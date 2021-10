Fețe cunoscute revin la Australia Decides

Televiziunea SBS a anunțat primele trei trupe care vor concura în „Eurovision: Australia Decides”, care are loc pe Gold Coast în februarie.

Fanii delegației din Down Under vor recunoaște o față cunoscută sau două, inclusiv cea a lui Isaiah Firebrace, reprezentantul Australiei la Kiev 2017, care va face duet cu un partener încă necunoscut:

„Când am reprezentat prima oară Australia la Eurovision în 2017, aveam 17 ani, era prima dată când veneam în Europa și simt că totul a fost un vis neclar care a trecut atât de repede – am crescut atât de mult ca artist, interpret și ca persoană de atunci și cu siguranță am treburi neterminate! Nu vă pot spune mai mult decât că o sa cânt un duet cu cineva incredibil și că noi am scris melodia”.

În 2017, Isaiah a fost selectat de un juriu intern, dar calificându-se de data aceasta (în cuvintele înregistrării sale din 2017)… Don’t Come Easy… el va concura împotriva altor 9 trupe pentru biletul la Torino.

În familia Eurovision revine și Jaguar Jonze, care a participat la Australia Decides în 2020 cu piesa Rabbit Hole:

„Cântecul meu va fi un moment care sărbătorește rezistența noastră și pașii mici care duc la schimbări mari care îmi vor împinge granițele creative la un alt nivel. S-au întâmplat atât de multe de când am fost cu toții împreună, iar revenirea mea alături de puterea dată de familia Eurovision și a fanilor îl va face un spectacol care merită așteptat. Abia aștept să te văd pe Gold Coast!”

Și, în cele din urmă, SBS a dezvăluit un al treilea artist, actrița PAULINI:

„Eurovision pentru mine este ca Olimpiada pentru cântăreți! Reunește atât de multe țări și culturi și, deși este o competiție, o văd ca unind o mare parte a lumii prin muzică”.

Găzduit de comedianul Joel Creasey și Myf Warhurst, Eurovision – Australia Decides va prezenta sâmbătă, 26 februarie, cei mai talentați artiști.