți, 22 martie, Orchestra de Cameră din Lausanne vă invită la concertele lor, de la ora 23.00.

Luni, 21 martie, ne putem bucura de concertul Orchestrei Simfonice din Londra, sub bagheta mult aclamatului dirijor Simon Rattle, solista serii fiind soția dirijorului, mezzosoprana Magdalena Kožená.

Programul concertului propune următoarele lucrări:

Ondřej Adámek - Where are You?, pentru voce și orchestră, lucrare compusă special pentru Magdalena Kožená și Sir Simon Rattle (primă audiție românească)

Ludwig van Beethoven - Simfonia nr. 6 în fa major op. 68, Pastorala

Magdalena Kožená s-a născut în orașul ceh Brno și a studiat canto și pian la Conservatorul din Brno și mai târziu cu Eva Blahová la Academia de Arte ale Spectacolului din Bratislava. A primit mai multe premii importante atât în ​​Republica Cehă, cât și la nivel internațional, culminând cu al VI-lea Concurs Internațional Mozart de la Salzburg în 1995.

Ea a semnat cu casa de discuri Deutsche Grammophon în 1999 și a lansat imediat primul ei album de arii Bach sub egida Archiv. Înregistrarea recitalului ei de debut, un album de cântece de Dvořák, Janáček și Martinů, a apărut sub egida Deutsche Grammophon în 2001 și a fost onorată cu premiul vocal solo al Gramophone. Ea a fost desemnată Artistul Anului de către Gramophone în 2004 și a câștigat numeroase alte premii de atunci, inclusiv Echo Award, Record Academy Prize, Tokyo și Diapason d’or. Cele mai recente lansări pentru Deutsche Gramophon au inclus „Monteverdi” cu La Cetra Baroque Ensemble (2016), „Prayer” pentru voce și orgă cu Christian Schmidt (2014), „Love and Longing” cu Berliner Philharmoniker și Sir Simon Rattle (2012).

Kožená a cântat pentru prima dată la Festivalul de la Salzburg în 2002 ca Zerlina în Don Giovanni și a revenit în 2013 ca Idamante, rol pe care l-a interpretat și pentru Festivalul Glyndebourne și la Berlin și Lucerne. Kožená și-a făcut prima apariție la Metropolitan Opera din New York în 2003 ca ​​Cherubino în Le nozze di Figaro de Mozart și de atunci a fost invitată în mod regulat să revină. Ea a interpretat rolul Zerlinei pentru turneul din Japonia în 2006 și s-a întors la New York pentru a prelua rolul principal în producția lui Jonathan Miller a lucrării Pelléas et Mélisande de Debussy în 2010/11.

Printre aparițiile sale în spectacole de operă se numără, de asemenea, Angelina în La Cenerentola de Rossini (Royal Opera House, 2007), Oktavian în Der Rosenkavalier de Richard Strauss (Berlin Staatsoper, 2009 și Baden Baden Easter Festival, 2015), rolul principal în Carmen de Bizet (Salzburg Easter and Summer Festivals, 2012), Médée de Charpentier (Basel Opera 2015), Juliette de Martinů (Berlin Staatsoper, 2016), Magueritte în La Damnation de Faust de Berlioz (Berlin Staatsoper, 2017), Phaidre în Hippolyte et Aricie de Rameau (Berlin Staatsoper, 2018 ) sau Lady Macbeth în noua operă Macbeth Underworld de Dusapin (La Monnaie, Bruxelles, 2019/20).

Kožená a fost numită Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de guvernul francez în 2003 pentru serviciile acordate muzicii franceze.

Din cauza restricțiilor din perioada pandemiei, nu a avut loc nici premiera noii producții Idomeneo de Mozart la Staatsoper din Berlin, nici turneul de swing cu Ondřej Havelka și Melody Makers. În iulie 2022 Magdalena va apărea ca The Waitress în premiera mult așteptată a noii opere de Kaija Saariaho. A cincea lucrare operatică a acestui compozitor finlandez, intitulată Innocence, va fi pusă în scenă la celebrul Festival de Teatru din Aix-en-Provence.

Marți, 22 martie, în concertul pe care vi-l oferim de la Ateneul Român, vă veți delecta cu Orchestra de Cameră din Lausanne, cu Joshua Weilerstein dirijor și Christian Tetzlaff, solist.

În program ne delectăm cu sonoritățile sinuoase ale Concertului în re major pentru vioară și orchestră op. 61 de Ludwig van Beethoven și cu incisivul Octet pentru coarde în do major op. 7 (aranjament pentru orchestră de coarde) de George Enescu.

Orchestra de Cameră din Lausanne (OCL), înființată în 1942 de violonistul Victor Desarzens, a evoluat de-a lungul timpului, devenind astăzi una dintre cele mai căutate orchestre de cameră din Europa. Având aproximativ patruzeci de instrumentiști, OCL este o orchestră în stil clasic, acoperind un vast repertoriu, de la barocul timpuriu până la muzica contemporană.

Încă de la începuturile sale, OCL a fost invitată în străinătate, participând la Festivalul de la Aix-en-Provence chiar de la a doua ediție. Turneele de concerte din Germania și Statele Unite au avut un succes răsunător, la fel ca spectacolele sale mai recente la Teatrul Champs Elysées din Paris și la BBC Proms din Londra. Printre aparițiile recente ale OCL, merită menționate cele de la Teatrul Mariinsky din Sankt Petersburg, Festivalul Rostropovich din Moscova, Festivalul de la Istanbul, Wiener Konzerthaus, Berliner Philharmonie, Gran Teatre del Liceu Barcelona, ​​Festivalul Rostropovich din Baku, Azerbaidjan și, în octombrie 2020, Concertgebouw din Amsterdam.

Concertele OCL prezintă lucrările marilor soliști și a starurilor în ascensiune, și au inclus pianiști precum Clara Haskil, Alfred Cortot, Walter Gieseking, Edwin Fischer, Murray Perahia, Radu Lupu, Martha Argerich și Nikolai Lugansky; violoniști ca Arthur Grumiaux și Frank Peter Zimmermann; violonceliști de precum Paul Tortelier și Truls Mørk; și flautiști ca Jean-Pierre Rampal și Emmanuel Pahud.

OCL are o istorie de colaborare cu cei mai de succes dirijori contemporani și a beneficiat de o mare varietate de influențe sub bagheta unor artiști precum Günter Wand, Christoph Eschenbach, Paul Hindemith, Ton Koopman, Jeffrey Tate și Bertrand de Billy. OCL are o discografie impresionantă care reprezintă perfect identitatea sa istorică. Cea mai recentă lansare, în 2020, a fost Music for viola and chamber orchestra (sub egida Claves Records), înregistrată sub îndrumarea lui Jamie Philipps, alături de violistul englez Timothy Ridout, câștigător al premiului Thierry Scherz la Sommets musicaux de Gstaad în 2019.

OCL este găzduit în Salle Métropole, situată ideal în inima orașului Lausanne. OCL este un partener de lungă durată al radiodifuziunii elvețiene Radio Télévision Suisse (RTS) și a oferit concerte și aranjamente muzicale pentru programele companiei încă de la începutul parteneriatului. În schimb, OCL beneficiază de vasta rețea de radiodifuziune națională și europeană a RTS. În cadrul acestui parteneriat, Espace 2, postul de radio cultural al RTS, înregistrează concertele OCL și le pune la dispoziția publicului, la cerere, pe site-ul său web: www.espace2.ch.

În toamna anului 2021, Renaud Capuçon devine noul director artistic al orchestrei. Marea experiență muzicală a celebrului violonist și dirijor francez, dinamismul său, precum și sfera sa artistică sunt promisiunea unui nou capitol captivant pentru OCL!

(Biografii puse la dispoziție de Festivalul Internațional George Enescu)

În perioada 28 august – 26 septembrie 2021, Televiziunea Română a transmis cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului Internaţional "George Enescu" – cel mai important proiect cultural din România, un reper pentru melomanii din întreaga lume.

În acord cu misiunea sa publică, TVR a oferit telespectatorilor, în perioada amintită mai sus, concerte susţinute de mari orchestre ale lumii, interviuri în exclusivitate, ştiri şi ediţii speciale dedicate acestui prestigios eveniment.

În calitate de coproducător şi official broadcaster al Festivalului Internaţional George Enescu, Televiziunea Română difuzează, începând cu data de 28 februarie 2022, în fiecare zi de luni și marti, Concertele de la Sala Mare a Palatului și Concertele de la Ateneul Român.

***

Producător: Valentina BĂINȚAN